10:28, 21 Nisan 2017 Cuma

GannuÅŸi'den TÃ¼rkiye'ye Ã¶vgÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TunusÂ Nahda HareketiÂ lideriÂ RaÅŸid el-GannuÅŸi, TÃ¼rkiye'nin yÃ¶netim sistemindeki deÄŸiÅŸikliÄŸe iliÅŸkin, "TÃ¼rkiyeÂ baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet ve kendi modelini benimsemekte sonuna kadar Ã¶zgÃ¼r. TÃ¼rklerin kendilerine Ã¶zgÃ¼ bir Ä°slam algÄ±sÄ± ve kendi toplumsal gerÃ§eklikleri var. Biz sadece onlarÄ±n deneyimlerinden faydalanabiliriz." dedi.

Ä°ngiltere'nin Ã¶nde gelen Ã¼niversitelerinden baÅŸkentÂ Londra'daki London School of Economics'te (TÃ¼rkiye) dÃ¼zenlenen bir konferansa katÄ±lan GannuÅŸi, bir katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n sorusu Ã¼zerine, TÃ¼rkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lan referandumda halkÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne geÃ§ilmesine "evet" demesini de deÄŸerlendirdi.

Bu yÃ¶netim sistemi deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸan GannuÅŸi, "TÃ¼rkiye baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet ve kendi modelini benimsemekte sonuna kadar Ã¶zgÃ¼r. TÃ¼rklerin kendilerine Ã¶zgÃ¼ bir Ä°slam algÄ±sÄ± ve kendi toplumsal gerÃ§eklikleri var. Biz sadece onlarÄ±n deneyimlerinden faydalanabiliriz. TÃ¼rkiye'nin olumlu deneyimlerinden istifade edebiliriz ancak biz Tunus'ta parlamenter sistemi tercih ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

RaÅŸid el-GannuÅŸi, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nÄ±n sonuÃ§lanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± telefonla arayarak tebrik eden ilk liderlerden biri olmuÅŸtu.

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