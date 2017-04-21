Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan 'Orta Amerika' diplomasisi

GannuÅŸi'den TÃ¼rkiye'ye Ã¶vgÃ¼

Tunus Nahda Hareketi lideri GannuÅŸi, TÃ¼rkiye'nin yÃ¶netim sistemindeki deÄŸiÅŸikliÄŸe iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet ve kendi modelini benimsemekte sonuna kadar Ã¶zgÃ¼r. TÃ¼rklerin kendilerine Ã¶zgÃ¼ bir Ä°slam algÄ±sÄ± ve kendi toplumsal gerÃ§eklikleri var. Biz sadece onlarÄ±n deneyimlerinden faydalanabiliriz." dedi.