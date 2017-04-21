GÃ¼ncelleme: 10:46, 21 Nisan 2017 Cuma

PTT'den 'oltalama mail' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PTT AÅž, ÅŸirketin marka ve logosu kullanÄ±larak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve kiÅŸilerin kimlik bilgilerine ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan "oltama mailleri" aÃ§mamalarÄ± konusunda vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.

PTT AÅž'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, farklÄ± iletiÅŸim kanallarÄ±yla ÅŸirkete ulaÅŸan geri bildirimler neticesinde,Â ÅŸirket mÃ¼ÅŸterileri ve vatandaÅŸlara PTT marka ve logosu kullanÄ±larak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ "oltalama maillerin" gÃ¶nderildiÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸirketÂ hizmetlerine yÃ¶nelik yanÄ±ltÄ±cÄ± faaliyetlerde bulunulduÄŸunun tespit edildiÄŸi belirtildi.

VatandaÅŸlardan, sÃ¶z konusu e-postalarda yer alan linkleri aÃ§mamalarÄ± istenen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"SÃ¶z konusu e-postalarda yer alan linkler tÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸirketimize ait gÃ¶nderi takip sayfasÄ±nÄ±n bir benzeri aÃ§Ä±lmakta ve mÃ¼ÅŸterilerimizden kendilerine ait kargonun teslim edilebilmesi iÃ§in gÃ¶nderici firmadaki bilgilerinin gÃ¼ncellenmesi istenmektedir. Bu ÅŸekilde mÃ¼ÅŸterilerimizin kimlik bilgilerine kolayca ulaÅŸÄ±larak Ã§eÅŸitli maÄŸduriyetlere sebebiyet verilmektedir. Åžirketimiz tarafÄ±ndan hiÃ§bir ÅŸekilde bu tÃ¼r e-postalar gÃ¶nderilmemektedir. MÃ¼ÅŸterilerimizin e-posta ile gelen linkleri tÄ±klamamalarÄ±, kendi gÃ¼venlikleri ve maÄŸdur olmamalarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan elzemdir."

Konu hakkÄ±nda Ulusal Siber Olaylara MÃ¼dahale Merkezine bildirimde bulunulduÄŸu ve bilgi gÃ¼venliÄŸi sistemlerinde gerekli Ã¶nlemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarÄ±lanÂ aÃ§Ä±klamada, ÅŸirketin imajÄ±nÄ±n zedelenmesi ve itibarÄ±nÄ±n sarsÄ±lmasÄ± gibi olumsuz durumlarÄ±n gerÃ§ekleÅŸmemesini iÃ§in gerekli hukuki giriÅŸimlerin de yerine getirildiÄŸi kaydedildi.