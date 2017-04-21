10:46, 21 Nisan 2017 Cuma

Ahmedinejad'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ± reddedildi





Ä°ran'da sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyan Ahmedinejad, veto ÅŸoku yaÅŸadÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'Ä±n mevcut cumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ve rakibi Ebrahim Raisi, MayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imine aday olabilmek iÃ§in seÃ§im kurumundan izin alÄ±rken, eski cumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Ahmedinejad'Ä±n seÃ§ime girmesi yasaklandÄ±. IlÄ±mlÄ± cenahtan Ruhani ile Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in desteklediÄŸi aday Raisi'nin seÃ§imde taraflarÄ± belirlemesi bekleniyor. Hamaney'in yakÄ±n zamanda Ahmedinejad'a seÃ§ime girmeme tavsiyesinde bulunduÄŸu ancak Ahmedinejad'Ä±n buna raÄŸmen baÅŸvurduÄŸu biliniyor. Ahmedinejad, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Al Jazeera'ye verdiÄŸi mÃ¼lakatta, Ä°ran dahil bÃ¶lge Ã¼lkelerinin Ã¶zellikle Suriyeâ€™deki politikasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesi gerektiÄŸini savunmuÅŸtu. MayÄ±s ayÄ±nda Ä°ranâ€™da dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde aday olduÄŸunu aÃ§Ä±klayan Ahmedinejad, dini lider Hamaneyâ€™in kendisinin adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± istemediÄŸi ÅŸeklindeki haberleri reddetmiÅŸ, sadece o yÃ¶nde bir tavsiyede bulunduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.