DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:50, 21 Nisan 2017 Cuma
OrtadoÄŸu
10:46, 21 Nisan 2017 Cuma

  • PaylaÅŸ
Ahmedinejad'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ± reddedildi
Ahmedinejad'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ± reddedildi

Ä°ran'da sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyan Ahmedinejad, veto ÅŸoku yaÅŸadÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'Ä±n mevcut cumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ve rakibi Ebrahim Raisi, MayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imine aday olabilmek iÃ§in seÃ§im kurumundan izin alÄ±rken, eski cumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud Ahmedinejad'Ä±n seÃ§ime girmesi yasaklandÄ±.

IlÄ±mlÄ± cenahtan Ruhani ile Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in desteklediÄŸi aday Raisi'nin seÃ§imde taraflarÄ± belirlemesi bekleniyor. Hamaney'in yakÄ±n zamanda Ahmedinejad'a seÃ§ime girmeme tavsiyesinde bulunduÄŸu ancak Ahmedinejad'Ä±n buna raÄŸmen baÅŸvurduÄŸu biliniyor.

Ahmedinejad, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Al Jazeera'ye verdiÄŸi mÃ¼lakatta, Ä°ran dahil bÃ¶lge Ã¼lkelerinin Ã¶zellikle Suriyeâ€™deki politikasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesi gerektiÄŸini savunmuÅŸtu. MayÄ±s ayÄ±nda Ä°ranâ€™da dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde aday olduÄŸunu aÃ§Ä±klayan Ahmedinejad, dini lider Hamaneyâ€™in kendisinin adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± istemediÄŸi ÅŸeklindeki haberleri reddetmiÅŸ, sadece o yÃ¶nde bir tavsiyede bulunduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.



Ä°lgili Konular Mahmud Ahmedinejad Ä°ran eski CumhurbaÅŸkanÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Ã–zbekistan'dan 611 47 milyon dolarlÄ±k krediye imza
Ã–zbekistan'dan 611,47 milyon dolarlÄ±k krediye imza

Ã–zbekistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin yÄ±lÄ±n ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda uluslararasÄ± finans kuruluÅŸlarÄ± ile 611,47 milyon dolara ulaÅŸan kredi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Abe'den tartÄ±ÅŸmalÄ± tapÄ±naÄŸa adak
Abe'den tartÄ±ÅŸmalÄ± tapÄ±naÄŸa adak

Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe, bahar festivali iÃ§in Yasukuni TapÄ±naÄŸÄ±'na adak gÃ¶nderdi
Ahmedinejad'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ± reddedildi
Ahmedinejad'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ± reddedildi

Ä°ran'da sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyan Ahmedinejad, veto ÅŸoku yaÅŸadÄ±.
Trump'tan Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±
Trump'tan Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ä°ranâ€™Ä±n, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n ruhuna uygun davranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ileri ki sÃ¼reÃ§te bir ÅŸeyler yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Somali Anadolu Ziraat FakÃ¼ltesi hizmete aÃ§Ä±ldÄ±
Somali Anadolu Ziraat FakÃ¼ltesi hizmete aÃ§Ä±ldÄ±

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± (TÄ°KA) tarafÄ±ndan Somaliâ€™de Somali Anadolu Ziraat FakÃ¼ltesi binasÄ± hizmete aÃ§Ä±ldÄ±.
Ã‡inli yetkililere yurt dÄ±ÅŸÄ± varlÄ±klarÄ±nÄ± bildirme zorunluluÄŸu
Ã‡inli yetkililere yurt dÄ±ÅŸÄ± varlÄ±klarÄ±nÄ± bildirme zorunluluÄŸu

Ã‡in Devlet Konseyi, yetkililerin kendileri ve ailelerinin kiÅŸisel bilgi ve yurt dÄ±ÅŸÄ± varlÄ±klarÄ±nÄ± beyan etmeleri talimatÄ± verdi
Kolombiya'dan Venezuela'ya quot sÄ±r tehdidi quot
Kolombiya'dan Venezuela'ya "sÄ±r tehdidi"

Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro, Kolombiya'yÄ± FARC'la yaptÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin sÄ±rlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamakla tehdit etti
BeÅŸiktaÅŸ UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
BeÅŸiktaÅŸ UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

BeÅŸiktaÅŸ, normal sÃ¼resi ve uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ 2-1 Ã¶nde tamamladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta penaltÄ±larda Olympique Lyon'a 6-7 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Fransa'da polise silahlÄ± saldÄ±rÄ± Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var
Fransa'da polise silahlÄ± saldÄ±rÄ±: Ã–lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in en Ã¶nemli caddelerinden Champs Elysees'te polise yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bildirildi. dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 1 polis Ã¶ldÃ¼, 2 polis yaralandÄ±
ABD'de vergi reformu tasarÄ±sÄ± 'Ã‡ok yakÄ±nda' aÃ§Ä±klanacak
ABD'de vergi reformu tasarÄ±sÄ± 'Ã‡ok yakÄ±nda' aÃ§Ä±klanacak

ABD Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin, hÃ¼kÃ¼metin yeni vergi reformu tasarÄ±sÄ±nÄ± yakÄ±nda aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
BM GÃ¼venlik Konseyi'nden Kuzey Kore'ye yaptÄ±rÄ±m uyarÄ±sÄ±
BM GÃ¼venlik Konseyi'nden Kuzey Kore'ye yaptÄ±rÄ±m uyarÄ±sÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, Kuzey Kore'nin 16 Nisan'daki nÃ¼kleer denemesini "ÅŸiddetle" kÄ±nayarak, yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanabileceÄŸi konusunda uyardÄ±
Avusturya'da 'paralel devlet' operasyonu 26 gÃ¶zaltÄ±
Avusturya'da 'paralel devlet' operasyonu: 26 gÃ¶zaltÄ±

Avusturya'da 37 adrese yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda "paralel devlet" oluÅŸumu iÃ§ndeki 26 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°srail LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini artÄ±rÄ±yor FOTO
Ä°srail LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini artÄ±rÄ±yor | FOTO

Ä°srail ordusuna ait iÅŸ makinelerinin LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar, yerel ve uluslararasÄ± basÄ±n tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
ABD'den 'Carl Vinson UÃ§ak Gemisi' aÃ§Ä±klamasÄ±
ABD'den 'Carl Vinson UÃ§ak Gemisi' aÃ§Ä±klamasÄ±

Pentagon, Pasifik Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Kore YarÄ±madasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±na gÃ¶nderdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'nun bÃ¶lgeye gitmediÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin, geminin BatÄ± Pasifik kÄ±yÄ±larÄ±na yÃ¶nlendirildiÄŸini bildirdi
KÄ±rgÄ±zistan'da 3 UluslararasÄ± TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Turizm Sempozyumu
KÄ±rgÄ±zistan'da 3. UluslararasÄ± TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± Turizm Sempozyumu

TÃ¼rkiye'nin BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KÄ±lÄ±Ã§, "Sempozyum TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nda turist hareketliliÄŸine katkÄ± saÄŸlayacak" dedi
MÃ¼zakerelerde konuÅŸulmadÄ±k unsur kalmadÄ±'
'MÃ¼zakerelerde konuÅŸulmadÄ±k unsur kalmadÄ±'

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleriyle ilgili, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki iki ay Ã§ok Ã¶nemli. Bu iki ay iÃ§erisinde bir Ã§Ã¶zÃ¼m hedefinin Ã§erÃ§evesini Ã§izmek niyet varsa mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ mÃ¼zakerelerde konuÅŸulmadÄ±k unsur kalmadÄ±" dedi

Haberler

Ahmedinejad 2017 Ä°ran seÃ§imlerine hazÄ±rlanÄ±yor
Ahmedinejad 2017 Ä°ran seÃ§imlerine hazÄ±rlanÄ±yor

Ahmedinejad'dan GÃ¼l'e ziyaret
Ahmedinejad'dan GÃ¼l'e ziyaret

Ahmadinejad dÃ¶neminde Ä°ran ABD ile gizli gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ
Ahmadinejad dÃ¶neminde Ä°ran ABD ile gizli gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ

Ahmedinejad'Ä±n yardÄ±mcÄ±sÄ±na hapis
Ahmedinejad'Ä±n yardÄ±mcÄ±sÄ±na hapis






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 