Abe'den tartÄ±ÅŸmalÄ± tapÄ±naÄŸa adak

Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe, savaÅŸlarda Ã¶len 2,5 milyon kiÅŸinin anÄ±sÄ±na baÅŸkent Tokyo'da yapÄ±lan Yasukuni TapÄ±naÄŸÄ±'na adak gÃ¶nderdi.
Kyodo haber ajansÄ±, festivale katÄ±lamayan Abe'ninÂ tapÄ±naÄŸa Åžinto tarzÄ± "masakaki" aÄŸacÄ± gÃ¶nderdiÄŸini duyurdu.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Sanae Takaichi ve yaklaÅŸÄ±k 90 milletvekilinin bugÃ¼n Yasukuni TapÄ±naÄŸÄ±'na ziyarette bulunduÄŸu bildirildi.
Pazar gÃ¼nÃ¼ sona erecek festival sÃ¼resince aralarÄ±nda bakanlarÄ±n da olduÄŸu bazÄ± milletvekillerinin tapÄ±naÄŸÄ± ziyaret etmesinin beklendiÄŸi kaydedildi.
Abe'nin 26 AralÄ±k 2013'te baÅŸkent Tokyo'daki Yasukuni TapÄ±naÄŸÄ±'nÄ± ziyaret etmesi, Ã‡in ve GÃ¼ney Kore ile gerilimin tÄ±rmanmasÄ±na yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Abe'nin ziyaretini "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelemiÅŸ ve "Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe'nin ziyaretini protesto ediyor ve ciddi bir biÃ§imde kÄ±nÄ±yoruz. Abe'nin Yasukuni'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret, Japonya'nÄ±n diÄŸer Ã¼lkelerin iÅŸgal edilmesi ve sÃ¶mÃ¼rge haline getirilmesini de iÃ§eren militarist tarihinin yÃ¼celtilmesinden ve Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n hiÃ§e sayÄ±lmasÄ±ndan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
GÃ¼ney Kore de ziyareti "hem GÃ¼ney Kore ile Japonya arasÄ±ndaki iliÅŸkilere hem de kuzeydoÄŸu Asya'da istikrar ve iÅŸ birliÄŸine zarar veren, zamanlama bakÄ±mÄ±ndan hatalÄ± bir eylem" olarak nitelemiÅŸti.
Japoncada adÄ± "barÄ±ÅŸ Ã¼lkesi" anlamÄ±na gelenÂ tapÄ±nak, 1869'da inÅŸa edildi.
TapÄ±nak, Åžinto inanÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶re, savaÅŸlarda "Ã¼lkeleri iÃ§in kendini feda etmiÅŸ" 2 milyon 446 bin kiÅŸinin "kutsanmÄ±ÅŸ ruhlarÄ±na" ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.
TapÄ±nak keÅŸiÅŸleri, 1978'te Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda Japonya'nÄ±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan ve savaÅŸÄ±n ardÄ±ndan suÃ§lu bulunarak idam edilen Hideki Tojo ile 13 adamÄ±nÄ± da gizlice kutsal kabul etmiÅŸlerdi.
Japonya'nÄ±n en uzun sÃ¼re tahtta kalan ve 1989'da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ä°mparatoru Hirohito, keÅŸiÅŸlerin 14 savaÅŸ suÃ§lusunu "tanrÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±" Ã¶ÄŸrendikten sonra bir daha Yasukuni TapÄ±naÄŸÄ±'nÄ± ziyaret etmemiÅŸti. Hirohitoâ€™nun oÄŸlu Ä°mparator Akihito da tapÄ±naÄŸÄ± ziyaret etmiyor.
Ancak Yasukuni TapÄ±naÄŸÄ±, Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe iÃ§in Ã¶zel Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Abeâ€™nin Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda MÃ¼himmat BakanÄ± olarak gÃ¶rev yapan bÃ¼yÃ¼kbabasÄ± Nobukue KiÅŸi, savaÅŸÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, savaÅŸ suÃ§u iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle mahkum edilen Ã¼st dÃ¼zey devlet yetkililer arasÄ±nda yer almaktan son anda kurtulmuÅŸtu.Â
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Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe, bahar festivali iÃ§in Yasukuni TapÄ±naÄŸÄ±'na adak gÃ¶nderdi
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