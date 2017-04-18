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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:50, 21 Nisan 2017 Cuma
DÄ±ÅŸ Politika
10:58, 21 Nisan 2017 Cuma

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Kremlin'den ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesiyle ilgili aÃ§Ä±klama
Kremlin'den ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesiyle ilgili aÃ§Ä±klama

Kremlin'den ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesiyle ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in 3 MayÄ±s'ta SoÃ§i'de gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ana gÃ¼ndeminin ise Suriye olacaÄŸÄ± bildirildi.



Ä°lgili Konular rusya TÃ¼rkiye putin ErdoÄŸan
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