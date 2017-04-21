Son bir haftada 45 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince,Â terÃ¶rle Ã¼cadeleÂ kapsamÄ±ndaÂ ÅžÄ±rnak,Â Hakkari,DiyarbakÄ±r,Â Batman,Â MardinÂ veÂ Bitlis'te gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda son bir hafta iÃ§inde 45 PKK'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
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CTech'in yerli ve milli imkanlarla geliÅŸtirdiÄŸi ve Suudi Arabistan'la ortak Ã¼retimini yaptÄ±ÄŸÄ± kriptolu hard disk, Suudi Arabistan SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±
KÃ¼tahya merkezli 4 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen FETÃ– operasyonunda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± belirlenen 8 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
TerÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda ÅžÄ±rnak, Hakkari, DiyarbakÄ±r, Batman, Mardin ve Bitlis'te gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda son bir hafta iÃ§inde 45 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
Kremlin'den ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesiyle ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±
PTT AÅž, ÅŸirketin marka ve logosu kullanÄ±larak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve kiÅŸilerin kimlik bilgilerine ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan "oltama mailleri" aÃ§mamalarÄ± konusunda vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, SICA 2. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Forumu'na katÄ±lan Ã¼lkelerin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± ve Ã¼st dÃ¼zey temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 12 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
Tunus Nahda Hareketi lideri GannuÅŸi, TÃ¼rkiye'nin yÃ¶netim sistemindeki deÄŸiÅŸikliÄŸe iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet ve kendi modelini benimsemekte sonuna kadar Ã¶zgÃ¼r. TÃ¼rklerin kendilerine Ã¶zgÃ¼ bir Ä°slam algÄ±sÄ± ve kendi toplumsal gerÃ§eklikleri var. Biz sadece onlarÄ±n deneyimlerinden faydalanabiliriz." dedi.
YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, halk oylamasÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin baÅŸvurularÄ±n reddine yÃ¶nelik kararlarÄ±nÄ±n gerekÃ§esini bir iki gÃ¼n iÃ§inde aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± bildirdi
ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence eÅŸi ve kÄ±zlarÄ±yla birlikte Endonezya'daki Ä°stiklal Camii'ni ziyaret etti
DoÄŸal oluÅŸumlarÄ±yla Ã¼nlÃ¼ Kapadokya'da, Turizm HaftasÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda, peribacalarÄ±nÄ±n Ã¼zerine 3D Mapping teknolojisiyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yansÄ±tÄ±ldÄ±
Ä°stanbul'un fethinin 564. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla 564 bin lalenin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 1453 metrekarelik "lale halÄ±sÄ±" ziyaretÃ§ilerini bekliyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "DanimarkalÄ± milletvekili PKK paÃ§avralarÄ±nÄ±n dalgalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kalabalÄ±ÄŸa nutuk atÄ±yor. AGÄ°T Ã¼yesi. Biz belgeleri ortaya koyduktan sonra AGÄ°T kendini neye gÃ¶re savunacak" dedi
Artvin'in BorÃ§ka ilÃ§esinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3 kiÅŸi yaralandÄ±
Brezilya'nÄ±n Rio de Janeiro ÅŸehrinde bulunan ve Brezilya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n merkezi kabul edilen "Ä°tamaraty SarayÄ±" iÃ§in Ankara'da sergi aÃ§Ä±ldÄ±