Ã–zbekistan'dan 611,47 milyon dolarlÄ±k krediye imza

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã–zbekistan yÄ±lÄ±n ilk Ã§eyreÄŸinde uluslararasÄ± finans kuruluÅŸlarÄ± ile 611,47 milyon dolarlÄ±k kredi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±.
Ã–zbekistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin yÄ±lÄ±n ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda uluslararasÄ± finans kuruluÅŸlarÄ± ile toplam tutarÄ± 611,47 milyon dolara ulaÅŸan kredi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, Ã–zbekistan'a kredi saÄŸlayan uluslararasÄ± finans kuruluÅŸlarÄ± arasÄ±nda Asya KalkÄ±nma BankasÄ±, UluslararasÄ± TarÄ±msal KalkÄ±nma Fonu ve DÃ¼nya BankasÄ±'nÄ±n bulunduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
Asya KalkÄ±nma BankasÄ± ile yapÄ±lan anlaÅŸma kapsamÄ±nda; kara yollarÄ±nÄ±n modernizasyonu, iÃ§me suyunun iyileÅŸtirilmesi, meyve-sebze sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n geliÅŸtirilmesi ve KOBÄ°'lerin desteklenmesinin yer aldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeye yer verildi:
"Ocak- mart dÃ¶neminde Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti, UluslararasÄ± TarÄ±msal KalkÄ±nma Fonu ile Ã¼lkedeki sÃ¼t Ã¼rÃ¼nlerini iÅŸleme projesi kapsamÄ±nda 23,8 milyon dolar, DÃ¼nya BankasÄ± ile Aral GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n kurumasÄ±nÄ±n engellenmesi ile ilgili 14 milyon dolarlÄ±k kredi anlaÅŸmalarÄ±na imza atmÄ±ÅŸtÄ±r."
Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada da 2017-2021'de uluslararasÄ± finans kuruluÅŸlarÄ±ndan 7,7 milyar dolarlÄ±k kredi kullanmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Ã–zbekistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin yÄ±lÄ±n ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda uluslararasÄ± finans kuruluÅŸlarÄ± ile 611,47 milyon dolara ulaÅŸan kredi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe, bahar festivali iÃ§in Yasukuni TapÄ±naÄŸÄ±'na adak gÃ¶nderdi
Ä°ran'da sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyan Ahmedinejad, veto ÅŸoku yaÅŸadÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ä°ranâ€™Ä±n, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n ruhuna uygun davranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ileri ki sÃ¼reÃ§te bir ÅŸeyler yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± (TÄ°KA) tarafÄ±ndan Somaliâ€™de Somali Anadolu Ziraat FakÃ¼ltesi binasÄ± hizmete aÃ§Ä±ldÄ±.
Ã‡in Devlet Konseyi, yetkililerin kendileri ve ailelerinin kiÅŸisel bilgi ve yurt dÄ±ÅŸÄ± varlÄ±klarÄ±nÄ± beyan etmeleri talimatÄ± verdi
Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro, Kolombiya'yÄ± FARC'la yaptÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin sÄ±rlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamakla tehdit etti
BeÅŸiktaÅŸ, normal sÃ¼resi ve uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ 2-1 Ã¶nde tamamladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta penaltÄ±larda Olympique Lyon'a 6-7 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in en Ã¶nemli caddelerinden Champs Elysees'te polise yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bildirildi. dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 1 polis Ã¶ldÃ¼, 2 polis yaralandÄ±
ABD Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin, hÃ¼kÃ¼metin yeni vergi reformu tasarÄ±sÄ±nÄ± yakÄ±nda aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, Kuzey Kore'nin 16 Nisan'daki nÃ¼kleer denemesini "ÅŸiddetle" kÄ±nayarak, yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanabileceÄŸi konusunda uyardÄ±
Avusturya'da 37 adrese yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda "paralel devlet" oluÅŸumu iÃ§ndeki 26 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°srail ordusuna ait iÅŸ makinelerinin LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar, yerel ve uluslararasÄ± basÄ±n tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
Pentagon, Pasifik Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Kore YarÄ±madasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±na gÃ¶nderdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Carl Vinson UÃ§ak Gemisi GÃ¶rev Grubu'nun bÃ¶lgeye gitmediÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin, geminin BatÄ± Pasifik kÄ±yÄ±larÄ±na yÃ¶nlendirildiÄŸini bildirdi
TÃ¼rkiye'nin BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KÄ±lÄ±Ã§, "Sempozyum TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nda turist hareketliliÄŸine katkÄ± saÄŸlayacak" dedi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleriyle ilgili, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki iki ay Ã§ok Ã¶nemli. Bu iki ay iÃ§erisinde bir Ã§Ã¶zÃ¼m hedefinin Ã§erÃ§evesini Ã§izmek niyet varsa mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ mÃ¼zakerelerde konuÅŸulmadÄ±k unsur kalmadÄ±" dedi