11:10, 21 Nisan 2017 Cuma

Ã–zbekistan'dan 611,47 milyon dolarlÄ±k krediye imza

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zbekistan yÄ±lÄ±n ilk Ã§eyreÄŸinde uluslararasÄ± finans kuruluÅŸlarÄ± ile 611,47 milyon dolarlÄ±k kredi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±.

Ã–zbekistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin yÄ±lÄ±n ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda uluslararasÄ± finans kuruluÅŸlarÄ± ile toplam tutarÄ± 611,47 milyon dolara ulaÅŸan kredi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, Ã–zbekistan'a kredi saÄŸlayan uluslararasÄ± finans kuruluÅŸlarÄ± arasÄ±nda Asya KalkÄ±nma BankasÄ±, UluslararasÄ± TarÄ±msal KalkÄ±nma Fonu ve DÃ¼nya BankasÄ±'nÄ±n bulunduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Asya KalkÄ±nma BankasÄ± ile yapÄ±lan anlaÅŸma kapsamÄ±nda; kara yollarÄ±nÄ±n modernizasyonu, iÃ§me suyunun iyileÅŸtirilmesi, meyve-sebze sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n geliÅŸtirilmesi ve KOBÄ°'lerin desteklenmesinin yer aldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeye yer verildi:

"Ocak- mart dÃ¶neminde Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti, UluslararasÄ± TarÄ±msal KalkÄ±nma Fonu ile Ã¼lkedeki sÃ¼t Ã¼rÃ¼nlerini iÅŸleme projesi kapsamÄ±nda 23,8 milyon dolar, DÃ¼nya BankasÄ± ile Aral GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n kurumasÄ±nÄ±n engellenmesi ile ilgili 14 milyon dolarlÄ±k kredi anlaÅŸmalarÄ±na imza atmÄ±ÅŸtÄ±r."

Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada da 2017-2021'de uluslararasÄ± finans kuruluÅŸlarÄ±ndan 7,7 milyar dolarlÄ±k kredi kullanmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.