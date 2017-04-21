11:33, 21 Nisan 2017 Cuma

Suudi Arabistan'Ä±n gÃ¼venliÄŸinde TÃ¼rkiye imzasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Katma deÄŸeri yÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nleriyle dikkati Ã§ekenÂ CTech,Â OrtadoÄŸuÂ pazarÄ±ndaki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rmak iÃ§in yeni iÅŸ iliÅŸkileri geliÅŸtiriyor.

CTech, Ã¼retim ve geliÅŸtirme sÃ¼reÃ§lerinin yanÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ± pazarlarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± veÂ ihracatÂ kapasitesinin artÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda yoÄŸun bir Ã§aba yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Bu Ã§abalarda, OrtadoÄŸu bÃ¶lgesi ve bu kapsamda Suudi Arabistan ile olan iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesine Ã¶zel bir Ã¶nem veriyor.

BÃ¶lgede 7 yÄ±lÄ± aÅŸan sÃ¼redir ticari etkinliklerde bulunan firma, "KarÄ±ÅŸtÄ±rmaya KarÅŸÄ± DayanÄ±klÄ± Uydu HaberleÅŸme ve Veri BaÄŸÄ±", "Siber GÃ¼venlik ve Bilgi GÃ¼venliÄŸi", "Mobil CanlÄ± YayÄ±n" alanlarÄ±ndaki Ã¼rÃ¼n ve hizmetlerinin Suudi Arabistan'daki resmi ve ticari kuruluÅŸlara tanÄ±tÄ±mÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±yor.

Bu kapsamda, KACST (King Abdulaziz City For Science and Technology) Kurumu iÃ§in tasarlanarak Ã¼retilen hard disk ÅŸifreleme cihazÄ± (Diskripto) Suudi Arabistan SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

PAZARI BÃœYÃœTECEK ADIMLAR

CTech, mevcut iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi ve yeni pazar imkanlarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± amacÄ±yla yakÄ±n zamanda Suudi Arabistanâ€™da Ã§eÅŸitli firma ve kurumlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Bu Ã§erÃ§evede, El Esnad firmasÄ± ile CTech Ã¼rÃ¼nlerinin Suudi Arabistan'da pazarlanmasÄ± ve satÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±. BÃ¶ylece CTech Ã¼rÃ¼n ve Ã§Ã¶zÃ¼mlerinin Suudi Arabistan ve bÃ¶lgede tanÄ±tÄ±m ve satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±m da atÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

KRÄ°TÄ°K BÄ°LGÄ°LER EMÄ°N ELLERDE

Suudi Arabistan SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan kullanÄ±mÄ±na baÅŸlanan Diskripto, CTech mÃ¼hendisleri tarafÄ±ndan bilgi gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla yerli ve milli imkanlarla Ã¼retildi.

Standart CD-ROM yuvasÄ± boyutlarÄ±nda tasarlanan Ã¼rÃ¼n, anakart ile hard disk arasÄ±nda konumlandÄ±rÄ±lÄ±yor.

Diskripto, masaÃ¼stÃ¼ bilgisayarlarda 2 aÅŸamalÄ± (PIN&USB) gÃ¼venlik ile kullanÄ±cÄ± giriÅŸini saÄŸlÄ±yor, AES-256 ÅŸifreleme metodu ile tÃ¼m diski iÅŸletim sisteminden baÄŸÄ±msÄ±z olarak ÅŸifreliyor. ÃœrÃ¼n, anlÄ±k olarak yazÄ±lan ve okunan tÃ¼m verileri ÅŸifreliyor ve Ã§Ã¶zÃ¼yor.

Diskripto, FIPS (Federal Bilgi Ä°ÅŸleme StandardÄ±) 140-3, Level 4 (Bilgi ve teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin karÅŸÄ±lamasÄ± gereken ÅŸifreleme ve ilgili gÃ¼venlik koÅŸullarÄ±nÄ± tarif eden ABD devlet standardÄ±) seviyesinde gÃ¼venlik saÄŸlayan dÃ¼nyadaki nadir Ã¼rÃ¼nler arasÄ±nda yerini almÄ±ÅŸ bulunuyor.

Ã‡OK HIZLI BÃœYÃœME POTANSÄ°YELÄ°

CTech yetkilileri, milli menfaatler paralelinde, yurt dÄ±ÅŸÄ± pazarlarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve ihracat kapasitesinin artÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda bÃ¼yÃ¼k gayret sarf edildiÄŸini belirtiyor. Yetkililer, sÃ¶z konusu pazarlarda mevcut yabancÄ± firma rekabeti gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, bugÃ¼ne kadar elde edilen baÅŸarÄ±larÄ±n devlet desteÄŸi ile Ã§ok daha hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yebileceÄŸini vurguluyor.

Yetkililer, manyetik hard disklere (HDD&SSD) tam uyumlu olarak Ã§alÄ±ÅŸan Diskripto'nun korumasÄ± altÄ±ndaki verilerin yetkisiz kiÅŸilerin eline geÃ§mesinin imkansÄ±z olduÄŸunu ifade ediyor.