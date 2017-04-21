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14:22, 21 Nisan 2017 Cuma
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11:59, 21 Nisan 2017 Cuma

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MEB burslusu adaylarÄ±n tercih sÃ¼reci baÅŸladÄ±
MEB burslusu adaylarÄ±n tercih sÃ¼reci baÅŸladÄ±

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca resmi burslu statÃ¼de lisansÃ¼stÃ¼ Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rmek Ã¼zere yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderilecek adaylar, bugÃ¼nden itibaren 27 Nisan'a kadar tercih iÅŸlemlerini yapabilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca resmi burslu statÃ¼de lisansÃ¼stÃ¼ Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rmek Ã¼zere yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderilecek adaylarÄ± yerleÅŸtirme iÅŸlemleri iÃ§in bugÃ¼nden itibaren 27 Nisan'a kadar tercih alÄ±nacak.

Ã–SYM'nin internet sitesinde "2016 Yurt DÄ±ÅŸÄ±na LisansÃ¼stÃ¼ Ã–ÄŸrenim GÃ¶rmek Ãœzere GÃ¶nderilecek AdaylarÄ± SeÃ§me ve YerleÅŸtirme (2016-YLSY)" sÃ¼recine iliÅŸkin duyuru yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re, bu yÄ±l 1416 sayÄ±lÄ± Kanun kapsamÄ±nda, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca resmi burslu statÃ¼de yurt dÄ±ÅŸÄ±na lisansÃ¼stÃ¼ Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rmek amacÄ±yla gÃ¶nderilecek Ã¶ÄŸrencilerin yerleÅŸtirme iÅŸlemleri iÃ§in adaylardan tercih alÄ±nacak.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda lisansÃ¼stÃ¼ Ã¶ÄŸrenimi gÃ¶rmek Ã¼zere tercihte bulunacak adaylar, tercihlerini bugÃ¼nden itibaren 27 Nisan'a kadar Ã–SYM'nin https://ais.osym.gov.tr Â internet adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifreleri ile yapabilecek.

AdaylarÄ±n, "2016-YLSY BaÅŸvuru ve Tercih KÄ±lavuzu"nu dikkatle incelemeleri gerekiyor.



Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

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