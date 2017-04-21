Mali'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Mali'de yeniden olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) ilan edildiÄŸi belirtildi.
Ulusal basÄ±ndaki haberlerde, BaÅŸbakan Abdulaye Idrissa Maiga'nÄ±n yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nda, 10 gÃ¼n OHAL ilan edildiÄŸi bilgisi yer aldÄ±.
OHAL, 20 KasÄ±m 2015'te baÅŸkent Bamako'daki Radisson Blu Otel'inde yaÅŸanan rehine olayÄ±ndan sonra gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla ilan edilmiÅŸ, birkaÃ§ kez uzatÄ±lmÄ±ÅŸ ve 9 Nisan'da sona ermiÅŸti.
Ä°slami MaÄŸrip El Kaidesine baÄŸlÄ± El Murabitun Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¼stlendiÄŸi otel saldÄ±rÄ±sÄ±nda, 22 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
TÃ¼rkiye-AB gÃ¶Ã§men mutabakatÄ± kapsamÄ±nda 60 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± TÃ¼rkiye'ye iade edildi
Rusya'nÄ±n uzak doÄŸusunda yer alan Federal GÃ¼venlik Servisi binasÄ±na giren saldÄ±rgan iki kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
IKBY PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Yaver, "ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda IKBY'ye verilmek Ã¼zere 200 milyon dolarlÄ±k bir yardÄ±m bÃ¼tÃ§esi ayÄ±rdÄ±. Bu bÃ¼tÃ§enin yarÄ±sÄ±, iki PeÅŸmerge tugayÄ±nÄ±n eÄŸitiminde kullanÄ±lacak" dedi
ABD'li yetkililer, ABD'deki yÃ¶netimleri ve kurumlarÄ± zor duruma sokan Assange'Ä± yargÄ±layabilmek iÃ§in belgeleri yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in deÄŸil, gizli bilgilerin ele geÃ§irilmesine yardÄ±m ettiÄŸini yani "casusluk yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia edecek
Paris saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili aranan bir ÅŸÃ¼pheli BelÃ§ika'nÄ±n Anvers ÅŸehrinde teslim oldu
Ãœlkelerindeki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§arak Kilis'e sÄ±ÄŸÄ±nan bazÄ± Suriyeliler, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sayesinde DEAÅž'tan temizlenen bÃ¶lgelere yerleÅŸiyor.
Ã–zbekistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin yÄ±lÄ±n ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda uluslararasÄ± finans kuruluÅŸlarÄ± ile 611,47 milyon dolara ulaÅŸan kredi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe, bahar festivali iÃ§in Yasukuni TapÄ±naÄŸÄ±'na adak gÃ¶nderdi
Ä°ran'da sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyan Ahmedinejad, veto ÅŸoku yaÅŸadÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ä°ranâ€™Ä±n, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n ruhuna uygun davranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ileri ki sÃ¼reÃ§te bir ÅŸeyler yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± (TÄ°KA) tarafÄ±ndan Somaliâ€™de Somali Anadolu Ziraat FakÃ¼ltesi binasÄ± hizmete aÃ§Ä±ldÄ±.
Ã‡in Devlet Konseyi, yetkililerin kendileri ve ailelerinin kiÅŸisel bilgi ve yurt dÄ±ÅŸÄ± varlÄ±klarÄ±nÄ± beyan etmeleri talimatÄ± verdi
Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro, Kolombiya'yÄ± FARC'la yaptÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin sÄ±rlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamakla tehdit etti
BeÅŸiktaÅŸ, normal sÃ¼resi ve uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ 2-1 Ã¶nde tamamladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta penaltÄ±larda Olympique Lyon'a 6-7 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in en Ã¶nemli caddelerinden Champs Elysees'te polise yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bildirildi. dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 1 polis Ã¶ldÃ¼, 2 polis yaralandÄ±