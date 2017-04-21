Mali'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal

Paris'teki saldÄ±rÄ± ile ilgili aranan bir ÅŸÃ¼pheli teslim oldu

Paris saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili aranan bir ÅŸÃ¼pheli BelÃ§ika'nÄ±n Anvers ÅŸehrinde teslim oldu