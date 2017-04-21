12:35, 21 Nisan 2017 Cuma

Paris'teki saldÄ±rÄ± ile ilgili aranan bir ÅŸÃ¼pheli teslim oldu





Paris saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili aranan bir ÅŸÃ¼pheli BelÃ§ika'nÄ±n Anvers ÅŸehrinde teslim oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Paris'in Åžanzelize caddesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±yla ilgili aranan bir ÅŸÃ¼pheli, BelÃ§ikaâ€™nÄ±n Anvers ÅŸehrinde polis merkezine teslim oldu. BelÃ§ikaâ€™nÄ±n Belga haber ajansÄ±, saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± aranan 39 yaÅŸÄ±ndakiÂ Youssouf El OsriÂ isimli ÅŸÃ¼phelinin teslim olduÄŸunu duyurdu. ÅžÃ¼phelinin polisteki ifadesinde, Paris saldÄ±rÄ±sÄ±yla hiÃ§bir alakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisi hakkÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n ithamlarÄ± reddettiÄŸini ve saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda Anversâ€™te bir benzin istasyonunda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi belirtildi. Paris'teki saldÄ±rÄ±da bir polis hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, bir polis aÄŸÄ±r yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda seken bir kurÅŸun, caddeden geÃ§en turistlerden birinin dizinden yaralanmasÄ±na neden olmuÅŸtu. CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ilk bilgilerin saldÄ±rÄ±n terÃ¶r eylemi olduÄŸuna iÅŸaret ettiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. SaldÄ±rÄ±yÄ± DEAÅž Ã¼stlenmiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.