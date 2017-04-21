12:41, 21 Nisan 2017 Cuma

DiyarbakÄ±r'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Kulp ilÃ§esine baÄŸlÄ± 7 kÃ¶yde PKK'ya yÃ¶nelik operasyon nedeniyle sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi bildirildi.

Kulp KaymakamlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ilÃ§enin mÃ¼lki sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten, aralarÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeleri ve iÅŸ birlikÃ§ilerini etkisiz hale getirmek, terÃ¶ristler tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ±nÄ± ve uÃ§aksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geÃ§irilmek amacÄ±yla operasyon dÃ¼zenleneceÄŸi belirtildi.

Operasyon icra edilen bÃ¶lgelerde halkÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve sivil vatandaÅŸlarÄ±n zarar gÃ¶rmemesi amacÄ±yla 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanununun ilgili maddeleri gereÄŸince YeÅŸilkÃ¶y, Tepecik, Ä°slamkÃ¶y, Dolun, Yaylak, AÄŸaÃ§korur ve Alaca kÃ¶ylerinde bugÃ¼n saat 05.00'den itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu yasaÄŸa uyulmasÄ±nÄ±n vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸi yÃ¶nÃ¼nden Ã¶nemli olduÄŸu vurgulandÄ±.

Â