ErdoÄŸan mayÄ±sta dÃ¼nya liderleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, geride kalan halk oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mayÄ±s ayÄ±nda yoÄŸun bir diplomasi trafiÄŸine girecek.Â DÃ¼nya liderleriÂ ile bir araya gelecek olan ErdoÄŸan, bu kapsamda sÄ±rasÄ±yla Hindistan, Rusya, Ã‡in, ABD ve BrÃ¼ksel'de temaslarda bulunacak.
ErdoÄŸan, Ã¶ncelikle 30 Nisan'da "TÃ¼rkiye-Hindistan Ä°ÅŸ Forumu"na katÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ±yla ilk kez Hindistan'a gidecek ErdoÄŸan'Ä±n ziyareti kapsamÄ±nda Hindistan CumhurbaÅŸkanÄ± Pranab Mukherjee ve CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Hamid Ansari, Hindistan BaÅŸbakanÄ± Narendra Modi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi bekleniyor.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde terÃ¶rizmle mÃ¼cadele, ekonomik ve ticari iÅŸ birliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ±, FETÃ–'nÃ¼n Hindistan'daki yapÄ±lanmasÄ±, Hindistan'Ä±n NÃ¼kleer TedarikÃ§iler Grubu (NSG) Ã¼yeliÄŸine yÃ¶nelik destek aramasÄ± gibi konularÄ±n gÃ¼ndeme gelmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
ErdoÄŸan'Ä±n ziyaretinde, TÃ¼rkiye-Hindistan arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkileri geliÅŸtirmek iÃ§in bir dizi temaslarda da bulunulacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 3 MayÄ±s'ta SoÃ§i'de Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile bir araya gelecek. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Putin'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ã¶ncelikle Suriye'deki geliÅŸmelerin ele alÄ±nmasÄ± planlanÄ±yor. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n ekonomik iliÅŸkileri de masaya yatÄ±rÄ±lacak.
Ä°ki lider, en son 10 Mart'ta Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da bir araya gelmiÅŸti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, SoÃ§i sonrasÄ±nda 14-15 MayÄ±s'ta Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'de dÃ¼zenlenecek "KuÅŸak ve Yol" forumuna katÄ±lacak.
SÃ¶z konusu zirveye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte, Pakistan BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif ve Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Jokovi Widodo'nun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 28 Ã¼lke lideri katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã‡in ziyaretinin hemen sonrasÄ±nda 16-17 MayÄ±s'ta ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile bir araya gelecek.
Trump, 16 Nisan'da yapÄ±lan halk oylamasÄ± sonrasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan telefonla arayarak tebrik etmiÅŸ, "DostluÄŸumuzu Ã¶nemsiyorum, beraber yapacaÄŸÄ±mÄ±z birÃ§ok Ã¶nemli iÅŸ var." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–te yandan ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye, Irak ve PKK ile mÃ¼cadele konularÄ±nda TÃ¼rkiye ile yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 21 Nisan'da A News Televizyonu'na verdiÄŸi mÃ¼lakatta ise "Tarih ÅŸu anda belirlendi. 15-16 MayÄ±s'ta Ã‡in'e gideceÄŸim. Ã‡in'den oraya geÃ§eceÄŸim. Herhalde 16-17 MayÄ±s olacak (Trump'la) gÃ¶rÃ¼ÅŸme tarihimiz. Yani Ã‡in'den 15'inde ayrÄ±lÄ±p, direkt Amerika." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD'de Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan 25 MayÄ±s'ta BrÃ¼ksel'de yeni NATO karargahÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± dolaysÄ±yla yapÄ±lacak liderler zirvesine katÄ±lacak.
Zirve, gÃ¶reve gelmeden Ã¶nce NATO'ya "eskimiÅŸ" diyen ve ittifakÄ±n AvrupalÄ± mÃ¼ttefiklerinin savunma harcamalarÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ±nÄ± isteyen ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile diÄŸer liderlerin bir araya geleceÄŸi ilk uluslararasÄ± toplantÄ± Ã¶zelliÄŸi de taÅŸÄ±yor.
Liderlerin gÃ¼ndeminde, terÃ¶rle mÃ¼cadelenin yanÄ± sÄ±ra savunma harcamalarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir yere sahip olacak.
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "Ã–SO'nun 'DoÄŸu KalkanÄ± Ordusu' altÄ±nda yeni bir yapÄ±lanmaya gittiÄŸine" iliÅŸkin haberler hakkÄ±nda, "PYD-YPG unsurlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶zellikle Arap unsurlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu bir harekatÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± TÃ¼rkiye destekliyor" dedi
Adana'da gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DiyarbakÄ±r Kulp ilÃ§esine baÄŸlÄ± 7 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
Gelecek ay yoÄŸun bir diplomasi trafiÄŸine girecek CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶nemli zirvelere katÄ±lacak, dÃ¼nya liderleriyle bir araya gelecek
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca resmi burslu statÃ¼de lisansÃ¼stÃ¼ Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rmek Ã¼zere yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderilecek adaylar, bugÃ¼nden itibaren 27 Nisan'a kadar tercih iÅŸlemlerini yapabilecek
CTech'in yerli ve milli imkanlarla geliÅŸtirdiÄŸi ve Suudi Arabistan'la ortak Ã¼retimini yaptÄ±ÄŸÄ± kriptolu hard disk, Suudi Arabistan SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±
KÃ¼tahya merkezli 4 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen FETÃ– operasyonunda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± belirlenen 8 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
TerÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda ÅžÄ±rnak, Hakkari, DiyarbakÄ±r, Batman, Mardin ve Bitlis'te gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda son bir hafta iÃ§inde 45 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
Kremlin'den ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesiyle ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±
PTT AÅž, ÅŸirketin marka ve logosu kullanÄ±larak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve kiÅŸilerin kimlik bilgilerine ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan "oltama mailleri" aÃ§mamalarÄ± konusunda vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, SICA 2. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Forumu'na katÄ±lan Ã¼lkelerin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± ve Ã¼st dÃ¼zey temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 12 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
Tunus Nahda Hareketi lideri GannuÅŸi, TÃ¼rkiye'nin yÃ¶netim sistemindeki deÄŸiÅŸikliÄŸe iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet ve kendi modelini benimsemekte sonuna kadar Ã¶zgÃ¼r. TÃ¼rklerin kendilerine Ã¶zgÃ¼ bir Ä°slam algÄ±sÄ± ve kendi toplumsal gerÃ§eklikleri var. Biz sadece onlarÄ±n deneyimlerinden faydalanabiliriz." dedi.
YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, halk oylamasÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin baÅŸvurularÄ±n reddine yÃ¶nelik kararlarÄ±nÄ±n gerekÃ§esini bir iki gÃ¼n iÃ§inde aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± bildirdi
ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence eÅŸi ve kÄ±zlarÄ±yla birlikte Endonezya'daki Ä°stiklal Camii'ni ziyaret etti