12:39, 21 Nisan 2017 Cuma

ErdoÄŸan mayÄ±sta dÃ¼nya liderleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, geride kalan halk oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mayÄ±s ayÄ±nda yoÄŸun bir diplomasi trafiÄŸine girecek.Â DÃ¼nya liderleriÂ ile bir araya gelecek olan ErdoÄŸan, bu kapsamda sÄ±rasÄ±yla Hindistan, Rusya, Ã‡in, ABD ve BrÃ¼ksel'de temaslarda bulunacak.

ErdoÄŸan, Ã¶ncelikle 30 Nisan'da "TÃ¼rkiye-Hindistan Ä°ÅŸ Forumu"na katÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ±yla ilk kez Hindistan'a gidecek ErdoÄŸan'Ä±n ziyareti kapsamÄ±nda Hindistan CumhurbaÅŸkanÄ± Pranab Mukherjee ve CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Hamid Ansari, Hindistan BaÅŸbakanÄ± Narendra Modi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi bekleniyor.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde terÃ¶rizmle mÃ¼cadele, ekonomik ve ticari iÅŸ birliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ±, FETÃ–'nÃ¼n Hindistan'daki yapÄ±lanmasÄ±, Hindistan'Ä±n NÃ¼kleer TedarikÃ§iler Grubu (NSG) Ã¼yeliÄŸine yÃ¶nelik destek aramasÄ± gibi konularÄ±n gÃ¼ndeme gelmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

ErdoÄŸan'Ä±n ziyaretinde, TÃ¼rkiye-Hindistan arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkileri geliÅŸtirmek iÃ§in bir dizi temaslarda da bulunulacak.

ERDOÄžAN, PUTÄ°N Ä°LE SURÄ°YE'YÄ° GÃ–RÃœÅžECEK

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 3 MayÄ±s'ta SoÃ§i'de Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile bir araya gelecek. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Putin'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ã¶ncelikle Suriye'deki geliÅŸmelerin ele alÄ±nmasÄ± planlanÄ±yor. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n ekonomik iliÅŸkileri de masaya yatÄ±rÄ±lacak.

Ä°ki lider, en son 10 Mart'ta Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da bir araya gelmiÅŸti.

PEKÄ°N'E 28 ÃœLKE LÄ°DERÄ° KATILACAK

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, SoÃ§i sonrasÄ±nda 14-15 MayÄ±s'ta Ã‡in'in baÅŸkenti Pekin'de dÃ¼zenlenecek "KuÅŸak ve Yol" forumuna katÄ±lacak.

SÃ¶z konusu zirveye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte, Pakistan BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif ve Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Jokovi Widodo'nun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 28 Ã¼lke lideri katÄ±lacak.

ERDOÄžAN-TRUMP Ä°LE BÄ°R ARAYA GELECEK

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã‡in ziyaretinin hemen sonrasÄ±nda 16-17 MayÄ±s'ta ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile bir araya gelecek.

Trump, 16 Nisan'da yapÄ±lan halk oylamasÄ± sonrasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan telefonla arayarak tebrik etmiÅŸ, "DostluÄŸumuzu Ã¶nemsiyorum, beraber yapacaÄŸÄ±mÄ±z birÃ§ok Ã¶nemli iÅŸ var." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–te yandan ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye, Irak ve PKK ile mÃ¼cadele konularÄ±nda TÃ¼rkiye ile yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 21 Nisan'da A News Televizyonu'na verdiÄŸi mÃ¼lakatta ise "Tarih ÅŸu anda belirlendi. 15-16 MayÄ±s'ta Ã‡in'e gideceÄŸim. Ã‡in'den oraya geÃ§eceÄŸim. Herhalde 16-17 MayÄ±s olacak (Trump'la) gÃ¶rÃ¼ÅŸme tarihimiz. Yani Ã‡in'den 15'inde ayrÄ±lÄ±p, direkt Amerika." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

ERDOÄžAN, NATO'DAKÄ° ZÄ°RVEYE KATILACAK

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD'de Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan 25 MayÄ±s'ta BrÃ¼ksel'de yeni NATO karargahÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± dolaysÄ±yla yapÄ±lacak liderler zirvesine katÄ±lacak.

Zirve, gÃ¶reve gelmeden Ã¶nce NATO'ya "eskimiÅŸ" diyen ve ittifakÄ±n AvrupalÄ± mÃ¼ttefiklerinin savunma harcamalarÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ±nÄ± isteyen ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile diÄŸer liderlerin bir araya geleceÄŸi ilk uluslararasÄ± toplantÄ± Ã¶zelliÄŸi de taÅŸÄ±yor.

Liderlerin gÃ¼ndeminde, terÃ¶rle mÃ¼cadelenin yanÄ± sÄ±ra savunma harcamalarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir yere sahip olacak.