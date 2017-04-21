Adana'da el yazmasÄ± 2 Tevrat ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Adana'da tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na yÃ¶nelik iki operasyonda el yazmasÄ± iki Tevrat ele geÃ§irildi, 4 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.
KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, kent merkezinde tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik iki operasyon dÃ¼zenledi.
Operasyonlarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 ÅŸÃ¼phelinin ev ve araÃ§larÄ±nda yapÄ±lan aramada tarihi eser niteliÄŸinde olduÄŸu deÄŸerlendirilen el yazmasÄ± iki Tevrat ele geÃ§irildi.
Adana MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderilen Tevratlardan ceylan derisi Ã¼zerine iÅŸlenmiÅŸinin Ã¶n incelemesinde tarihi eser niteliÄŸinde olabileceÄŸinin tespit edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
ÅžÃ¼pheliler, savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Ã‡ukurova ilÃ§esinde bir sÃ¼re Ã¶nce dÃ¼zenlenen operasyonda da yaklaÅŸÄ±k deÄŸerinin 3 milyon dolar olduÄŸu belirtilen, ceylan derisi Ã¼zerine altÄ±n yazmalÄ± Tevrat ve el yazmasÄ± ferman ele geÃ§irilmiÅŸti.
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "Ã–SO'nun 'DoÄŸu KalkanÄ± Ordusu' altÄ±nda yeni bir yapÄ±lanmaya gittiÄŸine" iliÅŸkin haberler hakkÄ±nda, "PYD-YPG unsurlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶zellikle Arap unsurlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu bir harekatÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± TÃ¼rkiye destekliyor" dedi
Adana'da gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DiyarbakÄ±r Kulp ilÃ§esine baÄŸlÄ± 7 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
Gelecek ay yoÄŸun bir diplomasi trafiÄŸine girecek CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶nemli zirvelere katÄ±lacak, dÃ¼nya liderleriyle bir araya gelecek
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca resmi burslu statÃ¼de lisansÃ¼stÃ¼ Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rmek Ã¼zere yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderilecek adaylar, bugÃ¼nden itibaren 27 Nisan'a kadar tercih iÅŸlemlerini yapabilecek
CTech'in yerli ve milli imkanlarla geliÅŸtirdiÄŸi ve Suudi Arabistan'la ortak Ã¼retimini yaptÄ±ÄŸÄ± kriptolu hard disk, Suudi Arabistan SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±
KÃ¼tahya merkezli 4 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen FETÃ– operasyonunda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± belirlenen 8 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
TerÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda ÅžÄ±rnak, Hakkari, DiyarbakÄ±r, Batman, Mardin ve Bitlis'te gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda son bir hafta iÃ§inde 45 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
Kremlin'den ErdoÄŸan-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesiyle ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±
PTT AÅž, ÅŸirketin marka ve logosu kullanÄ±larak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve kiÅŸilerin kimlik bilgilerine ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan "oltama mailleri" aÃ§mamalarÄ± konusunda vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, SICA 2. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Forumu'na katÄ±lan Ã¼lkelerin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± ve Ã¼st dÃ¼zey temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 12 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
Tunus Nahda Hareketi lideri GannuÅŸi, TÃ¼rkiye'nin yÃ¶netim sistemindeki deÄŸiÅŸikliÄŸe iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet ve kendi modelini benimsemekte sonuna kadar Ã¶zgÃ¼r. TÃ¼rklerin kendilerine Ã¶zgÃ¼ bir Ä°slam algÄ±sÄ± ve kendi toplumsal gerÃ§eklikleri var. Biz sadece onlarÄ±n deneyimlerinden faydalanabiliriz." dedi.
YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, halk oylamasÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin baÅŸvurularÄ±n reddine yÃ¶nelik kararlarÄ±nÄ±n gerekÃ§esini bir iki gÃ¼n iÃ§inde aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± bildirdi
ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence eÅŸi ve kÄ±zlarÄ±yla birlikte Endonezya'daki Ä°stiklal Camii'ni ziyaret etti