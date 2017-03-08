ABD'den 2 PeÅŸmerge tugayÄ±na

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin (ABD) Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l iki PeÅŸmerge tugayÄ± iÃ§in eÄŸit donat programÄ± baÅŸlatacaÄŸÄ± belirtildi.
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Cabbar Yaver, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda IKBY'ye verilmek Ã¼zere 200 milyon dolarlÄ±k bir yardÄ±m bÃ¼tÃ§esi ayÄ±rdÄ±. Bu bÃ¼tÃ§enin yarÄ±sÄ±, iki PeÅŸmerge tugayÄ±nÄ±n eÄŸitiminde kullanÄ±lacak." dedi.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± mali destek kararÄ±nÄ±n henÃ¼z proje aÅŸamasÄ±nda olduÄŸunu belirten Yaver, "SÃ¶z konusu kararÄ±n onaylanmasÄ± ve paranÄ±n gelmesi halinde iki tugayÄ±n eÄŸitimine baÅŸlanÄ±lacak. ParanÄ±n geri kalan kÄ±smÄ±nÄ±n ise yedek silah parÃ§alarÄ± ile PeÅŸmerge'nin ulaÅŸÄ±m ve iletiÅŸim sistemlerine harcanmasÄ± planlanÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.
EÄŸit donat programÄ±nÄ±n uygulanacaÄŸÄ± iki PeÅŸmerge tugayÄ±nÄ±n henÃ¼z belirlenmediÄŸini kaydeden IKBY PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri , "ABD KerkÃ¼k'teki 1'inci ve 2'nci Piyade TugayÄ±'nÄ± hafif ve aÄŸÄ±r silahlar olmak Ã¼zere tamamen donattÄ±. Åžimdi kentin gÃ¼ney ile kuzeybatÄ±sÄ±nda gÃ¶rev alÄ±yorlar." diye konuÅŸtu.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¶nceki gÃ¼n PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri iÃ§in Irak'a 295, 6 milyon dolarlÄ±k silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda 12 Temmuz 2016'da Musul'un DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin daha kapsamlÄ± iÅŸbirliÄŸini Ã¶ngÃ¶ren bir askeri protokol imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu protokole gÃ¶re, ABD'nin PeÅŸmerge maaÅŸlarÄ±nÄ±n temin edilmesi iÃ§in 415 milyon dolarlÄ±k mali yardÄ±m vereceÄŸi bildirilmiÅŸti.
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IKBY PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Yaver, "ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda IKBY'ye verilmek Ã¼zere 200 milyon dolarlÄ±k bir yardÄ±m bÃ¼tÃ§esi ayÄ±rdÄ±. Bu bÃ¼tÃ§enin yarÄ±sÄ±, iki PeÅŸmerge tugayÄ±nÄ±n eÄŸitiminde kullanÄ±lacak" dedi
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