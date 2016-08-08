12:52, 21 Nisan 2017 Cuma

ABD'nin Assange'Ä± yargÄ±lama planÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± gizli belgelerle ABD'deki yÃ¶netimleri ve kurumlarÄ± zor duruma sokan WikiLeaks ve kurucularÄ±, ABD AnayasasÄ±'nÄ±n ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konularÄ±ndaki tutumu nedeniyle hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kartÄ±lamÄ±yordu. Bu nedenle WikiLeaks'in kurucularÄ±ndan Julian Assange, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¼lkedeki diÄŸer yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ± gibi halkÄ±n haber alma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne hizmet ettiÄŸini ifade ediyordu.



WikiLeaks'in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± binlerce dosyaya raÄŸmen Obama yÃ¶netimi dÃ¶neminde ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ nedeniyle ne 2012 yÄ±lÄ±ndan beri Ekvador'un Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nde yaÅŸayan Assange'Ä± ne de WikiLeaks'i hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kartabilmiÅŸti.

ABD, ASSANGE'I YARGILAYABÄ°LMEK Ä°Ã‡Ä°N CASUSLUK YAPTIÄžINI Ä°DDÄ°A EDECEK

Ancak ABD basÄ±nÄ±na yansÄ±yan bilgilere gÃ¶re ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n bu tutumu deÄŸiÅŸmek Ã¼zere. Zira basÄ±nda bakanlÄ±ÄŸÄ±n kÄ±sa zaman iÃ§erisinde gÄ±yabÄ±nda da olsa Julian Assange'Ä± mahkemeye Ã§Ä±kartacaÄŸÄ± ifade edildi. Ãœlkenin Ã¶nde gelen basÄ±n kuruluÅŸlarÄ± CNN ve Washington Post, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Julian Assange'Ä±, belgeleri yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in deÄŸil, gizli bilgilerin ele geÃ§irilmesine yardÄ±m ettiÄŸi iÃ§in yargÄ±layacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Yani ABD, Assange'Ä± yargÄ±layabilmek iÃ§in "casusluk yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia edecek.

CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo, 15 Nisan tarihinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda WikiLeaks'i azÄ±lÄ± bir istihbarat Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±mladÄ±. Pompeo ayrÄ±ca Assange'Ä±n ABD vatandaÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ garanti kapsamÄ±na alan ABD AnayasasÄ±'nÄ±n 1. Ek Maddesi'nden (First Amendment) yararlanma hakkÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



ABD'li yetkililer daha Ã¶nce de WikiLeaks'in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± belgeleri Rusya'dan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Rus istihbaratÄ±yla iliÅŸki iÃ§erisinde olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. ABD BaÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri Ã¶ncesinde WikiLeaks tarafÄ±ndan Demokrat Parti adayÄ± Hillary Clinton'un kampanya yÃ¶neticisi John Podesta'ya ve Demokratik Ulusal Komite'ye ait mail'lerin yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda Rus istihbaratÄ±nÄ±n olduÄŸu belirtilmiÅŸti. Demokrat Parti, Assange'Ä±n Rus istihbaratÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± bilgilerle Donald Trump'Ä±n baÅŸkan olmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.