12:57, 21 Nisan 2017 Cuma

Rus FSB binasÄ±na saldÄ±rÄ±, 3 Ã¶lÃ¼





Rusya'nÄ±n uzak doÄŸusunda yer alan Federal GÃ¼venlik Servisi binasÄ±na giren saldÄ±rgan iki kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'nÄ±n uzak doÄŸusunda yer alan Haborovuski ÅŸehrinde Federal GÃ¼venlik Servisi (FSB) binasÄ±na giren saldÄ±rgan iki kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. SilahlÄ± gÃ¼Ã§lerce yapÄ±lan mÃ¼dahalede saldÄ±rgan da hayatÄ±nÄ± kaybetti. Moskova saati ile 09.02'de (TSÄ° ile aynÄ±) Habarovsk'taki FSB binasÄ±na giren kimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi, bekleme salonunda ateÅŸ aÃ§Ä±nca bir FSB Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ve bir ziyaretÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yetkililere gÃ¶re, saldÄ±rganÄ±n kendisi de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucunda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olay yerinde kanÄ±t toplama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Â

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