14:16, 21 Nisan 2017 Cuma

IÅŸÄ±k'tan 'DoÄŸu KalkanÄ± Ordusu' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼zenlenen "Milli Savunma Ãœniversitesi 2017-2018 EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim YÄ±lÄ± Askeri Ã–ÄŸrenci AlÄ±mÄ±" tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda, gazetecilerin gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

"Son dÃ¶nemde yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki gazetelerde 'NATO Ã¼yesi Ã¼lkelerin TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik bir baskÄ± uygulamasÄ±, Ã¶zellikle referandumdan sonra tÃ¼m NATO Ã¼lkelerine bir Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±' gÃ¶rÃ¼yoruz. GerÃ§ekten TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik bu tÃ¼r dÃ¼ÅŸÃ¼nceler yoÄŸun mu, size de iletildi mi?" sorusu Ã¼zerine Bakan IÅŸÄ±k, "NATO'da bÃ¶yle bir durum da yok, bÃ¶yle bir niyet de yok." ifadesini kullandÄ±.

"Sanki TÃ¼rkiye diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe, otoriter bir yÃ¶netime gidiyormuÅŸ" gibi bir algÄ± oluÅŸturulduÄŸuna dikkati Ã§eken IÅŸÄ±k, bu gayretin kesinlikle bir temelinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Bakan IÅŸÄ±k, TÃ¼rkiye'nin hiÃ§bir dÃ¶nemde diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe ve otoriterliÄŸe prim vermediÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, "NATO'da bÃ¶yle bir ÅŸeyin kesinlikle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmek isterim. NATO'nun, TÃ¼rkiye en bÃ¼yÃ¼k ikinci ordusuna sahip Ã§ok Ã¶nemli bir Ã¼yesidir. Bu noktada TÃ¼rkiye'nin kendi iÃ§ meselelerini NATO'nun bir gÃ¼ndem maddesi yapma ÅŸansÄ± da, yetkisi de, hakkÄ± da yoktur. Bu bir algÄ± operasyonudur, dikkatli olmak durumundayÄ±z." diye konuÅŸtu.

"BUNUN YANSIMASINI SAHADA ANCAK GÃ–REBÄ°LÄ°RÄ°Z"

"Referandum Ã¶ncesinde ABD'li mevkidaÅŸÄ±nÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼nÃ¼z. Ankara'da en Ã§ok konuÅŸulan konu MÃ¼nbiÃ§ ve Rakka. Bu konularda ABD, Ã¶zellikle PYD'ye verilen desteÄŸin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda TÃ¼rkiye'ye herhangi bir adÄ±m sÃ¶z vermiÅŸ midir? MÃ¼nbiÃ§'ten, PYD varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ayrÄ±lmasÄ± konusunda herhangi bir sonuÃ§ alÄ±ndÄ± mÄ±?" sorusuna karÅŸÄ±lÄ±k IÅŸÄ±k, Suriye ve Irak'taki geliÅŸmelerin herkesÃ§e bilindiÄŸini, buradan DEAÅž'Ä±n sÃ¶kÃ¼lÃ¼p atÄ±lmasÄ±, bÃ¶lgeden tamamen Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'nin de en Ã¶nemli Ã¶nceliÄŸi olduÄŸu deÄŸerlendirmesinde bulundu.

IÅŸÄ±k, TÃ¼rkiye'nin en Ã¶nemli Ã¶nceliÄŸinin, bÃ¶lgeden DEAÅž'Ä±n temizlenmesiyle birlikte, bÃ¶lgenin yeni soruna itilmemesi olduÄŸunu vurguladÄ±. Ã–nlerinde Rakka operasyonun bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken IÅŸÄ±k, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"EÄŸer Rakka operasyonunda PYD aktÃ¶r olarak devrede kullanÄ±lÄ±rsa bir, Rakka operasyonunu bu geciktirecektir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ topraklarÄ±ndan edinilme korkusu, insanlarÄ± Ã¶zellikle DEAÅž'Ä±n yanÄ±na itecektir. Ä°ki, er veya geÃ§ bu operasyon baÅŸarÄ±yla bittikten sonra dahi bu bÃ¶lgelerde demografik yapÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸme riski, bÃ¶lgeyi uzun sÃ¼reli istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸa sokacaktÄ±r. BunlarÄ± bÃ¼tÃ¼n detaylarÄ±yla SayÄ±n Mattis (ABD Savunma BakanÄ±) ile paylaÅŸtÄ±k. Daha Ã¶nce BrÃ¼ksel'de de bu konularÄ± gÃ¼ndeme getirmiÅŸtik. Ama referandumdan Ã¶nce, Ã¶zellikle TÃ¼rkiye'de kritik bir referandum varken, ABD'ye seyahat yapmamÄ±zÄ±n temel sebebi operasyondan Ã¶nce bu konularÄ± tekrar mÃ¼zakere etmek ve TÃ¼rkiye'nin bu konudaki tutumu ve tavrÄ±nÄ± birtakÄ±m yeni Ã¶nerilerle birlikte tekrar paylaÅŸmaktÄ±.

Bu aÃ§Ä±dan bu Ã¶nerimizi tekrar inceleyeceklerini ve bu tabloyu tekrar deÄŸerlendireceklerini bize ifade ettiler. Bu aÃ§Ä±dan gÃ¶rÃ¼ÅŸme, faydalÄ± bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme oldu. Ãœmit ediyoruz ki bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olan PYD-YPG unsurlarÄ±, Rakka operasyonunda kullanÄ±lmaz, bÃ¶lge daha bÃ¼yÃ¼k bir istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n penÃ§esinde kÄ±vranmaz. Bunu Ã§ok net olarak mevkidaÅŸÄ±mla konuÅŸtum. Onlar da bu konuda TÃ¼rkiye'nin hassasiyetlerini bildiklerini ve yeni Ã¶nerimizle bilikte, bu Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± tekrar yapma ve sÃ¼rdÃ¼rme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade ettiler. Åžu anda tabii ki bunun yansÄ±masÄ±nÄ± sahada ancak gÃ¶rebiliriz."Â

Â "KRÄ°TÄ°K SEVÄ°YENÄ°N ALTINDA DEÄžÄ°LÄ°Z, BÄ°R ACÄ°L PÄ°LOT Ä°HTÄ°YACIMIZ YOK"

"Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun 'DoÄŸu KalkanÄ± Ordusu' altÄ±nda yeni bir yapÄ±lanmaya gittiÄŸine" iliÅŸkin haberlerin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine IÅŸÄ±k, "TÃ¼rkiye, bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle bir operasyonun yapÄ±lmamasÄ± noktasÄ±nda pek Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. TÃ¼rkiye, dinamik bÃ¶lgede, bir dinamik Ã¼lke olarak faaliyetlerimizi yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n iÃ§erisinde PYD-YPG unsurlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶zellikle Arap unsurlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu bir harekatÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± TÃ¼rkiye destekliyor." ifadelerini kullandÄ±.

Â "TEKNOLOJÄ°K PAYLAÅžIMI VE ORTAK ÃœRETÄ°MÄ° KABUL ETMEDÄ°LER"

Daha Ã¶nce "S-400 fÃ¼zeleri konusunda Rusya ile mÃ¼zakerelerde son aÅŸamaya gelindiÄŸini" ifade ettiÄŸi hatÄ±rlatÄ±larak, "Bir takvim var mÄ± acaba elinizde, mÃ¼zakerelerin uzamasÄ±na neden olan pÃ¼rÃ¼z nedir? NATO'nun tepkisi olabileceÄŸi ifade ediliyor, bu konuda bir giriÅŸiminiz var mÄ±?" sorusuna Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"TÃ¼rkiye'nin bir hava ve fÃ¼ze savunma sistemine ihtiyacÄ± olduÄŸu Ã§ok aÃ§Ä±k. Maalesef NATO Ã¼yesi Ã¼lkeler, bu konuda TÃ¼rkiye'ye bir Ã¶neri sunmadÄ±. Ä°kincisi, teknolojik paylaÅŸÄ±mÄ± ve ortak Ã¼retimi kabul etmediler. BÃ¶yle olunca TÃ¼rkiye, farklÄ± arayÄ±ÅŸlar iÃ§erisine girdi. Åžu anda S-400'lerle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalar, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler nihai noktaya geldi. Takdir ederseniz ki 'nihai aÅŸamaya geldi' demek, 'yarÄ±n sabah getirin imzalayalÄ±m' noktasÄ± demek deÄŸil.

Bununla ilgili hem Rusya tarafÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi gereken bir sÃ¼reÃ§ var hem de TÃ¼rkiye tarafÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi gereken bir sÃ¼reÃ§ var. Ama bir nihai anlaÅŸma noktasÄ±nda Ã¶nemli bir adÄ±m atÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. Åžunun farkÄ±ndayÄ±z, biz S-400'leri NATO'nun sistemine entegre edemeyiz. Bununla ilgili de zaten NATO'dan bir talebimiz de yok. Bizim nihai hedefimiz, kendi hava ve fÃ¼ze savunma sistemimizi kendimizin geliÅŸtirmesi. Bu noktada da bir program baÅŸlattÄ±k."