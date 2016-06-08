14:21, 21 Nisan 2017 Cuma

CHP DanÄ±ÅŸtay'a gidiyor





CHP'nin, YSK'nÄ±n mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy kararÄ±yla ilgili DanÄ±ÅŸtay'a baÅŸvuru yapacaÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy kararÄ±yla ilgiliÂ aÃ§Ä±klama yapan CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent Tezcan, kararÄ±n iptali iÃ§in DanÄ±ÅŸtay'a dava aÃ§acaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. CHP, halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ±na yÃ¶nelik itirazlara iliÅŸkin hukuki aÅŸamalarÄ±n sonuÃ§lanmasÄ±na kadar, YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun (YSK) sonuÃ§larÄ± kesinleÅŸtirmesi iÅŸleminin yÃ¼rÃ¼tmesinin durdurulmasÄ± talebiyle DanÄ±ÅŸtay'da dava aÃ§acak.



CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent Tezcan, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, CHP'nin bugÃ¼n DanÄ±ÅŸtay'da dava aÃ§acaklarÄ±nÄ± bildirdi.Â

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