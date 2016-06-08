CHP DanÄ±ÅŸtay'a gidiyor

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy kararÄ±yla ilgiliÂ aÃ§Ä±klama yapan CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent Tezcan, kararÄ±n iptali iÃ§in DanÄ±ÅŸtay'a dava aÃ§acaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
CHP, halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ±na yÃ¶nelik itirazlara iliÅŸkin hukuki aÅŸamalarÄ±n sonuÃ§lanmasÄ±na kadar, YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun (YSK) sonuÃ§larÄ± kesinleÅŸtirmesi iÅŸleminin yÃ¼rÃ¼tmesinin durdurulmasÄ± talebiyle DanÄ±ÅŸtay'da dava aÃ§acak.
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent Tezcan, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, CHP'nin bugÃ¼n DanÄ±ÅŸtay'da dava aÃ§acaklarÄ±nÄ± bildirdi.Â
Manisa'nÄ±n Selendi ilÃ§esinde 4.9 ÅŸiddetinde deprem meydana geldi.
Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca eski Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda, "TÃ¼rk milletini, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§undan 2 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
Eski DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanak ve DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sebahat Tuncel hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n Malatya AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, her sene bir bilgi, aydÄ±nlanma ve irfan ziyafetine dÃ¶nÃ¼ÅŸen Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'nÄ±n istismar edilmesine ve itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na mÃ¼samaha gÃ¶stermeyeceklerini bildirdi
23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã§ok kuvvetli fÄ±rtÄ±na, soÄŸuk hava ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±na dikkat
El Salvador DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Bonilla, "TÃ¼rkiye ile Latin Amerika arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin artacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. CELAC ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki yakÄ±nlaÅŸma Ã§ok Ã¶nemli bir gÃ¶sterge" dedi
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, Milli Savunma Ãœniversitesi 2017-2018 EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim YÄ±lÄ± iÃ§in toplamda 5 bin 268 Ã¶ÄŸrenci alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
CHP'nin halk oylamasÄ±na iliÅŸkin DanÄ±ÅŸtayda dava aÃ§ma kararÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m " SeÃ§imler konusunda YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun verdiÄŸi karar kesindir. Bunun Ã¼zerine herhangi bir yargÄ± yolu yoktur..." dedi
TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen SICA ve CELAC toplantÄ±larÄ±na katÄ±lan Ã¼lkelerin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±, Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na referandum sonuÃ§larÄ±ndan duyduklarÄ± memnuniyeti iletti
AB Ã¼lkeleri, 2015'te Ã¶nceki yÄ±llara oranla daha az vatandaÅŸlÄ±k verirken, 35 bin TÃ¼rk AB vatandaÅŸÄ± oldu
CHP'nin, YSK'nÄ±n mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy kararÄ±yla ilgili DanÄ±ÅŸtay'a baÅŸvuru yapacaÄŸÄ± bildirildi
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, "Ã–SO'nun 'DoÄŸu KalkanÄ± Ordusu' altÄ±nda yeni bir yapÄ±lanmaya gittiÄŸine" iliÅŸkin haberler hakkÄ±nda, "PYD-YPG unsurlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶zellikle Arap unsurlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu bir harekatÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± TÃ¼rkiye destekliyor" dedi
Adana'da gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DiyarbakÄ±r Kulp ilÃ§esine baÄŸlÄ± 7 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
Gelecek ay yoÄŸun bir diplomasi trafiÄŸine girecek CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶nemli zirvelere katÄ±lacak, dÃ¼nya liderleriyle bir araya gelecek
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca resmi burslu statÃ¼de lisansÃ¼stÃ¼ Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rmek Ã¼zere yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderilecek adaylar, bugÃ¼nden itibaren 27 Nisan'a kadar tercih iÅŸlemlerini yapabilecek