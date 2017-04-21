35 bin TÃ¼rk AB vatandaÅŸÄ± oldu

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Ã¼lkeleri, 2015'te Ã¶nceki yÄ±llara oranla daha azÂ vatandaÅŸlÄ±kÂ verirken,Â 35 bin TÃ¼rkÃ¼n AB vatandaÅŸÄ±Â olduÄŸu belirtildi.
AB istatistik kurumu Eurostat'Ä±n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, 2013'te 980 bin, 2014'te 890 bin kiÅŸi AB Ã¼yesi bir Ã¼lkenin vatandaÅŸÄ± olurken, bu sayÄ± 2015'te 840 bine geriledi. 2010-2015 yÄ±llarÄ±nda AB vatandaÅŸÄ± olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 5 milyonu geÃ§ti.
2015 yÄ±lÄ±nda AB vatandaÅŸÄ± olan 840 bin kiÅŸinin yÃ¼zde 32,4'sini AvrupalÄ±lar, yÃ¼zde 30,6'sÄ±nÄ± AfrikalÄ±lar, yÃ¼zde 20,8'ini AsyalÄ±lar, yÃ¼zde 14,4'Ã¼nÃ¼ AmerikalÄ±lar, yÃ¼zde 0,5 OkyanusyalÄ±lar ve yÃ¼zde 1,3'Ã¼nÃ¼ de diÄŸerleri oluÅŸturdu.
2015 yÄ±lÄ±nda FaslÄ±lar 86 bin 100'le AB Ã¼yesi bir Ã¼lkenin vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§en en bÃ¼yÃ¼k grup oldu. FaslÄ±larÄ±, 48 bin 400'le Arnavutlar, 35 binle TÃ¼rkler, 31 binle Hintliler, 28 bin 400'le Rumenler ve 26 bin 300'le PakistanlÄ±lar takip etti. 35 bin TÃ¼rkÃ¼n yÃ¼zde 56'sÄ± Almanya, yÃ¼zde 16'sÄ± Fransa, yÃ¼zde 8,1'i Hollanda vatandaÅŸÄ± oldu.
AynÄ± yÄ±l en Ã§ok vatandaÅŸlÄ±k veren ilk 5 Ã¼lke de sÄ±rasÄ±yla Ä°talya (178 bin 35), BirleÅŸik KrallÄ±k (118 bin), Ä°spanya (114 bin 351), Fransa (113 bin 608) ve Almanya (110 bin 128) olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.
En az vatandaÅŸlÄ±k saÄŸlayan Ã¼lkeler ise yÃ¼zde 0,5 ile Estonya ve Slovakya oldu.
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