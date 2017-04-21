14:27, 21 Nisan 2017 Cuma

Orta Amerika ve Karayip Ã¼lkelerinden 'Referandum' tebriÄŸi





TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen SICA ve CELAC toplantÄ±larÄ±na katÄ±lan Ã¼lkelerin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±, Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na referandum sonuÃ§larÄ±ndan duyduklarÄ± memnuniyeti iletti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde,Â Orta AmerikaÂ veÂ KarayipÂ Ã¼lkelerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen SICA ve CELAC toplantÄ±larÄ±na katÄ±lan Ã¼lkelerin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na, referandum sonuÃ§larÄ±ndan duyduklarÄ± memnuniyeti iletti. Diplomatik kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen, TÃ¼rkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Forumu, TÃ¼rkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri TopluluÄŸu (CELAC) DÃ¶rtlÃ¼sÃ¼ 4. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lan Kosta Rika, Belize, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Guyana ve Ekvador'un dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± ve temsilcileri, Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na, 16 Nisan'dakiÂ referandumdan alÄ±nan sonuÃ§tan dolayÄ± duyduklarÄ±Â memnuniyeti dile getirdi. Konuk bakanlar, referandumun demokratik ve ÅŸeffaf ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸmesi nedeniyle de TÃ¼rkiye'yi kutladÄ±.

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