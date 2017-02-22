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14:38, 21 Nisan 2017 Cuma

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CHP'nin DanÄ±ÅŸtay'a baÅŸvurusuna YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan ilk yorum
CHP'nin DanÄ±ÅŸtay'a baÅŸvurusuna YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan ilk yorum

CHP'nin halk oylamasÄ±na iliÅŸkin DanÄ±ÅŸtayda dava aÃ§ma kararÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m " SeÃ§imler konusunda YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun verdiÄŸi karar kesindir. Bunun Ã¼zerine herhangi bir yargÄ± yolu yoktur..." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Cuma namazÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada"Uludere'de maalesef saha taramalarÄ± esnasÄ±nda iki Ã¼steÄŸmenimiz ÅŸehit edildi ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± hemen verildi, gereken yapÄ±ldÄ±. Oradaki terÃ¶r yuvalarÄ± darmadaÄŸÄ±n edildi. Bu mÃ¼cadele devam edecek. TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda da tehdit var olduÄŸu mÃ¼ddetÃ§e bu tehdit, kimden gelirse gelsin TÃ¼rkiye bunlarÄ±n hepsine gereken karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verir." dedi

CHP'nin halk oylamasÄ±na iliÅŸkin DanÄ±ÅŸtayda dava aÃ§ma kararÄ±na iliÅŸkin YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu yapÄ±lan her seÃ§imle ilgili itirazlarÄ± karara baÄŸlar ve mesele biter. SeÃ§imler konusunda YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun verdiÄŸi karar kesindir. Bunun Ã¼zerine herhangi bir yargÄ± yolu yoktur. Ama buna raÄŸmen gidebilirler mi? Evet tabii gidebilirler. Ä°stedikleri yere gidebilirler. Neticede, milletin kararÄ±nÄ±n Ã¼zerine hiÃ§bir mahkeme bir karar ihdas edemez.

Millete gittik. KararÄ± millet verdi. Milletin kararÄ±nÄ± mahkemelerde ÅŸikayetle dÃ¼zeltmek, demokrasinin bir yolu deÄŸildir. Ama tabii ki itiraz hakkÄ±nÄ± herkes, sadece Cumhuriyet Halk Partisi deÄŸil, herkes kullanma durumundadÄ±r. Kullanmak isterse buna diyecek bir ÅŸeyimiz yoktur. Ama millet sÃ¶zÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylemiÅŸtir."



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