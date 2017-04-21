14:45, 21 Nisan 2017 Cuma

KraliÃ§e 2. Elizabeth 150'den fazla baÅŸbakan gÃ¶rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BugÃ¼n 91 yaÅŸÄ±na girenÂ KraliÃ§e 2. Elizabeth, tahtta olduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde 13'Ã¼Â Ä°ngiltere'de olmak Ã¼zere kendisini hÃ¼kÃ¼mdar kabul eden Ã¼lkelerde 150'den fazla baÅŸbakan gÃ¶rdÃ¼.

Elizabeth Alexandra Mary WindsorÂ ya da daha Ã§ok bilinen adÄ±yla KraliÃ§e 2. Elizabeth bugÃ¼n 91. yaÅŸÄ±nÄ± kutluyor.

KraliÃ§e 2. Elizabeth, tahtta bulunduÄŸu sÃ¼re iÃ§indeÂ Winston Churchill'denÂ Theresa May'e kadar toplam 13 Ä°ngiliz baÅŸbakanÄ± gÃ¶rdÃ¼.

2. Elizabeth Ä°ngiltereâ€™nin yanÄ± sÄ±ra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gineâ€™nin de aralarÄ±nda olduÄŸu irili ufaklÄ± bir dizi Ã¼lkenin de hÃ¼kÃ¼mdarÄ± konumunda. BÃ¼tÃ¼n bu Ã¼lkeler dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Elizabeth'in eskittiÄŸi baÅŸbakan sayÄ±sÄ± 150'yi geÃ§iyor.

KraliÃ§e 1952 yÄ±lÄ±nda tahtta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Joseph StalinÂ hala Sovyetler BirliÄŸi'nin lideriydi, ABD BaÅŸkanÄ± iseÂ Harry Truman'dÄ±. KraliÃ§e'nin 1953 yÄ±lÄ±ndaki taÃ§ giyme tÃ¶reni, televizyondan canlÄ± yayÄ±nlanan ilk kraliyet taÃ§ giyme tÃ¶reni olmuÅŸtu. KraliÃ§enin tahtta kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re iÃ§inde dÃ¼nya SoÄŸuk SavaÅŸa baÅŸladÄ± ve bitirdi, Berlin DuvarÄ± inÅŸa edildi ve yÄ±kÄ±ldÄ±.

Ä°NGÄ°LTERE TARÄ°HÄ°NÄ°N EN UZUN SÃœRE TAHTTA KALAN HÃœKÃœMDARI

Geleneksel olarak her yÄ±l biri gerÃ§ek, diÄŸeri tÃ¶rensel olmak Ã¼zere iki kere doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlayan KraliÃ§e, 21 Nisan 1926â€™da doÄŸdu.

6 Åžubat 1952â€™de kraliÃ§e olan Elizabeth, Ä°ngiltere tarihinin en uzun sÃ¼re tahtta kalan hÃ¼kÃ¼mdarÄ± unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

Elizabeth, 2015 yÄ±lÄ±nda 89 yaÅŸÄ±ndayken bÃ¼yÃ¼kannesi KraliÃ§e Victoria'nÄ±n en uzun sÃ¼re tahtta kalma rekorunu kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

KraliÃ§e'nin tahtta kalma rekoru, en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu 68 yaÅŸÄ±ndakiÂ Galler Prensi Charles'Ä±n da BirleÅŸik KrallÄ±k'ta en uzun sÃ¼redir tahtÄ± bekleyen varis olmasÄ±na neden oldu.

"EMEKLÄ°YE AYRILABÄ°LÄ°R"

Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth, geÃ§en aralÄ±kta geÃ§irdiÄŸi "aÄŸÄ±r soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±" yÃ¼zÃ¼nden geleneksel Noel ayini ile yeni yÄ±l kilise ayinlerine katÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±.

KraliÃ§enin son dÃ¶nemde gÃ¶zlerden uzakta olmasÄ± ve halkla bir araya geldiÄŸi etkinliklere katÄ±lÄ±mÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ, dikkatleri kraliÃ§enin saÄŸlÄ±k durumuna Ã§ekiyor.

GeÃ§en yÄ±l ayrÄ±ca, kraliÃ§enin, himayesindeki bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±yla ilgili sorumluluklarÄ±nÄ± hanedanÄ±n diÄŸer Ã¼yelerine devredeceÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ± ile bazÄ± sorumluluklarÄ±nÄ± hanedan Ã¼yelerine devretmesi, KraliÃ§e 2. Elizabeth'in bu yÄ±l "emekliye ayrÄ±labileceÄŸi" spekÃ¼lasyonlarÄ±na yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

AZÄ°L SEÃ‡ENEÄžÄ° DE VAR

KraliÃ§enin saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n artmasÄ± ve kendi iradesiyle tahtÄ± bÄ±rakmamasÄ± durumunda, Ä°ngiliz kanunlarÄ±na gÃ¶re parlamentonun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ± baÅŸkanÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu bazÄ± siyasetÃ§i ve bÃ¼rokratlardan oluÅŸan bir heyet kendisini gÃ¶revden azledebiliyor.

Ä°kinci Elizabeth'in tahtÄ± bÄ±rakmasÄ± halinde oÄŸlu Charles tahta geÃ§ecek. BÃ¶yle bir durumda 68 yaÅŸÄ±ndaki Charles Ä°ngiliz tarihinin tahta Ã§Ä±kan en yaÅŸlÄ± monarkÄ± unvanÄ±nÄ± alacak.

Charles'Ä±n ardÄ±ndan taht sÄ±rasÄ±nda oÄŸlu William ve torunu George bulunuyor.