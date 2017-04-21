14:52, 21 Nisan 2017 Cuma

Milli Savunma Ãœniversitesine 5 bin 268 Ã¶ÄŸrenci alÄ±nacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, bakanlÄ±kta dÃ¼zenlenen "Milli Savunma ÃœniversitesiÂ 2017-2018 EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim YÄ±lÄ± Askeri Ã–ÄŸrenci AlÄ±mÄ±" tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu.

TSK'da gÃ¶rev almak iÃ§in Milli Savunma Ãœniversitesine (MSÃœ) katÄ±lacak Ã¶ÄŸrencilerle ilgili bazÄ± bilgileri paylaÅŸmak istediÄŸini belirten IÅŸÄ±k, Ã¼niversitenin Ã¶zellikle 15 Temmuz hain darbe giriÅŸiminden sonra bir daha TSK'nÄ±n iÃ§ten ele geÃ§irilmemesi iÃ§in alÄ±nacak tedbirler kapsamÄ±nda hayata geÃ§irilen Ã§ok Ã¶nemli bir uygulama olduÄŸunu sÃ¶yledi.

IÅŸÄ±k, Ã¼niversitenin nasÄ±l kurulduÄŸunu, bÃ¼nyesinde Kara, Hava ve Deniz Harp Okulu olmak Ã¼zere 3 harp okulunun, kara, deniz, hava ve bando olmak Ã¼zere 4 astsubay meslek yÃ¼ksek okulu ile 10 enstitÃ¼nÃ¼n bulunduÄŸunu anlattÄ±.

Kara, Deniz ve Hava Harp OkullarÄ±nÄ±n eÄŸitim Ã¶ÄŸretime baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan IÅŸÄ±k, Kara Harp Okulu'nda 362, Deniz Harp Okulunda 180, Hava Harp Okulunda 178 Ã¶ÄŸrenci olmak Ã¼zere toplam 720 Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

IÅŸÄ±k, bu sayÄ±larÄ±n kendileri aÃ§Ä±sÄ±ndan sembolik anlamda Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayarak, "15 Temmuz hain darbe giriÅŸimine ve Ã§ok kÃ¶klÃ¼ yapÄ±sal dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me raÄŸmen biz, okullarÄ±mÄ±zÄ±n mezun vermemesini Ã¶zellikle kabullenmedik. Harp OkullarÄ±mÄ±zÄ±n mezun vermesi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir fedakarlÄ±k ve Ã¶zveri ile Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Bu yÄ±l da en azÄ±ndan eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim faaliyetine devam etmiÅŸ oldu." diye konuÅŸtu.

AyrÄ±ca MSÃœ BaÄŸlÄ±sÄ± Okul ve EnstitÃ¼lerde 24 farklÄ± Ã¼lkeden 559 Misafir Askeri Personelin (MAP) de askeri Ã¶ÄŸrenci olarak eÄŸitim Ã¶ÄŸretim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen IÅŸÄ±k, bayan Ã¶ÄŸrencilerle ilgili de Kara Harp Okulunda 7, Hava Harp Okulunda 1 ve Hava Harp Okulunda 24 TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenci olmak Ã¼zere toplam 32 Ã¶ÄŸrencinin Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

"TOPLAM 5 BÄ°N 268 Ã–ÄžRENCÄ° ALINACAK"

IÅŸÄ±k, 2017-2018 eÄŸitim dÃ¶nemi iÃ§in MSÃœ'ye baÄŸlÄ± harp okullarÄ± ve astsubay meslek yÃ¼ksekokullarÄ±na askeri Ã¶ÄŸrenci temin edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. BaÅŸvurularÄ±n 19 Nisan-25 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda "www.msb.gov.tr" adresinden yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildiren IÅŸÄ±k, sÄ±navlarÄ±n 19 Haziran-4 AÄŸustos tarihleri arasÄ±nda Ankara'da yapÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, Hava Harp 2015, 2016 ve 2017 yÄ±llarÄ±na liselerden mezun olan 21 yaÅŸÄ±nÄ± geÃ§memiÅŸ, YGS ve LYS sÄ±navlarÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸ erkek ve kÄ±z Ã¶ÄŸrencilerin, Meslek YÃ¼ksek OkullarÄ±na 2015, 2016 ve 2017 yÄ±llarÄ±na liselerden mezun olan 22 yaÅŸÄ±nÄ± geÃ§memiÅŸ, YGS sÄ±navÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸ erkek Ã¶ÄŸrencilerin alÄ±nacaÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Bu kapsamda Kara Harp Okulunun hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ±na, askeri liselerin kapatÄ±lmasÄ±ndan sonra subaylarÄ±n Ã¶zellikle yabancÄ± dil konusunda bir zaaf oluÅŸmamasÄ± iÃ§in "hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n" konulacaÄŸÄ±nÄ± belirten IÅŸÄ±k, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Kara Harp Okuluna hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ±na 1000, birinci sÄ±nÄ±fa 1000 olmak Ã¼zere toplam 2 bin Ã¶ÄŸrenci alÄ±nacak, belirlenen ihtiyaÃ§ doÄŸrultusunda bunun 32'si kÄ±z Ã¶ÄŸrenci olacak. Deniz Harp Okulu hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ±na 319, birinci sÄ±nÄ±fa 286 olmak Ã¼zere toplam 605 Ã¶ÄŸrenci alÄ±nacak, kÄ±z Ã¶ÄŸrenci kontenjanÄ±mÄ±z da 16 olacak. Hava Harp Okulu hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ±na 250, birinci sÄ±nÄ±fa 250 olmak Ã¼zere toplam 500 Ã¶ÄŸrenci alÄ±nacak, kÄ±z Ã¶ÄŸrenci kontenjanÄ±mÄ±z 10 olacak.

Kara Astsubay Meslek YÃ¼ksek Okuluna bin 8 Ã¶ÄŸrenci, Deniz Astsubay Meslek YÃ¼ksek Okuluna 511 Ã¶ÄŸrenci, Hava Astsubay Meslek YÃ¼ksek Okuluna ise 578 Ã¶ÄŸrenci alÄ±nacak. Bando Astsubay Meslek YÃ¼ksek Okuluna 66 Ã¶ÄŸrenci alÄ±nacak. Toplamda alacaÄŸÄ±mÄ±z Ã¶ÄŸrenci sayÄ±mÄ±z 2017-2018 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± iÃ§in 5 bin 268 olacak. AyrÄ±ca ÅŸehit, malul gazi ve muharip gazi Ã§ocuklarÄ±na puanlamalarda yÃ¼zde 10 avantaja ilave olarak, yÃ¼zde 5 ilave kontenjan verilecektir."

"TÃœM GENÃ‡LERÄ°MÄ°ZE Ã‡AÄžRI YAPMAK Ä°STÄ°YORUM"

Â IÅŸÄ±k, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Buradan Ã¶zellikle tÃ¼m genÃ§lerimize askerliÄŸi seven, bu meslekte bulunmak isteyen ve bu ÅŸerefli ordunun bir mensubu olmak isteyen tÃ¼m genÃ§lerimize Ã§aÄŸrÄ±da yapmak istiyorum. Gelin bu ÅŸerefli ordunun sizler de bir mensubu olmak iÃ§in baÅŸvuru yapÄ±n, gelin tarihi gerÃ§ekten ÅŸanlÄ± zaferlerle dolu ve dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ ordularÄ±ndan biri olan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde subay ve astsubay olarak sizler de yerinizi alÄ±n. TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸine gÃ¼venli olarak yÃ¼rÃ¼mesi iÃ§in sizler de bu gÃ¼Ã§lÃ¼ kadronun iÃ§inde yeriniz alÄ±n' diyorum. ÅžanlÄ± TÃ¼rk ordusunun bir mensubu olmak isteyen tÃ¼m genÃ§lerimiz bu fÄ±rsattan istifade etsinler."

IÅŸÄ±k, baÅŸvurularÄ±n 19 Nisan'da baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yineleyerek, "Åžu ana kadar hepimizin gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ kabartan bir mÃ¼racaat olduÄŸunu ifade etmek isterim. BugÃ¼n sabah 08.00'e kadar tekil aday olarak 66 bin 868 gencimiz bu ÅŸerefli yuvanÄ±n, ocaÄŸÄ±n bir mensubu olmasÄ± iÃ§in baÅŸvuru yaptÄ±. AynÄ± kiÅŸi, birden fazla bÃ¶lÃ¼me de baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in toplam baÅŸvuru sayÄ±mÄ±z da 310 bin 391'i geÃ§ti." dedi.