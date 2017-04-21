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04:02, 22 Nisan 2017 Cumartesi
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GÃ¼ncelleme: 03:27, 22 Nisan 2017 Cumartesi

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Ev yapÄ±mÄ± konservelere dikkat
Ev yapÄ±mÄ± konservelere dikkat

Adana'da aynÄ± aileden Ã¼Ã§ kiÅŸinin domates konservesi yedikten sonra hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine uzmanlar ev yapÄ±mÄ± sebze konservelerinin saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan tehlikeli olabileceÄŸine dikkati Ã§ekti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adana'da aynÄ± aileden Ã¼Ã§ kiÅŸininÂ domates konservesiÂ yedikten sonra hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ iddialarÄ± Ã¼zerine uzmanlar ev yapÄ±mÄ± sebzeÂ konservelerinin saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan tehlikeli olabileceÄŸini sÃ¶yledi.

Ege Ãœniversitesi MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi GÄ±da MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Meyve Sebze Ä°ÅŸleme ve Teknolojisi Bilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Fikret PazÄ±r, patlÄ±can, taze fasulye ve domates gibi sebzelerin ev yapÄ±mÄ± konservelerinin saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan ciddi riskler taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

PazÄ±r, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Evde konserve yapmanÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Onun yerine sebzelerin kurutulmasÄ±nÄ± ya da dondurulmasÄ±nÄ± Ã¶neriyoruz. Meyve konservesi dÄ±ÅŸÄ±nda konserveler saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan ciddi risk. Adana'da aynÄ± aileden 3 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi, ev yapÄ±mÄ± konservelerdeki tehdidi daha net ortaya koydu. Ekonomik olduÄŸunu da dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. AyrÄ±ca Ã§ok kaynatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in besin deÄŸerleri de kayboluyor."

Ä°lkbahar ve yaz dÃ¶neminde yine birÃ§ok evde konserveler yapÄ±lacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden PazÄ±r, "Ã‡ok riskli, yÃ¼ksek derece Ä±sÄ±ya dayanÄ±klÄ±, gÄ±da zehirlenmelerine neden olan clostridium botulinum, evlerde yapÄ±lan konservelerde gÃ¶rÃ¼lebiliyor ve saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lara yol aÃ§abiliyor. Bu tehlikeli mikroorganizma evlerde yapÄ±lan kaynamalarda tamamen yok edilemiyor." bilgisini aktardÄ±.

"NADÄ°R GÃ–RÃœLÃœYOR AMA CÄ°DDÄ°"

Bilecik Åžeyh Edebali Ãœniversitesi UygulamalÄ± Bilimler YÃ¼ksekokulu Ã–ÄŸretim Ãœyesi GÄ±da UzmanÄ± Yrd. DoÃ§. Dr. Ã–znur Cumhur da konserve gÄ±dalarÄ±n uygun olmayan koÅŸullarda yapÄ±lmasÄ± durumunda ciddi gÄ±da zehirlenmelerine yol aÃ§abileceÄŸine iÅŸaret etti.

Clostridium botulinum bakterisinin en Ã§ok konservelerde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Cumhur, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Uygun olmayan koÅŸullarda hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nda genel olarak bu bakterinin sporlarÄ± konservede kalabilir. Bu bakteriden zehirlenmeler Ã§ok nadir gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor ama Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶lÃ¼m oranÄ± yÃ¼ksek oluyor ve semptomlar yaklaÅŸÄ±k 12-36 saat sonra gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlÄ±yor. BulantÄ±, kusma, karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±, Ã§ift gÃ¶rme, gÃ¶rme bozukluÄŸu, kaslarda gÃ¼Ã§sÃ¼zlÃ¼k ile ortaya Ã§Ä±kabiliyor. Fakat bu durum, haftalar sonra da oluÅŸabiliyor. Adana'daki ailede baba ve oÄŸulda daha Ã¶nce ortaya Ã§Ä±kÄ±p annede daha sonra gÃ¶rÃ¼lmesi gibi."

"MARKETTEN ALDIKLARIMIZA DA DÄ°KKAT ETMEMÄ°Z GEREKÄ°YOR"

Ev yapÄ±mÄ± konservelerin saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan risk taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Cumhur, ÅŸu uyarÄ±larda bulundu:

"Daha tehlikesiz olan dondurma ve kurutma yÃ¶ntemlerini Ã¶neriyoruz. Marketten aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konservelere de dikkat etmek gerekiyor. KapaklarÄ± ÅŸiÅŸmiÅŸ, kenarÄ± kÄ±rÄ±k olan konserve gÄ±dalarÄ±n alÄ±nmamasÄ±, GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n izin verdiÄŸi Ã¼rÃ¼nlerin tÃ¼ketilmesi gerekiyor. TÃ¼keticiler, bozulduÄŸunu, tadÄ±ndan, kokusundan veya dokusundan anlayabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor ama her zaman bozuk tadÄ± almak mÃ¼mkÃ¼n olmuyor. Bu yÃ¼zden tedbirlerimizi almak gerekiyor."



Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

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Ev yapÄ±mÄ± konservelere dikkat

Adana'da aynÄ± aileden Ã¼Ã§ kiÅŸinin domates konservesi yedikten sonra hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine uzmanlar ev yapÄ±mÄ± sebze konservelerinin saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan tehlikeli olabileceÄŸine dikkati Ã§ekti
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