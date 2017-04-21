Ev yapÄ±mÄ± konservelere dikkat

Adana'da aynÄ± aileden Ã¼Ã§ kiÅŸininÂ domates konservesiÂ yedikten sonra hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiÂ iddialarÄ± Ã¼zerine uzmanlar ev yapÄ±mÄ± sebzeÂ konservelerinin saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan tehlikeli olabileceÄŸini sÃ¶yledi.
Ege Ãœniversitesi MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi GÄ±da MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Meyve Sebze Ä°ÅŸleme ve Teknolojisi Bilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Fikret PazÄ±r, patlÄ±can, taze fasulye ve domates gibi sebzelerin ev yapÄ±mÄ± konservelerinin saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan ciddi riskler taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
PazÄ±r, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Evde konserve yapmanÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Onun yerine sebzelerin kurutulmasÄ±nÄ± ya da dondurulmasÄ±nÄ± Ã¶neriyoruz. Meyve konservesi dÄ±ÅŸÄ±nda konserveler saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan ciddi risk. Adana'da aynÄ± aileden 3 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi, ev yapÄ±mÄ± konservelerdeki tehdidi daha net ortaya koydu. Ekonomik olduÄŸunu da dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. AyrÄ±ca Ã§ok kaynatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in besin deÄŸerleri de kayboluyor."
Ä°lkbahar ve yaz dÃ¶neminde yine birÃ§ok evde konserveler yapÄ±lacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden PazÄ±r, "Ã‡ok riskli, yÃ¼ksek derece Ä±sÄ±ya dayanÄ±klÄ±, gÄ±da zehirlenmelerine neden olan clostridium botulinum, evlerde yapÄ±lan konservelerde gÃ¶rÃ¼lebiliyor ve saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lara yol aÃ§abiliyor. Bu tehlikeli mikroorganizma evlerde yapÄ±lan kaynamalarda tamamen yok edilemiyor." bilgisini aktardÄ±.
Bilecik Åžeyh Edebali Ãœniversitesi UygulamalÄ± Bilimler YÃ¼ksekokulu Ã–ÄŸretim Ãœyesi GÄ±da UzmanÄ± Yrd. DoÃ§. Dr. Ã–znur Cumhur da konserve gÄ±dalarÄ±n uygun olmayan koÅŸullarda yapÄ±lmasÄ± durumunda ciddi gÄ±da zehirlenmelerine yol aÃ§abileceÄŸine iÅŸaret etti.
Clostridium botulinum bakterisinin en Ã§ok konservelerde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Cumhur, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Uygun olmayan koÅŸullarda hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nda genel olarak bu bakterinin sporlarÄ± konservede kalabilir. Bu bakteriden zehirlenmeler Ã§ok nadir gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor ama Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶lÃ¼m oranÄ± yÃ¼ksek oluyor ve semptomlar yaklaÅŸÄ±k 12-36 saat sonra gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlÄ±yor. BulantÄ±, kusma, karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±, Ã§ift gÃ¶rme, gÃ¶rme bozukluÄŸu, kaslarda gÃ¼Ã§sÃ¼zlÃ¼k ile ortaya Ã§Ä±kabiliyor. Fakat bu durum, haftalar sonra da oluÅŸabiliyor. Adana'daki ailede baba ve oÄŸulda daha Ã¶nce ortaya Ã§Ä±kÄ±p annede daha sonra gÃ¶rÃ¼lmesi gibi."
Ev yapÄ±mÄ± konservelerin saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan risk taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Cumhur, ÅŸu uyarÄ±larda bulundu:
"Daha tehlikesiz olan dondurma ve kurutma yÃ¶ntemlerini Ã¶neriyoruz. Marketten aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konservelere de dikkat etmek gerekiyor. KapaklarÄ± ÅŸiÅŸmiÅŸ, kenarÄ± kÄ±rÄ±k olan konserve gÄ±dalarÄ±n alÄ±nmamasÄ±, GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n izin verdiÄŸi Ã¼rÃ¼nlerin tÃ¼ketilmesi gerekiyor. TÃ¼keticiler, bozulduÄŸunu, tadÄ±ndan, kokusundan veya dokusundan anlayabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor ama her zaman bozuk tadÄ± almak mÃ¼mkÃ¼n olmuyor. Bu yÃ¼zden tedbirlerimizi almak gerekiyor."
Adana'da aynÄ± aileden Ã¼Ã§ kiÅŸinin domates konservesi yedikten sonra hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine uzmanlar ev yapÄ±mÄ± sebze konservelerinin saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan tehlikeli olabileceÄŸine dikkati Ã§ekti
SaldÄ±rganlÄ±k ve Ã§ekingenlik dÄ±ÅŸÄ±nda insanÄ± iletiÅŸimde saÄŸlÄ±klÄ± kÄ±lacak Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yol vardÄ±r ki bu da atÄ±lganlÄ±ktÄ±r.
Ã‡ocuÄŸun sorumluluÄŸu Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸlayacaÄŸÄ± yaÅŸlar Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardÄ±r.
Uzun sÃ¼reli gÃ¶z seÄŸirmesi ÅŸikayetinin altÄ±nda daha ciddi nedenler, gÃ¶z ya da sinir sistemine baÄŸlÄ± hastalÄ±klar yatÄ±yor olabilir
Ã‡ocuk yemeyi Ã¶ÄŸrenir yeter ki baskÄ±cÄ±, Ä±srarcÄ±, kontrolcÃ¼ bir Ã§atÄ±ÅŸma iÃ§ine girilmesin.
Kanser hastalarÄ±nÄ±n tÄ±bbi tedaviden en iyi faydayÄ± elde etmelerinde ve hastalÄ±k sÃ¼recinde yaÅŸanan psikososyal sorunlarÄ± en aza indirmelerinde sosyal desteÄŸin Ã¶nemli bir role sahip olduÄŸu belirtildi
Televizyon, gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸantÄ±mÄ±zda en Ã§ok kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, yaygÄ±n etkisi Ã§ok fazla olan bir iletiÅŸim aracÄ±.
YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda sÄ±nav heyecanÄ± ve kaygÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30 oranÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa sebep olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir.
KBB ve BaÅŸ Boyun Cerrahisi UzmanÄ± Ulusoy, "Polen alerjisi olan Ã§ocuklarda, burun ve geniz tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶staki tÃ¼pÃ¼ de tÄ±kanarak, kulakta sÄ±vÄ± birikimlerine ve nihayetinde iÅŸitme kayÄ±plarÄ±na neden olabilir. Bu biriken sÄ±vÄ±, yapÄ±ÅŸkan kÄ±vamÄ±nda olup, orta kulakta Ã§Ã¶kme sonucunda ileride kulak zarÄ±nda delinme ve kalÄ±cÄ± iÅŸitme kayÄ±plarÄ± yapabiliyor" dedi
TÃ¼rk BÃ¶brek VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Erk, gÃ¼nlÃ¼k 50 gram ÅŸeker tÃ¼ketiminin yeterli olduÄŸunu, ancak TÃ¼rkiye'de bu miktarÄ±n ortalama 150 gramÄ± bulduÄŸunu ifade ederek, "120 grama dÃ¼ÅŸÃ¼rebilirsek Ã§ok iyi olacak" dedi
Ã‡ocuklara yaklaÅŸÄ±mlarÄ±mÄ±z gÃ¶nÃ¼llerinde gÃ¼zel izler bÄ±rakacak ÅŸekillerde olmalÄ±.
Kentlerde ÅŸizofreni hastalÄ±ÄŸÄ± sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kÄ±rsal alana gÃ¶re daha fazla olduÄŸu belirtildi
Ã‡ocuklarÄ±mÄ±za vermemiz gereken temel kavramlar neler olmalÄ±? SaÄŸlÄ±klÄ± bireyler, gÃ¼zel nesiller yetiÅŸtirebilmemiz iÃ§in Ã¶nemli bir Ã§aba, ebeveyn ve eÄŸitimciler iÃ§in kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r.
Anne ve kÃ¼Ã§Ã¼k bebek arasÄ±ndaki baÄŸÄ± ve duygularÄ±n karÅŸÄ± tarafta yarattÄ±ÄŸÄ± etkiyi anlamak iÃ§in yapÄ±lan deney izleyenleri ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor.
VÃ¼cuttaki hemen her sistemi etkileyen diyabet gÃ¶zlerde de sorun yaratabiliyor. Diyabete baÄŸlÄ± olarak uzun sÃ¼re kan ÅŸekerinin yÃ¼ksek seyretmesi, gÃ¶z damarlarÄ±nÄ± etkiliyor ve retinanÄ±n beslenmesini bozuyor.
Bahar yorgunluÄŸunu Ã§ok yoÄŸun yaÅŸayan insanlarÄ±n ya ileride psikiyatrik bir rahatsÄ±zlÄ±k gÃ¶stereceÄŸi ya da bu durum buna yatkÄ±nlÄ±klarÄ± olduÄŸu belirtildi