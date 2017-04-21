15:05, 21 Nisan 2017 Cuma

'TÃ¼rkiye ile Latin Amerika arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi artacak'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CELAC DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± da olanÂ El SalvadorÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Hugo Martinez Bonilla, TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri TopluluÄŸu (CELAC) DÃ¶rtlÃ¼sÃ¼ 4. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, uygarlÄ±klara kÃ¶prÃ¼ olan dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kentlerinden Ä°stanbul'da bulunmanÄ±n anlamlÄ± olduÄŸunu belirtti.

BugÃ¼nÃ¼n, TÃ¼rkiye ile Latin Amerika ve Karayipler arasÄ±nda kurulacak iÅŸ birliÄŸinin ve derinleÅŸtirilecek iliÅŸkilerin Ã¶nemli bir baÅŸlangÄ±cÄ± olduÄŸunu dile getiren Bonilla, koordineli ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸarak, Latin Amerika ve Karayipler ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirmek istediklerini, toplantÄ±da temsil edilen tÃ¼m Ã¼lkelerin bu noktada gÃ¼Ã§lÃ¼ iradesinin bulunduÄŸunu bildirdi.

Taraflar arasÄ±nda daimi iÅŸ birliÄŸi mekanizmasÄ±na ihtiyacÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yleyen Bonilla, "Buna ihtiyacÄ±mÄ±z var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ancak bu sayede TÃ¼rkiye ile CELAC arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸini artÄ±rabiliriz, stratejik ortaklar olarak Ã§alÄ±ÅŸabiliriz, ortak deklarasyonda belirttiÄŸimiz, onayladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸerler ve hedefler doÄŸrultusunda birlikte Ã§alÄ±ÅŸabiliriz." diye konuÅŸtu.

"TÃœRKÄ°YE Ä°LE LATÄ°N AMERÄ°KA ARASINDAKÄ° Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NÄ°N ARTACAÄžINI GÃ–RECEÄžÄ°Z"

Ã–nemli bir adÄ±m olan ortak deklarasyon sayesinde TÃ¼rkiye ile Latin Amerika ve Karayipler bÃ¶lgesinin birbirine yaklaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Bonilla, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"TÃ¼rkiye ile Latin Amerika arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin artacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. CELAC ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki yakÄ±nlaÅŸma Ã§ok Ã¶nemli bir gÃ¶sterge. Ortak Ã§Ä±karlar doÄŸrultusunda ticaret, turizm ve yatÄ±rÄ±m konularÄ±nda birlikte ilerleceÄŸiz. TerÃ¶rle ve organize suÃ§la mÃ¼cadele, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin etkileri konusunda ortak kalkÄ±nma ile sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir hedefler doÄŸrultusunda birlikte Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Deneyimlerin paylaÅŸÄ±lmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. TÃ¼rkiye'den Ã¶ÄŸrenebileceÄŸimiz Ã§ok ÅŸey var. Latin Amerika ve Karayipler'de gÃ¶Ã§ konusunda, Ã¶ÄŸrenilebilecek Ã§ok ÅŸey var. Latin Amerika ve Karayipler'e bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼n her zaman Ã¶nemli bir konu olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Hem geÃ§iÅŸ hem de hedef Ã¼lke olarak... TÃ¼rkiye iÃ§in de gÃ¶Ã§ konusu Ã§ok Ã¶nemli. Bu konuda belli deneyimler paylaÅŸÄ±labilir."

Ä°kili ve kÃ¼resel konularda yapÄ±labilecek Ã§ok fazla iÅŸ birliÄŸinin olduÄŸunu dile getiren Bonilla, global konularda taraflarÄ±n ortak vizyon sergilediklerini belirtti.

Bonilla, "TÃ¼rkiye bizim bÃ¶lgemize her zaman iÃ§in yakÄ±n olmalÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ burada Ã§ok gÃ¼zel Ã¶rnekler gÃ¶rÃ¼yoruz. Bunun olabilmesi iÃ§in de daimi bir mekanizmaya ihtiyacÄ±mÄ±z var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu halklarÄ±mÄ±z iÃ§in Ã§ok yararlÄ± olacak." ifadelerini kullandÄ±.

ToplantÄ±ya, CELAC DÃ¶rtlÃ¼sÃ¼ Ã¼yesi Dominik'in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Miguel Vargas, Guyana'nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Carl Barlington Greenidge ile Ekvador'un DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Afrika, Asya ve Okyanusya MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Lourdes Puma da katÄ±lÄ±yor.

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, toplantÄ± basÄ±na kapalÄ± devam etti. ToplantÄ±nÄ±n sonunda, Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, konuklarla aile fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.