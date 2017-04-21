15:06, 21 Nisan 2017 Cuma

Meteoroloji'den 23 Nisan uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MeteorolojiÂ Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, 23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼; Marmara'nÄ±n kuzey ve doÄŸusu, Ä°Ã§ Ege, Akdeniz'in iÃ§ kesimleri, Ä°Ã§ Anadolu, Karadeniz, DoÄŸu Anadolu ile GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±; diÄŸer yerlerin parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸinin tahmin edildiÄŸini bildirdi. Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, pazar gÃ¼nÃ¼ beklenen Ã§ok kuvvetli fÄ±rtÄ±na, soÄŸuk hava ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak meydana gelebilecek ulaÅŸÄ±mda aksamalar, Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, aÄŸaÃ§ ve direklerin devrilmesi ve zirai don gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

Genellikle yaÄŸmur ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼leceÄŸi belirtilen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n soÄŸumayla birlikte BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ kesimleri, Ä°Ã§ Ege, GÃ¶ller YÃ¶resi, Marmara'nÄ±n doÄŸusunun yÃ¼ksekleri ve Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±nda karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi ifade edildi. Kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ise BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde yer yer kuvvetli olacaÄŸÄ±nÄ±n tahmin edildiÄŸi kaydedildi.

RÃ¼zgarÄ±n; gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± zamanla batÄ± ve kuzeybatÄ± yÃ¶nlerden, Ä°Ã§ Anadolu'nun batÄ±sÄ±, BatÄ± Akdeniz, Orta Karadeniz ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'da 50 ila 80 km/saat olmak Ã¼zere yer yer fÄ±rtÄ±na; Ä°Ã§ Anadolu'nun doÄŸusu, DoÄŸu Akdeniz, DoÄŸu Anadolu ile DoÄŸu Karadeniz'de 70 ila 100 km/saat, zaman zaman 100 km/saat Ã¼zerinde kuvvetli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesinin beklendiÄŸi ifade edildi.

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