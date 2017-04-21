Nijerya'da Ã§obanlar ve Ã§iftÃ§iler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Nijerya'daki Gan Allah Fulani KalkÄ±nma BirliÄŸi (GAFDAN), Fulani sÄ±ÄŸÄ±r Ã§obanlarÄ± ile bÃ¶lgedeki Ã§iftÃ§iler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar sonucu 2,7 milyon Fulani'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rdÃ¼.
GAFDAN Genel Sekreteri Elhaji Sale Bayari, Nijerya'da Fulani sÄ±ÄŸÄ±r Ã§obanlarÄ±yla Ã§iftÃ§ilerin sÄ±k sÄ±k Ã§atÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "1999'dan beri devam eden ÅŸiddet olaylarÄ±nda 2,7 milyon Fulani Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ve 2,3 milyon sÄ±ÄŸÄ±r da Ã§iftÃ§iler tarafÄ±ndan Ã§alÄ±ndÄ±." dedi.
Bayari, hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ adÄ±mlar atÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
Fulani Ã§obanlarÄ±nÄ±n, Ã¼lkede HristiyanlarÄ±n Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu gÃ¼ney bÃ¶lgelerinde 18. yÃ¼zyÄ±l Ä°slam reformcusu Åžeyh Osman Dan Fodio'nun Ã¶ÄŸretilerini yaymaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.
HayvanlarÄ±na yiyecek bulabilmek iÃ§in Ã¼lkenin gÃ¼neyine gÃ¶Ã§ eden Fulaniler ise Ã§iftÃ§ilerin hayvanlarÄ±nÄ± Ã§almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendilerine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor.
Filipinli yetkililer GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki Pag-asa AdasÄ±'nÄ± ziyaret etti
Yunanistan GÃ¶Ã§ PolitikalarÄ± BakanÄ± Mouzalas, "Toplam 25 bin kiÅŸi (sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±) burada elde edeceklerinden daha iyi bir yaÅŸama kavuÅŸtu" dedi
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban: "AB'nin kapÄ±sÄ±, AB'yle yakÄ±n olmak isteyen tÃ¼m Ã¼lkeler iÃ§in her zaman aÃ§Ä±k olmalÄ±dÄ±r." dedi.
GAFDAN Genel Sekreteri Bayari, "1999'dan beri devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2,7 milyon Fulani Ã§oban Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼" dedi
Bulgaristan mahkemesi, okullarda helal gÄ±da verilmemesinin ayrÄ±mcÄ±lÄ±k olduÄŸuna karar verdi
BugÃ¼n 91 yaÅŸÄ±nÄ± kutlayan KraliÃ§e 2. Elizabeth, tahtta olduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde 13'Ã¼ Ä°ngiltere'de olmak Ã¼zere kendisini hÃ¼kÃ¼mdar kabul eden Ã¼lkelerde 150'den fazla baÅŸbakan gÃ¶rdÃ¼
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Japon milletvekillerinin Yasukuni TapÄ±naÄŸÄ±'na dÃ¼zenlediÄŸi ziyaret nedeniyle derin endiÅŸe duyulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rkiye-AB gÃ¶Ã§men mutabakatÄ± kapsamÄ±nda 60 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± TÃ¼rkiye'ye iade edildi
Rusya'nÄ±n uzak doÄŸusunda yer alan Federal GÃ¼venlik Servisi binasÄ±na giren saldÄ±rgan iki kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
IKBY PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Yaver, "ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda IKBY'ye verilmek Ã¼zere 200 milyon dolarlÄ±k bir yardÄ±m bÃ¼tÃ§esi ayÄ±rdÄ±. Bu bÃ¼tÃ§enin yarÄ±sÄ±, iki PeÅŸmerge tugayÄ±nÄ±n eÄŸitiminde kullanÄ±lacak" dedi
ABD'li yetkililer, ABD'deki yÃ¶netimleri ve kurumlarÄ± zor duruma sokan Assange'Ä± yargÄ±layabilmek iÃ§in belgeleri yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in deÄŸil, gizli bilgilerin ele geÃ§irilmesine yardÄ±m ettiÄŸini yani "casusluk yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia edecek
Paris saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili aranan bir ÅŸÃ¼pheli BelÃ§ika'nÄ±n Anvers ÅŸehrinde teslim oldu
Ãœlkelerindeki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§arak Kilis'e sÄ±ÄŸÄ±nan bazÄ± Suriyeliler, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sayesinde DEAÅž'tan temizlenen bÃ¶lgelere yerleÅŸiyor.
Ã–zbekistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin yÄ±lÄ±n ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda uluslararasÄ± finans kuruluÅŸlarÄ± ile 611,47 milyon dolara ulaÅŸan kredi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe, bahar festivali iÃ§in Yasukuni TapÄ±naÄŸÄ±'na adak gÃ¶nderdi