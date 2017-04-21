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16:41, 21 Nisan 2017 Cuma
Afrika
15:27, 21 Nisan 2017 Cuma

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Nijerya'da Ã§obanlar ve Ã§iftÃ§iler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar
Nijerya'da Ã§obanlar ve Ã§iftÃ§iler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar

GAFDAN Genel Sekreteri Bayari, "1999'dan beri devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2,7 milyon Fulani Ã§oban Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Nijerya'daki Gan Allah Fulani KalkÄ±nma BirliÄŸi (GAFDAN), Fulani sÄ±ÄŸÄ±r Ã§obanlarÄ± ile bÃ¶lgedeki Ã§iftÃ§iler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar sonucu 2,7 milyon Fulani'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rdÃ¼.

GAFDAN Genel Sekreteri Elhaji Sale Bayari, Nijerya'da Fulani sÄ±ÄŸÄ±r Ã§obanlarÄ±yla Ã§iftÃ§ilerin sÄ±k sÄ±k Ã§atÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "1999'dan beri devam eden ÅŸiddet olaylarÄ±nda 2,7 milyon Fulani Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ve 2,3 milyon sÄ±ÄŸÄ±r da Ã§iftÃ§iler tarafÄ±ndan Ã§alÄ±ndÄ±." dedi.

Bayari, hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ adÄ±mlar atÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Fulani Ã§obanlarÄ±nÄ±n, Ã¼lkede HristiyanlarÄ±n Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu gÃ¼ney bÃ¶lgelerinde 18. yÃ¼zyÄ±l Ä°slam reformcusu Åžeyh Osman Dan Fodio'nun Ã¶ÄŸretilerini yaymaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

HayvanlarÄ±na yiyecek bulabilmek iÃ§in Ã¼lkenin gÃ¼neyine gÃ¶Ã§ eden Fulaniler ise Ã§iftÃ§ilerin hayvanlarÄ±nÄ± Ã§almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendilerine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor.



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