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Diyanetten Kutlu DoÄŸum HaftasÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±
Diyanetten Kutlu DoÄŸum HaftasÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, her sene bir bilgi, aydÄ±nlanma ve irfan ziyafetine dÃ¶nÃ¼ÅŸen Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'nÄ±n istismar edilmesine ve itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na mÃ¼samaha gÃ¶stermeyeceklerini bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, her sene bir bilgi, aydÄ±nlanma ve irfan ziyafetine dÃ¶nÃ¼ÅŸenÂ Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'nÄ±n istismar edilmesine, kuralsÄ±zca eleÅŸtirilmesine veÂ itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na mÃ¼samaha gÃ¶stermeyeceklerini bildirdi.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n bir gazetenin manÅŸetinde yer alan "Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'nÄ±n bir FETÃ– projesi olduÄŸu ve buna raÄŸmen halen Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan savunulduÄŸu" yÃ¶nÃ¼ndeki haberin gerÃ§eÄŸi hiÃ§bir ÅŸekilde yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu haberin, 30 yÄ±ldÄ±r gÃ¶rev yapan bÃ¼tÃ¼n Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlarÄ±na ve teÅŸkilat Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÃ¶neltilen Ã§irkin bir yalan ve iftira niteliÄŸinde olduÄŸu aktarÄ±larak, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Bu haber, Kutlu DoÄŸum haftalarÄ±nda yurdumuzda ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Peygamber sevgisiyle salonlarÄ± dolduran gÃ¶nÃ¼lleri rencide etmiÅŸtir. Haberi desteklemek iÃ§in manÅŸetten yayÄ±nlanan ve internet ortamÄ±nda yayÄ±lan fotoÄŸraflarÄ±n BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za ait Kutlu DoÄŸum HaftasÄ± organizasyonlarÄ± ile alakasÄ± bulunmamaktadÄ±r. Haberde, bugÃ¼n hayatta olan 7 Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±mÄ±zdan hiÃ§birine mÃ¼racaat edilmeden, BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yetkililerinden bilgi alÄ±nmadan indi gÃ¶rÃ¼ÅŸlerle hareket edilmesi, yÃ¼zeysel ve tarafgir bilgilere yer verilmesi aÃ§Ä±k bir garabettir."

"BU HAFTA, MEVLÄ°T KANDÄ°LÄ°'NÄ°N ANCA MÃœTEMMÄ°MÄ°DÄ°R"

Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'nÄ±n, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kendi inisiyatifiyle ve kanunlarÄ±n verdiÄŸi yetkiyle ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlere yer verildi:

"Kutlu DoÄŸum, 28 yÄ±l boyunca tefekkÃ¼r dÃ¼nyamÄ±za hayat vermiÅŸ, 'Hazreti Peygamberâ€™i anmaktan anlamaya' dÃ¼sturuyla geliÅŸmiÅŸ ve milletimizin yakÄ±n tarihinde yer etmiÅŸ bir haftadÄ±r. BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™deki ilahiyat birikimiyle istiÅŸare ederek planladÄ±ÄŸÄ± ve yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bu uygulamanÄ±n, Sevgili Peygamberimizin rahmet mesajlarÄ±nÄ± toplumumuzun her kesimine ve gÃ¶nÃ¼l coÄŸrafyamÄ±za ulaÅŸtÄ±rmaktan baÅŸka hiÃ§bir gayesi olmamÄ±ÅŸtÄ±r. 28 Åžubat sÃ¼reÃ§lerinde eleÅŸtirilen, 27 Nisan bildirilerine konu edilen Kutlu DoÄŸumâ€™un karanlÄ±k bir terÃ¶r ve din istismarÄ± hareketi olan FETÃ– ile hiÃ§bir ilgisi ve alakasÄ± yoktur."

"BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'nÄ± Mevlit Kandili'ne alternatif olarak ihdas etmiÅŸ deÄŸildir." denilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸÃ¶yle devam edildi:

"Bu hafta, Mevlit Kandili'nin ancak mÃ¼temmimidir. Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ile eÅŸ zamanlÄ± olarak idrak ettiÄŸimiz mÃ¼barek Mevlit Kandili, Resul-i Ekremâ€™in dÃ¼nyayÄ± teÅŸrifini ÅŸÃ¼kÃ¼rlerle andÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, ona olan sevgimizi ve ihtiramÄ±mÄ±zÄ± ifade ettiÄŸimiz dini bir gecedir ve milletimiz tarafÄ±ndan coÅŸku ile kutlanmaya devam edecektir. Halbuki Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±, Sevgili Peygamberimizi doÄŸru anlamak, onun sÃ¼nnetini bugÃ¼ne taÅŸÄ±mak, onun hayat tarzÄ±nÄ± Ã§ocuklarÄ±mÄ±za ve genÃ§lerimize tanÄ±tmak, gÃ¼nÃ¼mÃ¼z problemlerine nebevi referanslarla Ã§Ã¶zÃ¼m aramak amacÄ±yla ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ilmi bir haftadÄ±r. YaygÄ±n eÄŸitim faaliyeti ÅŸeklinde tasarlanan bu haftanÄ±n, dinin asÄ±llarÄ±na sonradan eklemelerde bulunmak gibi bir gayesi olmadÄ±ÄŸÄ±ndan bidat olarak nitelenmesi son derece anlamsÄ±zdÄ±r.

"BÄ°RLÄ°ÄžE, BARIÅžA VE KARDEÅžLÄ°ÄžE YATIRIM YAPAN BÄ°R HAFTA"

"Milletimizi millet yapan ve bu aziz milletin her ferdini bir araya getiren en bÃ¼yÃ¼k sevgi, Peygamber sevgisidir." ifadesi kullanÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Ä°Ã§inden geÃ§mekte olduÄŸumuz hassas dÃ¶nemde Hazreti Muhammedâ€™e sevdalÄ± olan bu Ã¼lke insanÄ±na onu anmaktan ve tanÄ±maktan vazgeÃ§mesini Ã¶nermek, tam manasÄ±yla bir idrak tutulmasÄ±dÄ±r. Hem yurdumuzun dÃ¶rt bucaÄŸÄ± hem de yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki millet varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bu hafta, Hazreti Peygamberâ€™in sÃ¼nneti Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda milli ve manevi deÄŸerlerimizi gÃ¼Ã§lendiren, ufkumuzu tazeleyen, kimliÄŸimizi pekiÅŸtiren, asimilasyonu Ã¶nleyen, birliÄŸe, barÄ±ÅŸa ve kardeÅŸliÄŸe yatÄ±rÄ±m yapan bir haftadÄ±r.

BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, her sene bir bilgi, aydÄ±nlanma ve irfan ziyafetine dÃ¶nÃ¼ÅŸen Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'nÄ±n istismar edilmesine, kuralsÄ±zca eleÅŸtirilmesine ve itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na mÃ¼samaha gÃ¶stermeyecektir."Â 



Ä°lgili Konular Kutlu DoÄŸum HaftasÄ± Diyanet Mevlit Kandili
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