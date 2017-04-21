DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

15:38, 21 Nisan 2017 Cuma

"AB'nin kapÄ±sÄ±, AB'yle yakÄ±n olmak isteyenlere aÃ§Ä±k olmalÄ±"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MacaristanÂ BaÅŸbakanÄ±Â Viktor Orban,Â Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) kapÄ±sÄ±nÄ±n, AB'yle yakÄ±n olmak isteyen tÃ¼m Ã¼lkeler iÃ§in her zaman aÃ§Ä±k olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

GÃ¼rcistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Tiflis'e iki gÃ¼nlÃ¼k resmi ziyarette bulunan Orban, ev sahibi BaÅŸbakanÂ Giorgi KvirikaÅŸviliÂ tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.

HÃ¼kÃ¼met binasÄ± Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan iki baÅŸbakan baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±. ArdÄ±ndan Ã§eÅŸitli alanlarda ikili iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± imzalandÄ±.

KvirikaÅŸvili, ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ziyaretten bÃ¼yÃ¼k memnuniyet duyduÄŸunu belirterek, iki Ã¼lke arasÄ±nda birÃ§ok alanda baÅŸarÄ±lÄ± ve somut iÅŸ birliÄŸi bulunduÄŸu sÃ¶yledi.

GÃœRCÄ°STAN'IN TOPRAK BÃœTÃœNLÃœÄžÃœ

KvirikaÅŸvili, Orban'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde kÃ¼resel ve bÃ¶lgesel geliÅŸmeleri ele aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, GÃ¼rcistan'dan tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edenÂ AbhazyaÂ veÂ GÃ¼ney Osetya'daki yasa dÄ±ÅŸÄ± faaliyetleri konuÅŸtuklarÄ±nÄ± ve tÃ¼m bu sorunlarÄ±n barÄ±ÅŸ yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi Ã¼zerinde anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

"12 Mart'ta iÅŸgal altÄ±ndaki Abhazya bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen seÃ§imlerin ve GÃ¼ney Osetya'nÄ±n ismini deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in yapÄ±lan referandumun, yasa dÄ±ÅŸÄ± ve Rusya'nÄ±n iÅŸgal rejiminin bir dizi etnik temizliÄŸi ile burada devam eden iÅŸgalin meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdik." diyen KvirikaÅŸvili, iÅŸgal altÄ±ndaki topraklarda, AB GÃ¶zlemci Misyonu gibi uluslararasÄ± kontrol mekanizmalarÄ±nÄ±n faaliyet gÃ¶stermesi gerektiÄŸini savundu.

KvirikaÅŸvili, GÃ¼rcistan'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve egemenliÄŸini, NATO ve AB ile entegrasyonu sÃ¼recini desteklediÄŸi iÃ§in Macaristan hÃ¼kÃ¼metine teÅŸekkÃ¼r etti.

"HER Ä°KÄ° ÃœLKE BÄ°RBÄ°RÄ°NE DESTEK VERMEKTEN GURUR DUYUYOR"

Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban da iki Ã¼lke arasÄ±nda 25 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren diplomatik iliÅŸkiler olduÄŸunu hatÄ±rlatarak "Her iki Ã¼lke birbirine destek vermekten gurur duyuyor. Ben eminim ki bu destek, gelecek dostluk iliÅŸkileri iÃ§in temel olacak. AramÄ±zda ekonomik ve ticari iÅŸ birliÄŸi mevcut ama burada daha Ã§ok yapacak ÅŸey var. Ziyaretimin amacÄ± da aramÄ±zdaki ekonomik iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in hazÄ±r olduÄŸumuzu ifade etmektir." diye konuÅŸtu.

GÃ¼rcistan'Ä±n AB ile entegrasyonuna somut destek verdiklerini dile getiren Orban, "AB'nin kapÄ±sÄ±, AB'yle yakÄ±n olmak isteyen tÃ¼m Ã¼lkeler iÃ§in her zaman aÃ§Ä±k olmalÄ±dÄ±r." dedi.