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16:41, 21 Nisan 2017 Cuma
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15:42, 21 Nisan 2017 Cuma

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GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanak ve Sabahat Tuncel hakim karÅŸÄ±sÄ±nda
GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanak ve Sabahat Tuncel hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

Eski DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanak ve DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sebahat Tuncel hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n Malatya AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±Â GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanakÂ ve DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±Â Sebahat TuncelÂ hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n Malatya AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±.

Malatya 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanÄ± Adem Huduti'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 76 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan bin 52 metrekarelik kapalÄ± alana sahip YakÄ±nca Spor Salonu'nda gÃ¶rÃ¼lecek duruÅŸma Ã¶ncesi yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±.

Spor salonu giriÅŸinde kontrol noktasÄ± oluÅŸturan, Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alan polis ve Ã¶zel harekat ekipleri, avukatlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra sanÄ±k yakÄ±nlarÄ±nÄ± ve duruÅŸmayÄ± takip etmeye gelenleri X-ray cihazÄ±ndan geÃ§irerek Ã¼st aramasÄ± yaptÄ±ktan sonra salona aldÄ±.

DuruÅŸmayÄ± HDP KadÄ±n Meclisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ve AÄŸrÄ± Milletvekili Dilan Dirayet TaÅŸdemir, HDP KadÄ±n Koordinasyonu Merkezi Ãœyeleri GÃ¼lsen Ãœlker, Zeynep BoÄŸa, AyÅŸe Berktay, Beycan TaÅŸkÄ±ran, Demokratik Toplum Kongresi EÅŸ BaÅŸkanÄ± Leyla GÃ¼ven ile Ä°sviÃ§re ve bazÄ± Ã¼lkelerden yabancÄ± gÃ¶zlemciler de takip etti.

KÄ±ÅŸanak, tutuklu bulunduÄŸu Kocaeli'den, Tuncel ise Silivri Cezaevinden Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±.

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca KÄ±ÅŸanak ve Tuncel hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan dava dosyasÄ±, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle nakli konusunda Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderilmiÅŸ, talebi deÄŸerlendiren YargÄ±tay 5. Ceza Dairesi, dosyanÄ±n Malatya AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderilmesine karar vermiÅŸti.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ä°ddianamede, KÄ±ÅŸanak hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmak ve yÃ¶netmek", 41 kez "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ve "kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere silahsÄ±z katÄ±larak ihtara raÄŸmen kendiliÄŸinden daÄŸÄ±lmamak" suÃ§larÄ±ndan 57 yÄ±l 6 aydan 230 yÄ±l 6 aya kadar, Tuncel hakkÄ±nda da "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" ve 16 kez "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§larÄ±ndan 23 yÄ±l 6 aydan 95 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.



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