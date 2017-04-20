GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanak ve Sabahat Tuncel hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

Eski DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±Â GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanakÂ ve DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±Â Sebahat TuncelÂ hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n Malatya AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±.
Malatya 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanÄ± Adem Huduti'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 76 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan bin 52 metrekarelik kapalÄ± alana sahip YakÄ±nca Spor Salonu'nda gÃ¶rÃ¼lecek duruÅŸma Ã¶ncesi yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±.
Spor salonu giriÅŸinde kontrol noktasÄ± oluÅŸturan, Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alan polis ve Ã¶zel harekat ekipleri, avukatlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra sanÄ±k yakÄ±nlarÄ±nÄ± ve duruÅŸmayÄ± takip etmeye gelenleri X-ray cihazÄ±ndan geÃ§irerek Ã¼st aramasÄ± yaptÄ±ktan sonra salona aldÄ±.
DuruÅŸmayÄ± HDP KadÄ±n Meclisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ve AÄŸrÄ± Milletvekili Dilan Dirayet TaÅŸdemir, HDP KadÄ±n Koordinasyonu Merkezi Ãœyeleri GÃ¼lsen Ãœlker, Zeynep BoÄŸa, AyÅŸe Berktay, Beycan TaÅŸkÄ±ran, Demokratik Toplum Kongresi EÅŸ BaÅŸkanÄ± Leyla GÃ¼ven ile Ä°sviÃ§re ve bazÄ± Ã¼lkelerden yabancÄ± gÃ¶zlemciler de takip etti.
KÄ±ÅŸanak, tutuklu bulunduÄŸu Kocaeli'den, Tuncel ise Silivri Cezaevinden Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±.
DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca KÄ±ÅŸanak ve Tuncel hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan dava dosyasÄ±, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle nakli konusunda Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderilmiÅŸ, talebi deÄŸerlendiren YargÄ±tay 5. Ceza Dairesi, dosyanÄ±n Malatya AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderilmesine karar vermiÅŸti.
Ä°ddianamede, KÄ±ÅŸanak hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmak ve yÃ¶netmek", 41 kez "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ve "kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere silahsÄ±z katÄ±larak ihtara raÄŸmen kendiliÄŸinden daÄŸÄ±lmamak" suÃ§larÄ±ndan 57 yÄ±l 6 aydan 230 yÄ±l 6 aya kadar, Tuncel hakkÄ±nda da "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" ve 16 kez "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§larÄ±ndan 23 yÄ±l 6 aydan 95 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.
Manisa'nÄ±n Selendi ilÃ§esinde 4.9 ÅŸiddetinde deprem meydana geldi.
Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca eski Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda, "TÃ¼rk milletini, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§undan 2 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
Eski DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanak ve DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sebahat Tuncel hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n Malatya AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, her sene bir bilgi, aydÄ±nlanma ve irfan ziyafetine dÃ¶nÃ¼ÅŸen Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'nÄ±n istismar edilmesine ve itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na mÃ¼samaha gÃ¶stermeyeceklerini bildirdi
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CHP'nin halk oylamasÄ±na iliÅŸkin DanÄ±ÅŸtayda dava aÃ§ma kararÄ±na iliÅŸkin BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m " SeÃ§imler konusunda YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun verdiÄŸi karar kesindir. Bunun Ã¼zerine herhangi bir yargÄ± yolu yoktur..." dedi
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