15:42, 21 Nisan 2017 Cuma

Can DÃ¼ndar'a 2 yÄ±l hapis istemi





Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca eski Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda, "TÃ¼rk milletini, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§undan 2 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca eski Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda, "TÃ¼rk milletini, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§undan 2 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±.

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