GÃ¼ncelleme: 04:31, 22 Nisan 2017 Cumartesi

Klasik otomobil tutkunlarÄ±nÄ± buluÅŸturan mÃ¼ze

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SarÄ±yer'dekiÂ Ural Ataman Klasik Otomobil MÃ¼zesiÂ renkli dekoru, her biri zamanÄ±nÄ±n kilometre taÅŸÄ± olan motorlu araÃ§larÄ±yla ziyaretÃ§ilerini bekliyor.

Tarabya Ferahevler'deki Ural Ataman Klasik Otomobil MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Selim Terzibali, mÃ¼zenin kuruluÅŸu, otomobiller ve etkinlikleri hakkÄ±nda bilgi verdi.

MÃ¼zede sergilenen koleksiyonun yaklaÅŸÄ±k 35 yÄ±lda bir araya getirildiÄŸini anlatan Terzibali, otomobillerin 2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana 4 bin metrekarelik alanda, iki farklÄ± salonda sergilendiÄŸini dile getirdi.

Amerikan ve Avrupa Ã¼retimi klasik araÃ§larÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zenin Ural Ataman ve kÄ±zÄ± AyÅŸe Ataman tarafÄ±ndan oluÅŸturulduÄŸunu kaydeden Terzibali, "MÃ¼zemiz, otomobillerin yaÅŸayabilmesi, otomobil tarihinin insanlara daha iyi anlatÄ±labilmesi iÃ§in kuruldu. Biz de oluÅŸturulmuÅŸ bu koleksiyonu korumakla mÃ¼kellefiz." dedi.

MÃ¼zede sadece otomobillerin yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Terzibali, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Otomobil derken aslÄ±nda motorlu taÅŸÄ±tlarÄ±mÄ±z var. Koleksiyonumuzda otomobillerin yanÄ± sÄ±ra motosiklet, kamyonet, traktÃ¶r, askeri cip ve itfaiye aracÄ±mÄ±z var. ZeytinyaÄŸÄ± Ã¼retiminde kullanÄ±lan 3 gÃ¼Ã§ tÃ¼rbini de mÃ¼zemizde yer alÄ±yor. BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra olmazsa olmaz maket otomobil koleksiyonumuz var. Otomobil tarihinin ilk Ã¼retim yÄ±llarÄ±ndan, sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zamana kadar bizim bildiÄŸimiz ve bulabildiÄŸimiz 450 jant kapaÄŸÄ±ndan oluÅŸan koleksiyonumuz da sergileniyor. MÃ¼zede, dÃ¶nemlerine ait neon Ä±ÅŸÄ±klarÄ±mÄ±z, Ã§eÅŸitli petrol ÅŸirketlerine ait antika benzin pompalarÄ±mÄ±z, otomobillerin Ã¼retildikleri yÄ±llara ait afiÅŸler ve fotoÄŸraflar bulunuyor."Â

ZiyaretÃ§iler iÃ§in bu yÄ±l yeni bir uygulama baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ±, hafta sonlarÄ± mÃ¼zenin bahÃ§esinde belirlenen bir otomobili Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ve hem bu otomobil hem de otomobil tarihi hakkÄ±nda bilgi verdiklerini kaydeden Terzibali, "ZiyaretÃ§ilerimiz koleksiyonumuzu gÃ¶rÃ¼rken bu arabanÄ±n sesini ve kokusunu da hissediyor." dedi.

MÃ¼zeyi ziyaret edenlerin yÃ¼zde 70'inin erkek olduÄŸunu belirten Terzibali, sÃ¶zlerini, "ZiyaretÃ§ilerimiz arasÄ±nda Ã¶ncelikle otomobil meraklÄ±larÄ± var ama tarihe merakÄ± olanlar ve genÃ§ler de yoÄŸun ilgi gÃ¶steriyor. MÃ¼ze binamÄ±zÄ±n mÃ¼thiÅŸ dekorunda Ã¶zel davetler, doÄŸum gÃ¼nÃ¼, niÅŸan, dÃ¼ÄŸÃ¼n, Ã¼rÃ¼n tanÄ±tÄ±mÄ± gibi etkinlikler de gerÃ§ekleÅŸtirebiliyoruz." diye tamamladÄ±.