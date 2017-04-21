DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
05:41, 22 Nisan 2017 Cumartesi
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 04:31, 22 Nisan 2017 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
Klasik otomobil tutkunlarÄ±nÄ± buluÅŸturan mÃ¼ze
Klasik otomobil tutkunlarÄ±nÄ± buluÅŸturan mÃ¼ze

SarÄ±yer'deki Ural Ataman Klasik Otomobil MÃ¼zesi renkli dekoru, her biri zamanÄ±nÄ±n kilometre taÅŸÄ± olan motorlu araÃ§larÄ±yla ziyaretÃ§ilerini bekliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SarÄ±yer'dekiÂ Ural Ataman Klasik Otomobil MÃ¼zesiÂ renkli dekoru, her biri zamanÄ±nÄ±n kilometre taÅŸÄ± olan motorlu araÃ§larÄ±yla ziyaretÃ§ilerini bekliyor.

Tarabya Ferahevler'deki Ural Ataman Klasik Otomobil MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Selim Terzibali, mÃ¼zenin kuruluÅŸu, otomobiller ve etkinlikleri hakkÄ±nda bilgi verdi.

MÃ¼zede sergilenen koleksiyonun yaklaÅŸÄ±k 35 yÄ±lda bir araya getirildiÄŸini anlatan Terzibali, otomobillerin 2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana 4 bin metrekarelik alanda, iki farklÄ± salonda sergilendiÄŸini dile getirdi.

Amerikan ve Avrupa Ã¼retimi klasik araÃ§larÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zenin Ural Ataman ve kÄ±zÄ± AyÅŸe Ataman tarafÄ±ndan oluÅŸturulduÄŸunu kaydeden Terzibali, "MÃ¼zemiz, otomobillerin yaÅŸayabilmesi, otomobil tarihinin insanlara daha iyi anlatÄ±labilmesi iÃ§in kuruldu. Biz de oluÅŸturulmuÅŸ bu koleksiyonu korumakla mÃ¼kellefiz." dedi.

MÃ¼zede sadece otomobillerin yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Terzibali, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Otomobil derken aslÄ±nda motorlu taÅŸÄ±tlarÄ±mÄ±z var. Koleksiyonumuzda otomobillerin yanÄ± sÄ±ra motosiklet, kamyonet, traktÃ¶r, askeri cip ve itfaiye aracÄ±mÄ±z var. ZeytinyaÄŸÄ± Ã¼retiminde kullanÄ±lan 3 gÃ¼Ã§ tÃ¼rbini de mÃ¼zemizde yer alÄ±yor. BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra olmazsa olmaz maket otomobil koleksiyonumuz var. Otomobil tarihinin ilk Ã¼retim yÄ±llarÄ±ndan, sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zamana kadar bizim bildiÄŸimiz ve bulabildiÄŸimiz 450 jant kapaÄŸÄ±ndan oluÅŸan koleksiyonumuz da sergileniyor. MÃ¼zede, dÃ¶nemlerine ait neon Ä±ÅŸÄ±klarÄ±mÄ±z, Ã§eÅŸitli petrol ÅŸirketlerine ait antika benzin pompalarÄ±mÄ±z, otomobillerin Ã¼retildikleri yÄ±llara ait afiÅŸler ve fotoÄŸraflar bulunuyor."Â 

ZiyaretÃ§iler iÃ§in bu yÄ±l yeni bir uygulama baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ±, hafta sonlarÄ± mÃ¼zenin bahÃ§esinde belirlenen bir otomobili Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ve hem bu otomobil hem de otomobil tarihi hakkÄ±nda bilgi verdiklerini kaydeden Terzibali, "ZiyaretÃ§ilerimiz koleksiyonumuzu gÃ¶rÃ¼rken bu arabanÄ±n sesini ve kokusunu da hissediyor." dedi.

MÃ¼zeyi ziyaret edenlerin yÃ¼zde 70'inin erkek olduÄŸunu belirten Terzibali, sÃ¶zlerini, "ZiyaretÃ§ilerimiz arasÄ±nda Ã¶ncelikle otomobil meraklÄ±larÄ± var ama tarihe merakÄ± olanlar ve genÃ§ler de yoÄŸun ilgi gÃ¶steriyor. MÃ¼ze binamÄ±zÄ±n mÃ¼thiÅŸ dekorunda Ã¶zel davetler, doÄŸum gÃ¼nÃ¼, niÅŸan, dÃ¼ÄŸÃ¼n, Ã¼rÃ¼n tanÄ±tÄ±mÄ± gibi etkinlikler de gerÃ§ekleÅŸtirebiliyoruz." diye tamamladÄ±.



Ä°lgili Konular Ä°stanbul SarÄ±yer klasik otomobil
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Klasik otomobil tutkunlarÄ±nÄ± buluÅŸturan mÃ¼ze
Klasik otomobil tutkunlarÄ±nÄ± buluÅŸturan mÃ¼ze

SarÄ±yer'deki Ural Ataman Klasik Otomobil MÃ¼zesi renkli dekoru, her biri zamanÄ±nÄ±n kilometre taÅŸÄ± olan motorlu araÃ§larÄ±yla ziyaretÃ§ilerini bekliyor
ElazÄ±ÄŸlÄ± kadÄ±nlarÄ±n hat ve kaligrafi sergisi
ElazÄ±ÄŸlÄ± kadÄ±nlarÄ±n hat ve kaligrafi sergisi

ElazÄ±ÄŸ Belediyesince aÃ§Ä±lan hÃ¼snÃ¼hat ve kaligrafi kursunu tamamlayan kursiyerlerin yaptÄ±klarÄ± Ã¼rÃ¼nlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± sergi yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼
Mardin'deki FETÃ– operasyonunda 21 eski polise tutuklama
Mardin'deki FETÃ– operasyonunda 21 eski polise tutuklama

Mardin'de FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 21 eski polis tutuklandÄ±
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± planlayanlardan Ozbeki Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± planlayanlardan Ozbeki Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

CENTCOM, Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence mekanÄ± Reina'ya yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± planlayanlardan DEAÅž Ã¼yesi Abdurrahman Ozbekiâ€™yi karadan yapÄ±lan bir baskÄ±nla Suriyeâ€™de Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
HDP Milletvekilleri AydoÄŸan ile BeÅŸtaÅŸ'a tahliye
HDP Milletvekilleri AydoÄŸan ile BeÅŸtaÅŸ'a tahliye

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Nursel AydoÄŸan ve Adana milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ tahliye oldu
Ä°stanbul'un 14 ilÃ§esinde elektrik kesintisi
Ä°stanbul'un 14 ilÃ§esinde elektrik kesintisi

Avrupa yakasÄ±ndaki 14 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 24 Nisan'da elektrik kesintisine gidilecek
Batman'da bin 49 gÃ¼venlik korucusu gÃ¶reve baÅŸladÄ±
Batman'da bin 49 gÃ¼venlik korucusu gÃ¶reve baÅŸladÄ±

Batman'da eÄŸitimlerini baÅŸarÄ±yla tamamlayan bin 49 gÃ¼venlik korucusu, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Korgeneral Hulusi SayÄ±n KÄ±ÅŸlasÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende yemin ederek gÃ¶revlerine baÅŸladÄ±.
Paris'teki saldÄ±rÄ± TÃ¼rkiye'nin KÃ¼ltÃ¼r MÃ¼ÅŸavirliÄŸini koruyan ekibe yapÄ±ldÄ±'
'Paris'teki saldÄ±rÄ± TÃ¼rkiye'nin KÃ¼ltÃ¼r MÃ¼ÅŸavirliÄŸini koruyan ekibe yapÄ±ldÄ±'

TÃ¼rkiye'nin Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°smail HakkÄ± Musa, Paris'te dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'nin Paris KÃ¼ltÃ¼r ve TanÄ±tma MÃ¼ÅŸavirliÄŸini de koruma gÃ¶revi bulunan ekibe yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
TÄ°KA'dan BangladeÅŸ'te gÃ¶rme engelli Ã¶ÄŸrencilere ulaÅŸÄ±m desteÄŸi
TÄ°KA'dan BangladeÅŸ'te gÃ¶rme engelli Ã¶ÄŸrencilere ulaÅŸÄ±m desteÄŸi

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA), BangladeÅŸ'in Gazipur ilindeki gÃ¶rme engelli Ã§ocuklarÄ±n yurtlarÄ±yla okullarÄ± arasÄ±nda daha rahat seyahat edebilmeleri iÃ§in servis aracÄ± temin etti
TÃ¼rkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat
TÃ¼rkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetleri, 1-5 MayÄ±s tarihlerinde Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat gerÃ§ekleÅŸtirecek
FETÃ–'nÃ¼n askeri yapÄ±lanma soruÅŸturmasÄ±nda 9 tutuklama
FETÃ–'nÃ¼n askeri yapÄ±lanma soruÅŸturmasÄ±nda 9 tutuklama

TekirdaÄŸ merkezli 15 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "asker abisi" olduÄŸu iddia edilen sivil ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸi tutuklandÄ±
MuÅŸ'ta 108 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
MuÅŸ'ta 108 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla giriÅŸ yapan 108 kaÃ§ak MuÅŸ'ta yakalandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±z Kosova'da
DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±z Kosova'da

Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±z, "Kosova, TÃ¼rklerin kalbindedir. TÃ¼rklerin dÄ±ÅŸ politika Ã¶ncelikleri arasÄ±nda Kosova'nÄ±n tanÄ±nmasÄ±, uluslararasÄ± toplumda yerini almasÄ± ve Avrupa-Atlantik kurumlarÄ±na Ã¼ye olmasÄ± Ã¶nemli bir gÃ¼ndem maddesidir" dedi
Manisa'da ikinci deprem
Manisa'da ikinci deprem

Manisa Åžehzadeler'de de 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem oldu. SarsÄ±ntÄ± Ä°zmir'den de gÃ¼Ã§lÃ¼ olarak hissedildi.
Hakkari'nin imar planÄ± deÄŸiÅŸecek
Hakkari'nin imar planÄ± deÄŸiÅŸecek

Hakkari Belediyesi, kent merkezinin imar planÄ±nÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
SuruÃ§'ta emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne bombalÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸimi
SuruÃ§'ta emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne bombalÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸimi

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n SuruÃ§ Ä°lÃ§esi'nde, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne bombalÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸimi yapÄ±ldÄ±

Haberler

Hurda araÃ§larÄ± servete dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼yor
Hurda araÃ§larÄ± servete dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼yor

AK Parti'den YSK'nÄ±n SarÄ±yer kararÄ±na itiraz
AK Parti'den YSK'nÄ±n SarÄ±yer kararÄ±na itiraz

CHP, SarÄ±yer'de seÃ§ime girebilecek
CHP SarÄ±yer'de seÃ§ime girebilecek

CHP SarÄ±yer'de seÃ§ime giremiyor
CHP SarÄ±yer'de seÃ§ime giremiyor

CHP SarÄ±yer ilÃ§e listesi itirazÄ±
CHP SarÄ±yer ilÃ§e listesi itirazÄ±

Ä°stanbul'a 5 yeni metro hattÄ±
Ä°stanbul'a 5 yeni metro hattÄ±

Taksim'de lale zamanÄ±
Taksim'de lale zamanÄ±

Ä°stanbul'da Lale ZamanÄ± | FOTO
Ä°stanbul'da Lale ZamanÄ± FOTO






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 