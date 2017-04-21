DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:41, 21 Nisan 2017 Cuma
Avrupa
15:49, 21 Nisan 2017 Cuma

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"25 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Yunanistan'dan ayrÄ±ldÄ±"

Yunanistan GÃ¶Ã§ PolitikalarÄ± BakanÄ± Mouzalas, "Toplam 25 bin kiÅŸi (sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±) burada elde edeceklerinden daha iyi bir yaÅŸama kavuÅŸtu" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan GÃ¶Ã§ PolitikalarÄ± BakanÄ± Yannis Mouzalas, toplam 25 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Mouzalas, meclis gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde muhalefetten gelen bir soru Ã¼zerine sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara iliÅŸkin verileri paylaÅŸtÄ±.

Yeniden yerleÅŸtirme kapsamÄ±nda 12 bin kiÅŸinin AB Ã¼lkelerine gÃ¶nderildiÄŸini belirten Mouzalas, 6 bin 500 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n da yeniden birleÅŸtirme kapsamÄ±nda Avrupa'daki ailelerine kavuÅŸtuÄŸunu ifade etti. Mouzalas, 6 bin 500 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n ise gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkelerine geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisini verdi.

Bu programlarÄ±n deÄŸerli hizmetler olduÄŸunu dile getiren Mouzalas, "Toplam 25 bin kiÅŸi burada elde edeceklerinden daha iyi bir yaÅŸama kavuÅŸtu." diye konuÅŸtu.

Mouzalas ayrÄ±ca Yunanistan'a toplam 56 bin sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.



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