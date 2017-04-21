DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yunanistan GÃ¶Ã§ PolitikalarÄ± BakanÄ± Yannis Mouzalas, toplam 25 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Mouzalas, meclis gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde muhalefetten gelen bir soru Ã¼zerine sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara iliÅŸkin verileri paylaÅŸtÄ±.
Yeniden yerleÅŸtirme kapsamÄ±nda 12 bin kiÅŸinin AB Ã¼lkelerine gÃ¶nderildiÄŸini belirten Mouzalas, 6 bin 500 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n da yeniden birleÅŸtirme kapsamÄ±nda Avrupa'daki ailelerine kavuÅŸtuÄŸunu ifade etti. Mouzalas, 6 bin 500 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n ise gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkelerine geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisini verdi.
Bu programlarÄ±n deÄŸerli hizmetler olduÄŸunu dile getiren Mouzalas, "Toplam 25 bin kiÅŸi burada elde edeceklerinden daha iyi bir yaÅŸama kavuÅŸtu." diye konuÅŸtu.
Mouzalas ayrÄ±ca Yunanistan'a toplam 56 bin sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Filipinli yetkililer GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki Pag-asa AdasÄ±'nÄ± ziyaret etti
Yunanistan GÃ¶Ã§ PolitikalarÄ± BakanÄ± Mouzalas, "Toplam 25 bin kiÅŸi (sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±) burada elde edeceklerinden daha iyi bir yaÅŸama kavuÅŸtu" dedi
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban: "AB'nin kapÄ±sÄ±, AB'yle yakÄ±n olmak isteyen tÃ¼m Ã¼lkeler iÃ§in her zaman aÃ§Ä±k olmalÄ±dÄ±r." dedi.
GAFDAN Genel Sekreteri Bayari, "1999'dan beri devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2,7 milyon Fulani Ã§oban Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼" dedi
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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Japon milletvekillerinin Yasukuni TapÄ±naÄŸÄ±'na dÃ¼zenlediÄŸi ziyaret nedeniyle derin endiÅŸe duyulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rkiye-AB gÃ¶Ã§men mutabakatÄ± kapsamÄ±nda 60 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± TÃ¼rkiye'ye iade edildi
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ABD'li yetkililer, ABD'deki yÃ¶netimleri ve kurumlarÄ± zor duruma sokan Assange'Ä± yargÄ±layabilmek iÃ§in belgeleri yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in deÄŸil, gizli bilgilerin ele geÃ§irilmesine yardÄ±m ettiÄŸini yani "casusluk yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia edecek
Paris saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili aranan bir ÅŸÃ¼pheli BelÃ§ika'nÄ±n Anvers ÅŸehrinde teslim oldu
Ãœlkelerindeki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§arak Kilis'e sÄ±ÄŸÄ±nan bazÄ± Suriyeliler, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sayesinde DEAÅž'tan temizlenen bÃ¶lgelere yerleÅŸiyor.
Ã–zbekistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin yÄ±lÄ±n ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda uluslararasÄ± finans kuruluÅŸlarÄ± ile 611,47 milyon dolara ulaÅŸan kredi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe, bahar festivali iÃ§in Yasukuni TapÄ±naÄŸÄ±'na adak gÃ¶nderdi