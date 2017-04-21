16:10, 21 Nisan 2017 Cuma

Filipinler'den GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ne ziyaret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filipinler Savunma BakanÄ± Delfin Lorenzana ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± General Eduardo Ano, tartÄ±ÅŸmalÄ± GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki Pag-asa AdasÄ±'nÄ± ziyaret ederek, yakÄ±nda adada Ã§eÅŸitli tesislerin inÅŸasÄ±na baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Lorenzana, yaklaÅŸÄ±k 40 kiÅŸilik gazeteci grubuyla, "Thitu" olarak da bilinen Pag-asa AdasÄ±'na geldikleri uÃ§aÄŸÄ±n, Ã‡in'in kontrolÃ¼ndeki Subi Resifi yakÄ±nÄ±ndan geÃ§tiÄŸini belirtti.

Savunma BakanÄ± Lorenzana, bayrak Ã§ekme tÃ¶reninin ardÄ±ndan askerlere yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte'nin talimatÄ±yla adayÄ± denetlemek ve inÅŸasÄ±na baÅŸlanacak tesislerin mÃ¼mkÃ¼n olan en kÄ±sa sÃ¼rede tamamlanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak Ã¼zere geldiÄŸini sÃ¶yledi.

Lorenzana, Pag-asa AdasÄ±'nda bir balÄ±kÃ§Ä± limanÄ±, gÃ¼neÅŸ enerjisi, deniz suyu arÄ±tma tesisi, askerler iÃ§in geliÅŸtirilmiÅŸ konut ile deniz araÅŸtÄ±rmalarÄ± ve turistler iÃ§in tahsis edilecek tesislerin inÅŸasÄ± iÃ§in 32 milyon dolar ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, Ã‡in'in inÅŸaatlarÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ± protesto edebileceÄŸini dile getirdi.

Ã‡in ve Vietnam'Ä±n kontrol altÄ±nda tuttuÄŸu adalarÄ± gÃ¼Ã§lendirdiÄŸini ancak Filipinli askerlerin 1960'lÄ± yÄ±llarÄ±n sonundan beri Pag-asa'da bulunmasÄ±na raÄŸmen Ã¼lkesinin bunu yapmayan tek Ã¼lke olduÄŸunu vurgulayan Lorenzana, "Bunu daha Ã¶nce yapmÄ±ÅŸ olmalÄ±ydÄ±k." ifadesini kullandÄ±.

Lorenzana gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada da "Bu, sadece kendi topraklarÄ±mÄ±za dÃ¼zenlediÄŸimiz normal bir ziyaret. TopraklarÄ±mÄ±zÄ± yalnÄ±zca burada yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ÅŸartlarÄ±nÄ± gÃ¶rmek iÃ§in ziyaret ediyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Duterte, 6 Nisan'da, orduya GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki Spratly AdalarÄ±ndan bazÄ±larÄ±nda mevcudiyetlerini gÃ¼Ã§lendirme talimatÄ± verdiÄŸini belirterek, bu giriÅŸimlerinin amacÄ±nÄ±n bu topraklardaki kontrollerini artÄ±rmak olduÄŸunu ve bÃ¶lgede hak iddia ettikleri tÃ¼m adalarda yeni yapÄ±lar inÅŸa edilmesi gerektiÄŸini kaydetmiÅŸti.

BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼'nde kÃ¼Ã§Ã¼k bir balÄ±kÃ§Ä± topluluÄŸuna ve Filipinler askeri birliklerine ev sahipliÄŸi yapan Pag-asa AdasÄ±'na Filipinler BayraÄŸÄ± dikmek Ã¼zere bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirebileceÄŸini aktaran Duterte, buradaki bir geÃ§idin tamiratÄ± iÃ§in bÃ¼tÃ§e ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarmÄ±ÅŸtÄ±.

Duterte, daha sonra 12 Haziran'daki BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nda adaya giderek bayrak dikme fikrinden Ã‡in'in kendisini vazgeÃ§irdiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

DÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli deniz gÃ¼zergahlarÄ±ndan olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduÄŸu belirtilen GÃ¼ney Ã‡in Denizi Ã¼zerinde, Ã‡in baÅŸta olmak Ã¼zere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor. Pekin'in, tartÄ±ÅŸmalÄ± sularda inÅŸa ettiÄŸi yapay adalar Ã¼zerinde kurduÄŸu Ã¼sleri silahlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±, bÃ¶lge Ã¼lkeleri ve Ã‡in arasÄ±nda gerginlik yaÅŸanmasÄ±na neden oluyor.

Son zamanlarda uydulardan elde edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin adalara bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekte silah sistemlerinin yerleÅŸtirildiÄŸini ortaya koyduÄŸuna iÅŸaret eden uzmanlara gÃ¶re bu durum, Ã‡inâ€™in artÄ±k GÃ¼ney Ã‡in Denizi Ã¼zerinde "etkili kontrole" sahip olduÄŸunu gÃ¶steriyor.

Ã‡in ise adalardaki silahlarÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l amaÃ§lara hizmet ettiÄŸini savunuyor.