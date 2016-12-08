16:23, 21 Nisan 2017 Cuma

Manisa'da 4.9 ÅŸiddetinde deprem





Manisa'nÄ±n Selendi ilÃ§esinde 4.9 ÅŸiddetinde deprem meydana geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AFAD'dan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re merkez Ã¼ssÃ¼ Manisa'nÄ±n Selendi Ä°lÃ§esi'nde 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Kandilli depremi 5.2 olarak duyurdu.

Ä°lgili Konular manisa deprem

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.