16:40, 21 Nisan 2017 Cuma

Hakkari'de gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler yasaklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakkari'de Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2911 SayÄ±lÄ± ToplantÄ± ve GÃ¶steri YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri Kanunu ve bu kanunun uygulanmasÄ±na dair yÃ¶netmelik hÃ¼kÃ¼mlerinde, toplantÄ± ve gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenleme hakkÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nda uygulanacak ÅŸekil, ÅŸart ve usullerinin, gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸilerin dÃ¼zenleyecekleri toplantÄ± ve gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerinin yeri, zamanÄ±, usul ve ÅŸartlarÄ±nÄ±n, dÃ¼zenleme kurulunun gÃ¶rev ve sorumluluklarÄ±nÄ±n, yetkili mercinin yasaklama ve erteleme hallerinin, gÃ¼venlik kuvvetlerinin gÃ¶rev ve yetkileri ile yasaklarÄ± ve ceza hÃ¼kÃ¼mlerinin dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi.

Marjinal gruplarÄ±n, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ±na istinaden mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy kullanÄ±mÄ±nÄ±n provoke edilerek kaos yaratmaya yÃ¶nelik eylem arayÄ±ÅŸÄ±nda olacaklarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"YaklaÅŸan 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ bahane edilerek Ã¶ncesinde ve sonrasÄ±nda sokak eylemlerinin tÄ±rmandÄ±rÄ±labileceÄŸi, ayrÄ±ca Ã¼lkemiz genelinde PKK/KCK, FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± baÅŸarÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar gerekÃ§e gÃ¶sterilmek suretiyle toplu olarak yapÄ±lacak etkinlikler Ã¶ncesi, esnasÄ± ve sonrasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ve marjinal gruplarca toplumsal ÅŸiddet hareketlerine yÃ¶nelik sansasyonel ve provokatif saldÄ±rÄ±larÄ±n yapÄ±labileceÄŸi ve kargaÅŸa ortamÄ± Ã§Ä±karÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±labileceÄŸi, bu etkinlikleri terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propagandasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilecekleri, kamu dÃ¼zenini bozarak halkÄ±n can ve mal emniyetini tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼rebilecekleri, gÃ¼venlik kuvvetlerine karÅŸÄ± taÅŸlÄ±, molotofkokteylli, silahlÄ± ve bombalÄ± eylemler yapÄ±labileceÄŸi deÄŸerlendirilmektedir."

Kentte genel gÃ¼venlik, asayiÅŸ ve kamu dÃ¼zeninin korunmasÄ± ile ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"AnayasamÄ±zda, kanunlarda Ã¶ngÃ¶rÃ¼len sÄ±nÄ±rlandÄ±rma ve yasaklama ÅŸartlarÄ±nÄ± doÄŸrudan ve aÃ§Ä±kÃ§a oluÅŸturduÄŸu deÄŸerlendirilen eylemlerin gerÃ§ekleÅŸtirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olaylarÄ±n engellenebilmesi, 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun 11/C maddesine ve 2911 ToplantÄ± ve GÃ¶steri YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri Kanunu'nun 17. maddesine istinaden yukarÄ±da belirtilen amaÃ§lar doÄŸrultusunda diÄŸer illerden katÄ±lÄ±mlarla birlikte, ilimizin tamamÄ±nda, yukarÄ±da belirtilen hususlar nedeniyle halkÄ±n huzurunu bozabilecek gruplar tarafÄ±ndan yapÄ±labilecek her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, miting, Ã§adÄ±r kurma, fidan dikme, stant aÃ§ma ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m etkinlikler, 21 Nisan ile 5 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda ValiliÄŸimizin olurlarÄ± ile yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r."