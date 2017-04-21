Hakkari'de gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler yasaklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hakkari'de Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2911 SayÄ±lÄ± ToplantÄ± ve GÃ¶steri YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri Kanunu ve bu kanunun uygulanmasÄ±na dair yÃ¶netmelik hÃ¼kÃ¼mlerinde, toplantÄ± ve gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenleme hakkÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nda uygulanacak ÅŸekil, ÅŸart ve usullerinin, gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸilerin dÃ¼zenleyecekleri toplantÄ± ve gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerinin yeri, zamanÄ±, usul ve ÅŸartlarÄ±nÄ±n, dÃ¼zenleme kurulunun gÃ¶rev ve sorumluluklarÄ±nÄ±n, yetkili mercinin yasaklama ve erteleme hallerinin, gÃ¼venlik kuvvetlerinin gÃ¶rev ve yetkileri ile yasaklarÄ± ve ceza hÃ¼kÃ¼mlerinin dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi.
Marjinal gruplarÄ±n, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ±na istinaden mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy kullanÄ±mÄ±nÄ±n provoke edilerek kaos yaratmaya yÃ¶nelik eylem arayÄ±ÅŸÄ±nda olacaklarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"YaklaÅŸan 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ bahane edilerek Ã¶ncesinde ve sonrasÄ±nda sokak eylemlerinin tÄ±rmandÄ±rÄ±labileceÄŸi, ayrÄ±ca Ã¼lkemiz genelinde PKK/KCK, FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± baÅŸarÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar gerekÃ§e gÃ¶sterilmek suretiyle toplu olarak yapÄ±lacak etkinlikler Ã¶ncesi, esnasÄ± ve sonrasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ve marjinal gruplarca toplumsal ÅŸiddet hareketlerine yÃ¶nelik sansasyonel ve provokatif saldÄ±rÄ±larÄ±n yapÄ±labileceÄŸi ve kargaÅŸa ortamÄ± Ã§Ä±karÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±labileceÄŸi, bu etkinlikleri terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propagandasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilecekleri, kamu dÃ¼zenini bozarak halkÄ±n can ve mal emniyetini tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼rebilecekleri, gÃ¼venlik kuvvetlerine karÅŸÄ± taÅŸlÄ±, molotofkokteylli, silahlÄ± ve bombalÄ± eylemler yapÄ±labileceÄŸi deÄŸerlendirilmektedir."
Kentte genel gÃ¼venlik, asayiÅŸ ve kamu dÃ¼zeninin korunmasÄ± ile ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"AnayasamÄ±zda, kanunlarda Ã¶ngÃ¶rÃ¼len sÄ±nÄ±rlandÄ±rma ve yasaklama ÅŸartlarÄ±nÄ± doÄŸrudan ve aÃ§Ä±kÃ§a oluÅŸturduÄŸu deÄŸerlendirilen eylemlerin gerÃ§ekleÅŸtirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olaylarÄ±n engellenebilmesi, 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun 11/C maddesine ve 2911 ToplantÄ± ve GÃ¶steri YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri Kanunu'nun 17. maddesine istinaden yukarÄ±da belirtilen amaÃ§lar doÄŸrultusunda diÄŸer illerden katÄ±lÄ±mlarla birlikte, ilimizin tamamÄ±nda, yukarÄ±da belirtilen hususlar nedeniyle halkÄ±n huzurunu bozabilecek gruplar tarafÄ±ndan yapÄ±labilecek her tÃ¼rlÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±, miting, Ã§adÄ±r kurma, fidan dikme, stant aÃ§ma ve benzeri tÃ¼rdeki tÃ¼m etkinlikler, 21 Nisan ile 5 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda ValiliÄŸimizin olurlarÄ± ile yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r."
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA), BangladeÅŸ'in Gazipur ilindeki gÃ¶rme engelli Ã§ocuklarÄ±n yurtlarÄ±yla okullarÄ± arasÄ±nda daha rahat seyahat edebilmeleri iÃ§in servis aracÄ± temin etti
TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetleri, 1-5 MayÄ±s tarihlerinde Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat gerÃ§ekleÅŸtirecek
TekirdaÄŸ merkezli 15 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "asker abisi" olduÄŸu iddia edilen sivil ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸi tutuklandÄ±
TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla giriÅŸ yapan 108 kaÃ§ak MuÅŸ'ta yakalandÄ±.
Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±z, "Kosova, TÃ¼rklerin kalbindedir. TÃ¼rklerin dÄ±ÅŸ politika Ã¶ncelikleri arasÄ±nda Kosova'nÄ±n tanÄ±nmasÄ±, uluslararasÄ± toplumda yerini almasÄ± ve Avrupa-Atlantik kurumlarÄ±na Ã¼ye olmasÄ± Ã¶nemli bir gÃ¼ndem maddesidir" dedi
Manisa Åžehzadeler'de de 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem oldu. SarsÄ±ntÄ± Ä°zmir'den de gÃ¼Ã§lÃ¼ olarak hissedildi.
Hakkari Belediyesi, kent merkezinin imar planÄ±nÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n SuruÃ§ Ä°lÃ§esi'nde, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne bombalÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸimi yapÄ±ldÄ±
Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait silah mevzisi, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi
Hakkari'de halkÄ±n huzurunu bozabilecek gruplar tarafÄ±ndan yapÄ±labilecek her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n 5 MayÄ±s'a kadar yasaklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Manisa'nÄ±n Selendi ilÃ§esinde 4.9 ÅŸiddetinde deprem meydana geldi.
Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca eski Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda, "TÃ¼rk milletini, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§undan 2 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
Eski DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanak ve DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sebahat Tuncel hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n Malatya AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, her sene bir bilgi, aydÄ±nlanma ve irfan ziyafetine dÃ¶nÃ¼ÅŸen Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'nÄ±n istismar edilmesine ve itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na mÃ¼samaha gÃ¶stermeyeceklerini bildirdi
23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã§ok kuvvetli fÄ±rtÄ±na, soÄŸuk hava ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±na dikkat
El Salvador DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Bonilla, "TÃ¼rkiye ile Latin Amerika arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin artacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. CELAC ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki yakÄ±nlaÅŸma Ã§ok Ã¶nemli bir gÃ¶sterge" dedi