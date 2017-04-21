TSK'dan Irak'Ä±n kuzeyine hava harekatÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait silah mevzisi, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n imha edildiÄŸi bildirildi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde dÃ¼nkÃ¼ Ã¶nemli yurt iÃ§i olaylara iliÅŸkin bilgi verildi.
Buna gÃ¶re, Bitlis'te dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile PKK mensuplarÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir PKK'lÄ±Â etkisiz hale getirildi.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde devam eden operasyonda 50 kilogram toz esrar ve yaÅŸam malzemeleri bulundu. Operasyonda 400 kilogram amonyum nitrat ve tÃ¼p kullanÄ±larak hazÄ±rlanan 5 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi.
Mardin'in Savur ilÃ§esinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince gerÃ§ekleÅŸtirilen arazi arama ve tarama faaliyetinde patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere hazÄ±rlanan 2 tÃ¼p, 4 pil bloku ve muhtelif yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi.
Van'Ä±n Ã‡atak ilÃ§esinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin arazi aramasÄ± sÄ±rasÄ±nda muhtelif yaÅŸam malzemeleri bulundu, 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi.
Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgesine dÃ¼n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi. Harekatta terÃ¶ristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen silah mevzisi, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi.
ÅžÄ±rnak'Ä±n Silopi ilÃ§esinde Irak'Ä±n kuzeyindeki barÄ±nma alanlarÄ±ndan kaÃ§an 4 PKK'lÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu.
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA), BangladeÅŸ'in Gazipur ilindeki gÃ¶rme engelli Ã§ocuklarÄ±n yurtlarÄ±yla okullarÄ± arasÄ±nda daha rahat seyahat edebilmeleri iÃ§in servis aracÄ± temin etti
TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetleri, 1-5 MayÄ±s tarihlerinde Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat gerÃ§ekleÅŸtirecek
TekirdaÄŸ merkezli 15 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "asker abisi" olduÄŸu iddia edilen sivil ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸi tutuklandÄ±
TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla giriÅŸ yapan 108 kaÃ§ak MuÅŸ'ta yakalandÄ±.
Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±z, "Kosova, TÃ¼rklerin kalbindedir. TÃ¼rklerin dÄ±ÅŸ politika Ã¶ncelikleri arasÄ±nda Kosova'nÄ±n tanÄ±nmasÄ±, uluslararasÄ± toplumda yerini almasÄ± ve Avrupa-Atlantik kurumlarÄ±na Ã¼ye olmasÄ± Ã¶nemli bir gÃ¼ndem maddesidir" dedi
Manisa Åžehzadeler'de de 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem oldu. SarsÄ±ntÄ± Ä°zmir'den de gÃ¼Ã§lÃ¼ olarak hissedildi.
Hakkari Belediyesi, kent merkezinin imar planÄ±nÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n SuruÃ§ Ä°lÃ§esi'nde, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne bombalÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸimi yapÄ±ldÄ±
Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait silah mevzisi, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi
Hakkari'de halkÄ±n huzurunu bozabilecek gruplar tarafÄ±ndan yapÄ±labilecek her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n 5 MayÄ±s'a kadar yasaklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Manisa'nÄ±n Selendi ilÃ§esinde 4.9 ÅŸiddetinde deprem meydana geldi.
Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca eski Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda, "TÃ¼rk milletini, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama" suÃ§undan 2 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
Eski DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanak ve DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sebahat Tuncel hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n Malatya AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, her sene bir bilgi, aydÄ±nlanma ve irfan ziyafetine dÃ¶nÃ¼ÅŸen Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'nÄ±n istismar edilmesine ve itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na mÃ¼samaha gÃ¶stermeyeceklerini bildirdi
23 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã§ok kuvvetli fÄ±rtÄ±na, soÄŸuk hava ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±na dikkat
El Salvador DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Bonilla, "TÃ¼rkiye ile Latin Amerika arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin artacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. CELAC ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki yakÄ±nlaÅŸma Ã§ok Ã¶nemli bir gÃ¶sterge" dedi