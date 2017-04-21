16:50, 21 Nisan 2017 Cuma

TSK'dan Irak'Ä±n kuzeyine hava harekatÄ±





Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait silah mevzisi, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait silah mevzisi, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n imha edildiÄŸi bildirildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde dÃ¼nkÃ¼ Ã¶nemli yurt iÃ§i olaylara iliÅŸkin bilgi verildi. Buna gÃ¶re, Bitlis'te dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile PKK mensuplarÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir PKK'lÄ±Â etkisiz hale getirildi. DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde devam eden operasyonda 50 kilogram toz esrar ve yaÅŸam malzemeleri bulundu. Operasyonda 400 kilogram amonyum nitrat ve tÃ¼p kullanÄ±larak hazÄ±rlanan 5 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi. Mardin'in Savur ilÃ§esinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince gerÃ§ekleÅŸtirilen arazi arama ve tarama faaliyetinde patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere hazÄ±rlanan 2 tÃ¼p, 4 pil bloku ve muhtelif yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi. Van'Ä±n Ã‡atak ilÃ§esinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin arazi aramasÄ± sÄ±rasÄ±nda muhtelif yaÅŸam malzemeleri bulundu, 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi. Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgesine dÃ¼n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi. Harekatta terÃ¶ristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen silah mevzisi, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi. ÅžÄ±rnak'Ä±n Silopi ilÃ§esinde Irak'Ä±n kuzeyindeki barÄ±nma alanlarÄ±ndan kaÃ§an 4 PKK'lÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu.

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