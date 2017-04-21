17:03, 21 Nisan 2017 Cuma

GÃ¼ney Afrika'da okul servisi kazasÄ±nda 20 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼





GÃ¼ney Afrika Cumhuriyeti'nde Ã¶ÄŸrencileri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s kaza yaptÄ±; 20 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Afrikaâ€™da okul servisi ile tÄ±rÄ±n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 20 Ã§ocukÂ hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â Yerel basÄ±na gÃ¶re, baÅŸkent Pretoryaâ€™nÄ±n kuzeyindeki Mpumalanga eyaletinde, 5-10 yaÅŸlarÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ± taÅŸÄ±yan okul servisi ile bir tÄ±r Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.Â Ã‡arpÄ±ÅŸma sonrasÄ± alev alan servis minibÃ¼sÃ¼ndeki 20 Ã§ocukÂ Ã¶ldÃ¼. Kaza ile ilgili emniyet gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Joe Maswanganyi, Ã§ocuklarÄ±n ailelerine baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. GÃ¼ney Afrika'da Paskalya BayramÄ± dÃ¶neminde meydana gelen trafik kazalarÄ±nda toplam 235 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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