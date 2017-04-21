17:11, 21 Nisan 2017 Cuma

SuruÃ§'ta emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne bombalÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸimi





ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n SuruÃ§ Ä°lÃ§esi'nde, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne bombalÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸimi yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n SuruÃ§ Ä°lÃ§esi'nde, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne bomba yÃ¼klÃ¼ olduÄŸu iddia edilen araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemek isteyen terÃ¶rist polis tarafÄ±ndan etkisiz hale getirildi. SarayaltÄ± Mahallesi'nde bulunan SuruÃ§ Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne bomla yÃ¼klÃ¼ olduÄŸu iddia edilen araÃ§la akÅŸam saatlerinde saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmek istedi. KapÄ±da gÃ¶revli polislerin farkettiÄŸi araÃ§ 'Dur' ihtarÄ±na raÄŸmen durmayÄ±nca polisler ateÅŸ aÃ§tÄ±. AÃ§Ä±lan ateÅŸte araÃ§taki terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken, bÃ¶lgede geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±.

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