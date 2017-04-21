17:18, 21 Nisan 2017 Cuma

Hakkari'nin imar planÄ± deÄŸiÅŸecek





Hakkari Belediyesi, kent merkezinin imar planÄ±nÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararname (KHK) ile gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Hakkari Belediyesi, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Belediyeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, mevcut kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ± nedeniyle ertelenen "Hakkari Merkez Ä°mar PlanÄ±na Esas Jeolojik-Jeoteknik EtÃ¼t" Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Bu kapsamda Ä°ller BankasÄ±, AFAD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Hakkari Belediyesi teknik heyetinin ÅŸehirde saha Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi: "Hakkariâ€™nin imarÄ±na esas jeolojik-jeoteknik etÃ¼t iÅŸi iÃ§in ilk sondaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Bulak Mahallesi AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nin yanÄ±ndaki arazide yapÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca jeofizik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ise Merzan Mahallesi'ndeki Ã§eÅŸitli arazilerde eÅŸ zamanlÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. YapÄ±lacak jeolojik ve jeoteknik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Hakkariâ€™nin ihtiyaÃ§larÄ±na cevap verebilecek yeni bir imar planÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlayacak."

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