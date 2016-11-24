17:28, 21 Nisan 2017 Cuma

Manisa ve Ä°zmir'de ikinci deprem





Manisa Åžehzadeler'de de 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem oldu. SarsÄ±ntÄ± Ä°zmir'den de gÃ¼Ã§lÃ¼ olarak hissedildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Manisa Åžehzadeler'de de 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem oldu. SarsÄ±ntÄ± Ä°zmir'den de gÃ¼Ã§lÃ¼ olarak hissedildi. SarsÄ±ntÄ± Manisa'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°zmir, Bursa, AydÄ±n, BalÄ±kesir, UÅŸak, Bilecik, Denizli ve Sakarya'da da hissedildi. Manisa'da son 20 gÃ¼n iÃ§erisinde Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 2.0 ile 4.3 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen bÃ¼yÃ¼klÃ¼klerde toplam 102 deprem meydana gelmiÅŸti.

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