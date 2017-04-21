Japonya'da tahtÄ±n el deÄŸiÅŸtirmesinin yolu aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Japonya'da hÃ¼kÃ¼metin atadÄ±ÄŸÄ± danÄ±ÅŸma kurulundan, 83 yaÅŸÄ±ndaki Ä°mparator Akihito'nun tahttan Ã§ekilmesini yasal hale getirecek dÃ¼zenlemenin kabul edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Kyodo ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, BaÅŸbakan Åžinzo Abe'nin atadÄ±ÄŸÄ±, ekim ayÄ±ndan bu yana konuyla ilgili Ã§alÄ±ÅŸan 6 kiÅŸilik danÄ±ÅŸma komisyonu, Ä°mparator Akihito'nun Ã¶lmeden Ã¶nce tahttan Ã§ekilmesine izin veren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± kapsayan dÃ¼zenlemeyi onayladÄ±.
DanÄ±ÅŸma komisyonunun, BaÅŸbakanlÄ±k ofisinde onayladÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zenlemede, tahttan Ã§ekilen Ä°mparator'un hangi sÄ±fatla tanÄ±mlanabileceÄŸine iliÅŸkin madde de yer aldÄ±.
BaÅŸbakan Abe, konuya iliÅŸkin, "Ä°mparatorun tahtan Ã§ekilmesi tasarÄ±sÄ±nÄ± Meclise getirerek, teklifi olabildiÄŸince hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yasalaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z." dedi.
HÃ¼kÃ¼metin yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± haziran ayÄ±na kadar Parlamentoda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, grubu olan partilerin onayÄ±na sunulmasÄ± bekleniyor.
TasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± halinde, Ã¼lkede imparatorlarÄ±n "Tahttan Ã§ekilmesine" izin vermeyen dÃ¼zenleme bir sefere mahsus olmak Ã¼zere deÄŸiÅŸtirilerek, Ä°mparator Akihito'nun, tahtÄ± oÄŸlu Naruhito'ya devretmesinin yolu aÃ§Ä±lacak.
YaklaÅŸÄ±k 2 bin 600 yÄ±llÄ±k Krizantem tahtÄ±nÄ±n 125. varisi Akihito, babasÄ± Hirohitoâ€™nun 1989 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle tahta Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Siyasi aÃ§Ä±klamalar yapmayan Akihito, geÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda "YaÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n vazifelerine engel olduÄŸu" gerekÃ§esiyle tahttan Ã§ekilmeyi ima eden bir konuÅŸma yapmÄ±ÅŸtÄ±. 2002 yÄ±lÄ±nda prostat kanseri teÅŸhisi konulan Akihito, 2012'de kalp ameliyatÄ± geÃ§irmiÅŸti.
Japonya'da son iki yÃ¼zyÄ±lda hiÃ§bir imparator tahttan Ã§ekilmedi.
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Ä°srail askerleri, BatÄ± Åžeria'da dÃ¼zenlenen "Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek gÃ¶sterilerine" mÃ¼dahale etti, bir Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
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Japonya'da Ä°mparatorun tahttan Ã§ekilmesine imkan tanÄ±yan dÃ¼zenleme onaylandÄ±
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