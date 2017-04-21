17:47, 21 Nisan 2017 Cuma

DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±z Kosova'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Ahmet YÄ±ldÄ±z, 23 Nisan Kosova TÃ¼rkleri Milli GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla geldiÄŸi baÅŸkent PriÅŸtine'de, BaÅŸbakan Ä°sa Mustafa, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Enver Hoxhaj ve Kamu YÃ¶netimi BakanÄ± Mahir YaÄŸcÄ±lar ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

YÄ±ldÄ±z, Kamu YÃ¶netimi BakanÄ± YaÄŸcÄ±lar ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, temaslarÄ± hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.

BaÅŸbakan Mustafa ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n selamlarÄ±nÄ± ilettiÄŸini dile getiren YÄ±ldÄ±z, TÃ¼rkiye'deki gÃ¼ncel durum ve TÃ¼rkiye'nin Kosova'ya bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± bir kez daha aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

YÄ±ldÄ±z, "Kosova TÃ¼rklerin kalbindedir. TÃ¼rklerin dÄ±ÅŸ politika Ã¶ncelikleri arasÄ±nda Kosova'nÄ±n tanÄ±nmasÄ±, uluslararasÄ± toplumda yerini almasÄ± ve Avrupa-Atlantik kurumlarÄ±na Ã¼ye olmasÄ± Ã¶nemli bir gÃ¼ndem maddesidir." ifadelerini kullandÄ±.

TÃ¼rkiye'nin, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA), Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼, belediyeler ve iÅŸ adamlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Balkan Ã¼lkeleri ve Ã¶zellikle Kosova'ya yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlara deÄŸinen YÄ±ldÄ±z, "Biz bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada bu yardÄ±mlarÄ± yapÄ±yoruz ama bu bÃ¶lgeyle ilgili yardÄ±mlarÄ± bir manevi ve ahlaki sorumluluk olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±z, bu yardÄ±mlarÄ±n birer araÃ§ olduÄŸunu, esas Kosova'nÄ±n kendi kendine yeter hale gelmesi, kurumlarÄ±nÄ±n geliÅŸmesi ve uluslararasÄ± toplumda hak ettiÄŸi yeri almasÄ± amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) Kosova'daki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran YÄ±ldÄ±z, "Biz Maarif VakfÄ±nÄ±n buradaki faaliyetlerine bir an Ã¶nce baÅŸlamasÄ± konusunda kolaylÄ±k ve anlayÄ±ÅŸ bekliyoruz. Buradaki eÄŸitimin de Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n sertifikasyonunda, modern ÅŸartlarda devamÄ±nÄ± diliyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±z, Kosova TÃ¼rklerinin Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k talebi ile ilgili bir soru Ã¼zerine, aranan ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yan soydaÅŸlarÄ±n bu konuda baÅŸvuruda bulunabilecekleri ancak tercihlerinin, bu soydaÅŸlarÄ±n Kosova vatandaÅŸÄ± olarak Kosova'da hayatlarÄ±nÄ± idame ettirmesi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"KOSOVA'DAKÄ° TÃœRK TOPLUMU ÃœLKENÄ°N KALKINMASI Ä°Ã‡Ä°N Ã‡ALIÅžIYOR"

Ziyareti dolayÄ±sÄ±yla YÄ±ldÄ±z'a teÅŸekkÃ¼r eden Kamu YÃ¶netimi BakanÄ± YaÄŸcÄ±lar da Kosova'daki TÃ¼rk toplumunun, Ã¼lkenin kalkÄ±nmasÄ± ve geliÅŸmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan bir toplum olduÄŸunu sÃ¶yledi.

23 Nisan Kosova TÃ¼rkleri Milli GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen etkinliklerin, Kosova'daki TÃ¼rk toplumunun Ã§Ä±karlarÄ±, dini, dili, eÄŸitimi, gelenekleri ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n tanÄ±tÄ±lmasÄ±nda Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan YaÄŸcÄ±lar, bu etkinliklerin Kosova'yÄ±, buradaki TÃ¼rk toplumunu ve Kosova-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerini tanÄ±tmak iÃ§in dÃ¼zenlendiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±z, bugÃ¼n ayrÄ±ca Gilan ÅŸehrinde Kosova TÃ¼rkleri Milli GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenencek bazÄ± programlara da katÄ±lacak. YÄ±ldÄ±z, 22-23 Nisan tarihlerinde ise Ã¼lkenin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Prizren ve MamuÅŸa'da temaslarda bulunacak ve bir dizi etkinliÄŸe iÅŸtirak edecek.