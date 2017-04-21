17:52, 21 Nisan 2017 Cuma

MuÅŸ'ta 108 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±





TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla giriÅŸ yapan 108 kaÃ§ak MuÅŸ'ta yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MuÅŸ'ta Valilik'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla TÃ¼rkiye'ye giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 91 Afganistan, 15 Pakistan ve 2 Yemen uyruklu 108 kaÃ§aÄŸÄ±n Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, kentte her tÃ¼rlÃ¼ suÃ§ ve suÃ§ oluÅŸumlarÄ±na karÅŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len mÃ¼cadelenin devam edeceÄŸi vurgulandÄ±.

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