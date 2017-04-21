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18:50, 21 Nisan 2017 Cuma
OrtadoÄŸu
18:16, 21 Nisan 2017 Cuma

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Suriye'de tahliye edilen 3 bin 700 kiÅŸi kalacaklarÄ± yerlere ulaÅŸtÄ±
Suriye'de tahliye edilen 3 bin 700 kiÅŸi kalacaklarÄ± yerlere ulaÅŸtÄ±

Suriye'de Åžam ve Ä°dlib illerinde rejim ve askeri muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±ndaki bÃ¶lgelerden tahliye edilen 3 bin 700 kiÅŸi barÄ±nacaklarÄ± yerlere vardÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'ninÂ ÅžamÂ veÂ Ä°dlibÂ illerinde BeÅŸÅŸarÂ Esed rejimiÂ ve askeri muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±ndaki bÃ¶lgelerden Ã§Ä±karÄ±lan 3 bin 700 kiÅŸi kalacaklarÄ± yerlere ulaÅŸtÄ±.

BaÅŸkentte rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Madaya ile kuzeyindeki BÄ±kkin beldesi, Zebadani ile doÄŸusundaki Cebel Åžarki beldesi ve Åžam'Ä±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Ayn el-Fice beldesinden Ã¶nceki gÃ¼n yola Ã§Ä±kan konvoy Ã¶ÄŸle saatlerinde Ä°dlib'e vardÄ±.

Konvoyun TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nÄ±ndaki Ä°dlib ilinde kurulan barÄ±nma merkezlerine ulaÅŸmasÄ±, gÃ¼zergah Ã¼zerindeki kontrol noktalarÄ±ndaki bekleyiÅŸler nedeniyle gecikti.

EÅŸ zamanlÄ± olarak, Ä°dlib'de muhaliflerin rejim gÃ¼Ã§lerini kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenlerin konvoyu da Halep merkeze girdi.

GEÃ‡EN HAFTA 7 BÄ°N 350 KÄ°ÅžÄ° TAHLÄ°YE EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Rejim ve askeri muhaliflerin vardÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma gereÄŸi, Madaya, Zebadani, Fua ve Kefreya'dan geÃ§en hafta toplam 7 bin 350 kiÅŸi tahliye edilmiÅŸti.

Rejimin anlaÅŸmaya uymayarak, Fua ve Kefreya'dan daha fazla kiÅŸinin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki baskÄ±sÄ± tahliyelerde sorun oluÅŸturmuÅŸtu.Â 

KonvoylarÄ±n, anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± saatlerde kontrol noktalarÄ±ndaki bekleyiÅŸi sÄ±rasÄ±nda bombalÄ± saldÄ±rÄ± meydana gelmiÅŸti. Fua ve KefreyalÄ± siviller, rejim KÄ±zÄ±layÄ± gÃ¶revlileri ve konvoyu koruyan askeri muhaliflerden oluÅŸan 100'den fazla kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Tahliye operasyonu saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±. Muhaliflerin kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± Ã¼stlenen olmamÄ±ÅŸtÄ±.

Rejim ve muhaliflerin vardÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma gereÄŸi, rejim cezaevlerindeki 150'si kadÄ±n, 750 mahkumun da bugÃ¼n iÃ§inde serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± bekleniyor.

Tahliyeler sonucunda Zebadani tamamen boÅŸalÄ±rken, Madaya'da 4 bin, Fua ve Kefreya'da yaklaÅŸÄ±k 8 bin kiÅŸi kaldÄ±.

Yeni tahliyeler iÃ§in rejim ve muhalifler arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÃ¼rÃ¼yor



Ä°lgili Konular esed Suriye
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