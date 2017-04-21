Suriye'de tahliye edilen 3 bin 700 kiÅŸi kalacaklarÄ± yerlere ulaÅŸtÄ±

Suriye'ninÂ ÅžamÂ veÂ Ä°dlibÂ illerinde BeÅŸÅŸarÂ Esed rejimiÂ ve askeri muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±ndaki bÃ¶lgelerden Ã§Ä±karÄ±lan 3 bin 700 kiÅŸi kalacaklarÄ± yerlere ulaÅŸtÄ±.
BaÅŸkentte rejim kuÅŸatmasÄ±ndaki Madaya ile kuzeyindeki BÄ±kkin beldesi, Zebadani ile doÄŸusundaki Cebel Åžarki beldesi ve Åžam'Ä±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Ayn el-Fice beldesinden Ã¶nceki gÃ¼n yola Ã§Ä±kan konvoy Ã¶ÄŸle saatlerinde Ä°dlib'e vardÄ±.
Konvoyun TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nÄ±ndaki Ä°dlib ilinde kurulan barÄ±nma merkezlerine ulaÅŸmasÄ±, gÃ¼zergah Ã¼zerindeki kontrol noktalarÄ±ndaki bekleyiÅŸler nedeniyle gecikti.
EÅŸ zamanlÄ± olarak, Ä°dlib'de muhaliflerin rejim gÃ¼Ã§lerini kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenlerin konvoyu da Halep merkeze girdi.
Rejim ve askeri muhaliflerin vardÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma gereÄŸi, Madaya, Zebadani, Fua ve Kefreya'dan geÃ§en hafta toplam 7 bin 350 kiÅŸi tahliye edilmiÅŸti.
Rejimin anlaÅŸmaya uymayarak, Fua ve Kefreya'dan daha fazla kiÅŸinin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki baskÄ±sÄ± tahliyelerde sorun oluÅŸturmuÅŸtu.Â
KonvoylarÄ±n, anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± saatlerde kontrol noktalarÄ±ndaki bekleyiÅŸi sÄ±rasÄ±nda bombalÄ± saldÄ±rÄ± meydana gelmiÅŸti. Fua ve KefreyalÄ± siviller, rejim KÄ±zÄ±layÄ± gÃ¶revlileri ve konvoyu koruyan askeri muhaliflerden oluÅŸan 100'den fazla kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Tahliye operasyonu saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±. Muhaliflerin kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± Ã¼stlenen olmamÄ±ÅŸtÄ±.
Rejim ve muhaliflerin vardÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma gereÄŸi, rejim cezaevlerindeki 150'si kadÄ±n, 750 mahkumun da bugÃ¼n iÃ§inde serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± bekleniyor.
Tahliyeler sonucunda Zebadani tamamen boÅŸalÄ±rken, Madaya'da 4 bin, Fua ve Kefreya'da yaklaÅŸÄ±k 8 bin kiÅŸi kaldÄ±.
Yeni tahliyeler iÃ§in rejim ve muhalifler arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÃ¼rÃ¼yor
Ä°srail askerleri, BatÄ± Åžeria'da dÃ¼zenlenen "Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek gÃ¶sterilerine" mÃ¼dahale etti, bir Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Suriye'de Åžam ve Ä°dlib illerinde rejim ve askeri muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±ndaki bÃ¶lgelerden tahliye edilen 3 bin 700 kiÅŸi barÄ±nacaklarÄ± yerlere vardÄ±
Japonya'da Ä°mparatorun tahttan Ã§ekilmesine imkan tanÄ±yan dÃ¼zenleme onaylandÄ±
GÃ¼ney Afrika Cumhuriyeti'nde Ã¶ÄŸrencileri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s kaza yaptÄ±; 17 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Filipinli yetkililer GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki Pag-asa AdasÄ±'nÄ± ziyaret etti
Yunanistan GÃ¶Ã§ PolitikalarÄ± BakanÄ± Mouzalas, "Toplam 25 bin kiÅŸi (sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±) burada elde edeceklerinden daha iyi bir yaÅŸama kavuÅŸtu" dedi
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban: "AB'nin kapÄ±sÄ±, AB'yle yakÄ±n olmak isteyen tÃ¼m Ã¼lkeler iÃ§in her zaman aÃ§Ä±k olmalÄ±dÄ±r." dedi.
GAFDAN Genel Sekreteri Bayari, "1999'dan beri devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2,7 milyon Fulani Ã§oban Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼" dedi
Bulgaristan mahkemesi, okullarda helal gÄ±da verilmemesinin ayrÄ±mcÄ±lÄ±k olduÄŸuna karar verdi
BugÃ¼n 91 yaÅŸÄ±nÄ± kutlayan KraliÃ§e 2. Elizabeth, tahtta olduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde 13'Ã¼ Ä°ngiltere'de olmak Ã¼zere kendisini hÃ¼kÃ¼mdar kabul eden Ã¼lkelerde 150'den fazla baÅŸbakan gÃ¶rdÃ¼
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Japon milletvekillerinin Yasukuni TapÄ±naÄŸÄ±'na dÃ¼zenlediÄŸi ziyaret nedeniyle derin endiÅŸe duyulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rkiye-AB gÃ¶Ã§men mutabakatÄ± kapsamÄ±nda 60 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± TÃ¼rkiye'ye iade edildi
Rusya'nÄ±n uzak doÄŸusunda yer alan Federal GÃ¼venlik Servisi binasÄ±na giren saldÄ±rgan iki kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
IKBY PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Yaver, "ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda IKBY'ye verilmek Ã¼zere 200 milyon dolarlÄ±k bir yardÄ±m bÃ¼tÃ§esi ayÄ±rdÄ±. Bu bÃ¼tÃ§enin yarÄ±sÄ±, iki PeÅŸmerge tugayÄ±nÄ±n eÄŸitiminde kullanÄ±lacak" dedi
ABD'li yetkililer, ABD'deki yÃ¶netimleri ve kurumlarÄ± zor duruma sokan Assange'Ä± yargÄ±layabilmek iÃ§in belgeleri yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in deÄŸil, gizli bilgilerin ele geÃ§irilmesine yardÄ±m ettiÄŸini yani "casusluk yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia edecek
Paris saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili aranan bir ÅŸÃ¼pheli BelÃ§ika'nÄ±n Anvers ÅŸehrinde teslim oldu