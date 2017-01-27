18:21, 21 Nisan 2017 Cuma

FETÃ–'nÃ¼n askeri yapÄ±lanma soruÅŸturmasÄ±nda 9 tutuklama



Foto: ArÅŸiv

TekirdaÄŸ merkezli 15 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "asker abisi" olduÄŸu iddia edilen sivil ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TekirdaÄŸÂ merkezli 15 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "asker abisi" olduÄŸu iddia edilen sivil ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸi tutuklandÄ±. TekirdaÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca koordine edilen Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Emrah YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheliler adliyeye sevk edildi. SavcÄ±lÄ±k ifadelerinin ardÄ±ndan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen, aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "asker imamÄ±" olduÄŸunu iddia edilen Y.P'nin de olduÄŸu 9 zanlÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±. MAHREM YAPI Ã‡Ã–ZÃœLDÃœ TekirdaÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde 5 ay sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalar sonunda,Â FETÃ–'nÃ¼n Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri arasÄ±nda farklÄ± haberleÅŸme yÃ¶ntemleri deÅŸifre edildi. OperasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ± belirtildi. Operasyonun sÃ¼rmesi nedeniyle Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme yÃ¶ntemleriyle ilgili henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmazken soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼receÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.