18:24, 21 Nisan 2017 Cuma

TÃ¼rkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat





TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetleri, 1-5 MayÄ±s tarihlerinde Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat gerÃ§ekleÅŸtirecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetleri, 1-5 MayÄ±s tarihlerinde Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat gerÃ§ekleÅŸtirecek. Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki askeri iÅŸ birliÄŸi Ã§erÃ§evesinde yapÄ±lacak tatbikata katÄ±lacak TÃ¼rk askerleriÂ Azerbaycan'a geldi. Tatbikata katÄ±lacak birliÄŸi, askeri hava limanÄ±ndaÂ TÃ¼rkiye'nin BakÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Askeri AtaÅŸesi TuÄŸgeneral Zafer Ocak ve AzerbaycanlÄ± yetkililer tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±. Tatbikatla tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±larak, iki Ã¼lke silahlÄ± kuvvetleri arasÄ±ndaki koordinasyonun geliÅŸtirilmesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ortak tatbikatta askeri birliklerin yanÄ± sÄ±ra zÄ±rhlÄ± araÃ§lar, topÃ§u bataryalarÄ±, havan toplarÄ±, uÃ§ak ve helikopterler ile hava savunma sistemleri yer alacak ve atÄ±ÅŸlar gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Ä°lgili Konular TÃ¼rkiye Azerbaycan

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.