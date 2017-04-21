Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilere mÃ¼dahale

Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapanÂ Filistinli tutuklulara destek vermek amacÄ±ylaÂ BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli kentlerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ä°srail askerleri mÃ¼dahale etti.
Filistinli gruplar ve tutuklularla ilgilenen kurumlarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine Ramallah, Beytullahim ve Nablus'ta "Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevini sÃ¼rdÃ¼ren Filistinli tutuklulara destek gÃ¶sterileri" dÃ¼zenlendi.
Ramallah'Ä±n Belin, Nalin ve Nebi Salih beldeleri ile kentin batÄ±sÄ±ndaki Ofer Hapishanesi yakÄ±nlarÄ±nda , Nablus'un Kefr Kadum ve Beyta beldelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ä°srail askerleri gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve plastik mermilerle mÃ¼dahale etti. AtÄ±lan gazdan etkilenen onlarca Filistinli zor anlar yaÅŸadÄ±.
Ã–te yandan Beytullahim'deki gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda bir Filistinli Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k 2 bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in 17 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
AralarÄ±nda Filistin Esirler Cemiyetinin de bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481â€™i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼sâ€™ten olmak Ã¼zere 57â€™si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.
Ä°srail askerleri, BatÄ± Åžeria'da dÃ¼zenlenen "Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek gÃ¶sterilerine" mÃ¼dahale etti, bir Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Suriye'de Åžam ve Ä°dlib illerinde rejim ve askeri muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±ndaki bÃ¶lgelerden tahliye edilen 3 bin 700 kiÅŸi barÄ±nacaklarÄ± yerlere vardÄ±
Japonya'da Ä°mparatorun tahttan Ã§ekilmesine imkan tanÄ±yan dÃ¼zenleme onaylandÄ±
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Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban: "AB'nin kapÄ±sÄ±, AB'yle yakÄ±n olmak isteyen tÃ¼m Ã¼lkeler iÃ§in her zaman aÃ§Ä±k olmalÄ±dÄ±r." dedi.
GAFDAN Genel Sekreteri Bayari, "1999'dan beri devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2,7 milyon Fulani Ã§oban Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼" dedi
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Paris saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili aranan bir ÅŸÃ¼pheli BelÃ§ika'nÄ±n Anvers ÅŸehrinde teslim oldu