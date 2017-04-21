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18:31, 21 Nisan 2017 Cuma

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Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilere mÃ¼dahale
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilere mÃ¼dahale

Ä°srail askerleri, BatÄ± Åžeria'da dÃ¼zenlenen "Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek gÃ¶sterilerine" mÃ¼dahale etti, bir Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapanÂ Filistinli tutuklulara destek vermek amacÄ±ylaÂ BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli kentlerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ä°srail askerleri mÃ¼dahale etti.

Filistinli gruplar ve tutuklularla ilgilenen kurumlarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine Ramallah, Beytullahim ve Nablus'ta "Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevini sÃ¼rdÃ¼ren Filistinli tutuklulara destek gÃ¶sterileri" dÃ¼zenlendi.

Ramallah'Ä±n Belin, Nalin ve Nebi Salih beldeleri ile kentin batÄ±sÄ±ndaki Ofer Hapishanesi yakÄ±nlarÄ±nda , Nablus'un Kefr Kadum ve Beyta beldelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere Ä°srail askerleri gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve plastik mermilerle mÃ¼dahale etti. AtÄ±lan gazdan etkilenen onlarca Filistinli zor anlar yaÅŸadÄ±.

BEYTÃœLLAHÄ°M'DE BÄ°R FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI

Ã–te yandan Beytullahim'deki gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda bir Filistinli Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k 2 bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in 17 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

AralarÄ±nda Filistin Esirler Cemiyetinin de bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481â€™i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼sâ€™ten olmak Ã¼zere 57â€™si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.



Ä°lgili Konular BatÄ± Åžeria Ä°srail filistin
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